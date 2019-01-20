Подводные лодки типа «Сталинец». Лучшие советские субмарины Великой Отечественной

С-1 на морских испытаниях. Носовое орудие не установлено, но хорошо видно его ограждение перед рубкой

Подводная лодка С-51 серии IX-бис

Подводная лодка С-56 во Владивостоке

Источники информации:

https://vpk-news.ru/articles/45346

http://deepstorm.ru

http://www.telenir.net/transport_i_aviacija/tehnika_i_vooruzhenie_2000_01/p7.php

Материалы из открытых источников

Специалисты считают подводные лодки типа «С», они же «Средние», они же «Сталинец» (общее название для лодок построенных серий) – лучшими советскими субмаринами Великой Отечественной войны. Для ВМФ Советского Союза была построена 41 такая лодка двух серий – IX, IX-бис. Строительство субмарин осуществлялось с 1936 по 1948 год. Базой для всех лодок серии служил проект, который был разработан по заказу советской стороны немецко-голландским конструкторским бюро «IVS». К началу войны в строй было введено 17 подлодок данного типа, еще 17 вошли в состав флота уже в годы войны, а еще 7, находившихся на плаву к 22 июня 1941 года, вступили в строй уже после завершения Великой Отечественной.В 1932 году группа советских специалистов-подводников прибыла в Гаагу, их целью было посещение проектно-конструкторского бюро «IVS». Данное конструкторское бюро размещалось в Голландии, но принадлежало известному немецкому машиностроительному концерну «Дешимаг» и было практически полностью укомплектовано высококлассными специалистами-немцами, имеющими богатый опыт конструирования и строительства подводных лодок в Первую мировую войну. Основной целью создания данной компании было сохранение для Германии ценных кадров на тот период времени, пока стране запрещалось создавать собственные подводные силы согласно условиям Версальского договора. К моменту посещения предприятия советской делегацией проектно-конструкторское бюро уже успело заявить о себе удачными проектами субмарин для Финляндии, Японии и Испании. Проект лодки для Испании «Е1» заинтересовал советскую сторону, а проведенные с присутствием советской делегации испытания в Картахене подтвердили характеристики лодки и произвели хорошее впечатление.В апреле 1933 года был подписан договор о проектировании новой подводной лодки для СССР на базе испанской «Е1», но под советское вооружение и механизмы. Разработка получила обозначение «Е2» и велась в Бремене с участием нескольких советских специалистов. В январе 1934 года проект новой лодки был представлен руководству Наркомата тяжелой промышленности и командованию ВМФ СССР. Технический проект будущей субмарины был одобрен и принят к закладке для советского флота большой серией. Проекту присвоили номер IX и буквенное обозначение «Н» (немецкая), позднее заменили на «С» (средняя, которое постепенно трансформировалось и в «Сталинцец» сообразно принятой моде называть образцы боевой техники в честь руководителей страны и партии). Рабочие чертежи лодки, которые визировались сотрудниками фирмы «Дешимаг», были завершены в начале 1935 года.Строительство трех первых лодок IX серии велось на Балтийском заводе, данные лодки оснащались импортным оборудованием и механизмами. В ходе постройки и эксплуатации двух первых лодок были выявлены недостатки: недобор 0,5 узлов проектной скорости надводного хода, вибрация перископов на полном ходу, частый задир поршней дизельных двигателей и другие замечания. Также стало очевидно, что строить большую серию кораблей в расчете на установку иностранного оборудования было нельзя, так как нельзя было гарантировать его своевременную поставку. Так на субмарину IX серии С-3 дизельные двигатели немецкой компании MAN и другое техническое оборудование были получены с запозданием практически в два года. В этой связи было принято понятное и абсолютно верное решение переработать проект подлодки IX серии, устранив выявленные недостатки и заменив иностранное оборудование на советское.Именно так появился на свет проект подводной лодки IX-бис серии. Именно она стала самой массовой, было достроено 38 кораблей, постройка и ввод в состав флота которых затянулись на долгие годы из-за начавшейся войны. Наибольшие изменения в проекте претерпела дизельная энергетическая установка. Специально для лодки под руководством Н. М. Урванцева на Коломенском заводе был разработан новый четырехтактный восьмицилиндровый нереверсивный дизельный двигатель 1Д, мощность дизеля осталась прежней 2000 л.с (при 470 оборотах в минуту), неизменными остались и скоростные характеристики «Эсок». В то же время установка новых двигателей потребовала увеличения диаметра выхлопных труб с 360 до 420 мм и переделки масляной, водяной, воздушной, а также топливной систем. Помимо этого изменения затронули и конструкцию рубки: щиты, которые закрывали 100-мм орудие, мешали работе артиллерийского расчета, поэтому от них было решено отказать. При этом на трех лодках IX серии ограждение также было демонтировано. Проведенные изменения проекта были удачными, так как позволили сохранить основные тактико-технические характеристики лодки, решив ряд важных проблем.По архитектуре подводные лодки серии IX и IX-бис были полуторакорпусными субмаринами смешанной конструкции, у которых прочный корпус был клепаным, а легкий – сварным. В процессе серийного производства лодок объем сварных конструкций возрастал. Начиная с лодки С-21, изготовление прочного корпуса корабля также выполнялось по данной технологии. Конструкцию прочного корпуса лодки отличал высокий уровень технологичности, в первую очередь за счет отказа от разноса стыков и пазов и работ по упрощению формы конических и цилиндрических секций. Прочная рубка лодки имела овальную форму, благодаря чему уменьшилась ее ширина и сопротивление воды при движении в подводном положении. Над прочным корпусом лодки возвышалась проницаемая (то есть заполняемая забортной водой) надстройка.Лодка делилась на семь отсеков, три из которых были отсеками-убежищами, они отделялись специальными сферическими водонепроницаемыми переборками, которые были рассчитаны на давление в 10 атмосфер. Подобная компоновка корпуса на советском флоте была применена впервые. От носа к корме лодки отсеки распределялись следующим образом: первый отсек-убежище: торпедный, жилое помещение для рядового состава; второй отсек: аккумуляторный, 62 элемента носовой группы аккумуляторных батарей, жилые помещения офицеров и каюта командира лодки; третий отсек-убежище: центральный пост, над отсеком находилась боевая рубка, а также ограждение выдвижных устройств; четвертый отсек: аккумуляторный, 62 элемента кормовой группы аккумуляторных батарей, жилые помещения для старшин; пятый отсек: дизельный; шестой отсек: электромоторный; седьмой отсек-убежище: торпедный, жилое помещение для рядового состава.По штату экипаж подводных лодок типа «С» состоял из 45 человек: 8 офицеров, 16 старшин и 21 рядового. Позднее уже в годы войны на некоторых субмаринах численность экипажа увеличивалась еще на 1-2 человека. Это происходило из-за необходимости наличия дополнительных операторов акустической и радиоаппаратуры.Силовая установка дизель-электрических подводных лодок типа «Сталинец» состояла из двух дизельных двигателей надводного хода типа 1Д производства Коломенского завода, развивавших мощность 2000 л.с. каждый и двух электродвигателей типа ПГ-72/35 мощностью 550 л.с. при 275 оборотах в минуту. Помимо этого на борту имелось 124 элемента аккумуляторных батарей, разделенных на две группы. На лодках IX серии стояли немецкие дизели MAN M6V 49/48 той же мощности и аккумуляторные батареи из 124 элементов типа 38-МАК-760, которые выпускала немецкая компания AFA.Лодки имели достаточно мощное торпедно-пушечное вооружение. Каждая субмарина имела шесть 533-мм торпедных аппаратов (четыре носовых и два кормовых), запас торпед составлял 12 штук, при этом все шесть запасных торпед находилось в носовом торпедном отсеке. Артиллерийское вооружение лодок было достаточно мощным и состояло из 100-мм орудия Б-24ПЛ, расположенного на палубе перед ограждением выдвижных устройств и 45-мм полуавтоматической пушки 21-К, расположенной на надстройке рубки, помимо этого на борту имелось два ручных 7,62-мм пулемета. В годы войны на некоторых лодках вместо 45-мм пушки устанавливался 12,7-мм крупнокалиберный зенитный пулемет ДШК.По сравнению со «Щуками» лодки типа «Сталинец» представляли собой качественный скачок вперед. Они полностью отвечали задаче, которая была поставлена Управлением Военно-морскими силами РККА после строительства первых серий советских подлодок и была направлена на ликвидацию отставания в подводном кораблестроении от передовых государств мира. Лодки типа «С» отличались лучшей обитаемостью, которая обеспечивалась просторными отсеками и рациональным расположением оборудования и механизмов. Скорость надводного хода считалась просто огромной – порядка 19,5 узлов, что достигалось за счет использования двух мощных дизельных двигателей мощностью по 2000 л.с.Маневренные характеристики подводных лодок типа «С» считались вполне удовлетворительными на всем периоде их эксплуатации. Развив полный ход, в надводном положении лодка совершала разворот на 180 градусов приблизительно за три минуты. Диаметр циркуляции составлял при этом 1,7 кабельтова. В режиме экономического хода тот же маневр можно было выполнить за четыре минуты. Под водой лодка совершала разворот на 180 градусов за девять минут при 6-узловой скорости и за 12 минут при 3-узловой скорости. Диаметр циркуляции при этом составлял 5 и 5,6 кабельтова соответственно. Время перехода из крейсерского положения в позиционное составляло у лодок типа «С» 25 секунд, из позиционного в боевое – 15-20 секунд, из крейсерского положения в боевое – 48-50 секунд.Лодки планировалось строить тремя сериями. Первые три лодки IX серии были построены в 1934-1938 годах. Затем была заложена 41 лодка IX-бис серии, из которых было достроено 38 лодок, их строительство велось с 1936 по 1948 год. Постройка лодок по проекту IX-бис затягивалась из-за высокой в целом сложности проекта. Главные проблемы были связаны с получением необходимых дизельных двигателей, именно поэтому для загрузки верфей в СССР была дозаказана партия подводных лодок типа «Щука» серии X-бис. Еще 18 подводных лодок строились цельносварными по измененному проекту серии XVI, однако к началу Великой Отечественной войны все они находились лишь на ранних стадиях постройки, поэтому ни одна из лодок этой серии так и не была достроена.Всего в строй вступила 41 лодка типа «С» из них к началу войны было включено в состав флота 17 кораблей, еще 17 достроили уже в годы войны, а еще 7 лодок, находящихся на плаву к 22 июня 1941 года, достраивали уже после завершения боевых действий. Трагичнее всего сложилась судьба трех первых лодок С-1, С-2 и С-3, принадлежащих к IX серии. Лодка С-2 подорвалась на мине еще во время советско-финской войны в январе 1940 года, а две оставшихся лодки к моменту начала Великой Отечественной войны находились на ремонте в Лиепае. Лодка С-1 не имела хода и была взорвана экипажем при отходе из города. Подводная лодка С-3 проходила средний ремонт. Субмарина не могла погружаться и развивала скорость не более 5 узлов, несмотря на это она попыталась прорваться из Лиепаи в ночь с 23 на 24 июня. В море она была обнаружена и потоплена немецкими торпедными катерами. При этом на борту у нее был экипаж лодки С-1 и некоторое количество рабочих судоремонтного завода «Тосмаре», всего около 100 человек. Из них немецкие торпедные катера подняли на борт только порядка 20 выживших.Таким образом, непосредственно в боевых действиях и походах Великой Отечественной войны участвовали только подводные лодки типа «С» IX-бис серии. За годы войны «Сталинцы» потопили на Северном флоте 12 транспортов и боевых кораблей противника и вывели из строя еще два. «Эски» Балтийского флота смогли уничтожить девять транспортных и боевых кораблей противника и серьезно повредить торпедами еще четыре судна. Еще два небольших транспорта было потоплено артиллерийским вооружением балтийских субмарин. На Черном море результаты лодок были гораздо скромнее: два десантных корабля и самоходная баржа, еще один корабль был потоплен артиллерией. Торпедами были повреждены десантный и противолодочный корабли. За годы войны погибло 13 советских лодок типа «С» IX-бис серии: две на Севере, 9 – на Балтике, две – на Черном море. Таким образом, наибольшие потери понес Балтийский флот, где войну пережила всего одна лодка, было потеряно 90 процентов кораблей данного типа, на Черном море было потоплено две субмарины из четырех. Наименьшие потери были на Северном флоте, который потерял две лодки и менее 17% от имеющегося состава данных судов.За годы Великой Отечественной войны «Эски» потопили 27 кораблей противника и повредили еще 8. Итого – 2,7 транспорта и боевых корабля на одну погибшую в боях лодку. Это один из лучших результатов, который приближается к показателям, которых достигли подводники кригсмарине – 4,41 транспорта и боевых корабля на потопленную немецкую подлодку. При этом стоит отметить, что советские подводники действовали в неизмеримо более сложных условия, чем немецкие, особенно в первой половине войны, в том числе на Балтике, которая для субмарин с подводным водоизмещением более 1000 тонн была все же мелковата и вдобавок была нашпигована тысячами контактных и неконтактных мин.Мощное артиллерийское вооружение «Сталинцев» позволяло использовать его не только для потопления судов противника, но и для обстрела береговых объектов. К примеру, в октябре 1941 года лодка С-7 осуществляла обстрел финских железнодорожных станций, а на черном море в октябре того же года лодка С-31 привлекалась для артиллерийского обстрела позиций немецкой пехоты у Перекопа. Совершенный в 1943 году переход с одного театра военных действий на другой (с Тихоокеанского флота на Северный флот) продемонстрировал отличную приспособленность лодок типа «С» к океанским походам и действиям в открытом море. Во время стоянки тихоокеанских «Эсок» в Датч-Харборе американские моряки были удивлены их высокими тактико-техническими характеристиками.Необходимо отметить, что именно на «Эсках» служили знаменитые советские подводники Григорий Щедрин и Александр Маринеско. За один поход последний потопил сразу два крупных немецких транспорта на Балтике. 30 января его лодка С-13 провела «атаку века», отправив на дно транспорт «Вильгельм Густлофф» водоизмещением более 25 тысяч тонн, а 10 февраля Маринеско потопил транспорт «Генерал Штойбен» водоизмещением около 15 тысяч тонн. По потопленному тоннажу Александр Маринеско стал самым результативным советским подводников времен войны.Пережившие войну подводные лодки типа «С» несли службу до середины 1950-х годов, после чего все «Эски» были постепенно списаны. Часть из них отправили в переработку (разделаны на металл), часть переоборудовали в плавучие учебно-тренировочные или зарядовые станции, несколько лодок из состава Тихоокеанского флота было передано ВМС Китая, где они прослужили еще 15 лет. Последней из состава флота выбыла учебно-тренировочная станция, переоборудования из лодки «С-14», это произошло 9 февраля 1978 года.До наших дней частично сохранилась подводная лодка «С-51», рубка и часть корпуса данной лодки были установлены как памятник в Гремихе. Единственной полностью сохранившейся субмариной является знаменитая краснознаменная гвардейская лодка «С-56», которая установлена в качестве памятника и музея на набережной Владивостока.Тактико-технические характеристики подводной лодки типа «С» серии IX-бис:Водоизмещение: надводное – 840 тонн, подводное – 1070 тонн.Габаритные размеры: длина – 77,75 м, ширина – 6,4 м, осадка – 4 м.Силовая установка – два дизельных двигателя мощностью 2х2000 л.с. и два главных электродвигателя мощностью 2х550 л.с.Скорость хода: надводная – 19,5 узла, подводная – 8,5 узла.Скорость экономического хода: надводная – 8,5-10 узлов, подводная – 3 узла.Дальность плавания (нормальный запас топлива) – до 8200 миль (надводный ход), до 140 миль (подводный ход).Глубина погружения: рабочая – 80 м, предельная – 100 м.Вооружение артиллерийское: 1х100-мм пушка Б-24ПЛ, 1х45-мм пушка 21-К и 2х7,62-мм пулемета.Торпедное вооружение: 4х533-мм носовых торпедных аппарата и 2х533-мм кормовых торпедных аппарата, общий запас торпед – 12 штук.Автономность плавания – 30 суток.Экипаж – 45 человек.