Турция и Россия возобновляют советскую космическую и спутниковую программы?
Столкнувшись с американским проектом формирования космических сил, направленным на полномасштабное доминирование в космосе, государства вынуждены принимать меры по противодействию этой угрозе. Примерно в тот же момент, когда президент США Д. Трамп объявил о цели космических сил США — захватить контроль над космосом, президент Турции Эрдоган объявил о старте турецкой космической программы.
В настоящее время появляется необходимость создания совместной международной космической и спутниковой программы с Турцией в качестве основного участника, чтобы эта страна могла получить доступ к ведущим космическим технологиям на уровне американского NASA и европейского ESA. Эта цель может быть достигнута, если Турция объединится с другими державами по вопросу совместных исследований и применения космических технологий. Наиболее подходящие претенденты на такой союз — Италия и Испания, которых сдвигают на второстепенные позиции Германия и Франция. А также со странами, которые шаг за шагом осваивают передовые космические технологии, как это делает Иран.
Все вместе эти государства должны найти партнера, который владеет космическими технологиями, сопоставимыми с разработками NASA.
Здесь Турция должна использовать свои хорошие контакты с Россией, которые вышли на новый уровень за последние три года и достигли пика в ходе реализации астанинского мирного формата по Сирии. Что касается этого альянса, то Турция по-прежнему является частью партнерства, сформированного вместе с Россией и Ираном. Иранские ученые разрабатывают сложнейшие ракетные системы на высоком технологическом уровне и по некоторым данным превзошли Израиль по ряду направлений в этой области.
Одним из потенциальных инвесторов может выступить Катар с его непреодолимым желанием не отставать от развитых стран в вопросе освоения космоса.
Российские ракетно-космические технологии сопоставимы с американскими и даже по ряду параметров превосходят их. Например, они значительно дешевле и в то же время надежны; мы помним, что доставку космонавтов на международную космическую станцию осуществляют российские «Союзы». Российские ученые совершили инновационный прорыв в области создания ядерного двигателя космического корабля, что бросает вызов США в этой области техники.
Таким образом, из формата Астаны, исторически сложившегося во время войны в Сирии, должна родиться ячейка нового космического альянса: путем объединения турецких, российских и иранских космических, ракетных, спутниковых технологий, чтобы сгруппироваться в один международный пул. В связи с упомянутым контекстом штаб-квартира такого трехстороннего ядра-ячейки нового космического альянса может расположиться в Дамаске, как, например, Европейское патентное агентство, которое основано на европейском патентном соглашении, находится в Мюнхене, но управляется на международном уровне многосторонней Европейской патентной организацией.
Этот турецко-российско-иранский кластер со штаб-квартирой в Дамаске должен конкурировать с инкубатором IT-технологий в Израиле, чтобы создать альтернативную площадку на Ближнем Востоке, где не будет доминировать США. Эта организация должна открыть свои двери для европейских стран, которые отторгнуты Германией и Францией, такие, как Италия и Испания. Ведь обе страны ведут разработки космических технологий уже много десятилетий и достигли высокого уровня в этой области, но такие страны, как Германия и Франция, сохраняют за собой привилегии в этом направлении и де-факто эксплуатируют своих партнеров.
Турция, как и Иран, сталкивается с теми же явлениями в отношении так называемых партнерских договоренностей или соглашений с США или Европой, то есть они просто должны стать ассистентами, интегрированными в проекты, чтобы давать деньги и осуществлять поддержку в области строительства, всегда избегая того, чтобы эти стороны могли сами стать ведущими космическими державами.
Между 1964 и 1988 годами Италия проводила совместную работу вместе с СССР по запуску космических ракет с побережья Кении. Недалеко от города Мэлинди были построены две стартовые платформы Сан-Марко и Сан-Рита. Оттуда были отправлены в космос дюжины ракет, и одна из них даже вывела на орбиту спутник с названием «Ухуру». Все пуски осуществлялись с привлечением итальянских и советских специалистов. В тот период начали вестись разработки по созданию ракетоносителя «Вега».
В результате распада Советского Союза эти итало-российские космические проекты завершились. Но новый космический альянс, рожденный Турцией вместе с Россией и Ираном, может опять приступить к использованию этой территории в качестве своей космической гавани из-за его идеальной близости к экватору и короткого разгонного пути до орбиты.
Несмотря на то, что итальянский руководитель ESA Антонио Родата в 1998 году смог интегрировать итальянскую часть этой советско-итальянской космической программы в ESA, она была де-факто перехвачена Германией и Францией.
Эти две ведущие державы Европы позаботились о том, чтобы Италия не смогла обрести собственный статус ведущей космической державы. Так же, как Франция де-факто полностью захватила контроль над космической программой Европы, а Германия разорвала все прежние связи в этой сфере с Россией.
Турция 5 декабря 2016 года на ракетоносителе «Вега» вывела свой собственный военный спутник для мониторинга Земли под названием Göktürk-1 с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Когда в 2012 году стартовал проект «Вега», в нем участвовали страны, которые до этого косвенно относились к космической отрасли: например, Румыния, Нидерланды и Швеция. И даже Бельгия и Швейцария. Все они пытаются вновь заявить о своей суверенности де-факто с помощью доступа к космосу и ключевым технологиям в этой сфере.
Но анализ событий показывает, что основную роль во всех процессах играют более продвинутые страны: Франция и Германия, а также США и Израиль.
Это говорит о том, что все космические державы «второго сорта», которые претендуют на доступ к космическим технологиям, должны пройти самостоятельный путь вне структур NASA, а также вне европейской ESA, потому что вся их работа зачастую просто саботируется более продвинутыми конкурентами, которые называют себя «партнерами».
Россия до сих пор сталкивается с подобными явлениями — так же, как тогда, когда в эпоху бывшего Советского Союза она была полностью заблокирована всем Западом.
В этом отношении Россия является естественным союзником всех этих недооцененных космических держав «второго сорта». Многоплановое сотрудничество с ней позволит им подняться на следующий уровень и разговаривать с США и Европой на равных, объединив их общие космические технологии с Россией в рамках одного пула. Создание третьего космического агентства, независимого от NASA и ESA, позволит этим странам защитить свои интересы, а расширенное взаимодействие с Россией, космические технологии которой находятся примерно на одном уровне с США и европейскими гигантами, позволит им в будущем обладать самыми передовыми возможностями для развития собственной космической программы, в том числе получить необходимые компетенции в области обеспечения национальной безопасности.
Агрессивные действия США против Ирана показывают, насколько необходимо другим странам иметь возможность постоять за себя, и наличие серьезных разработок в области ракетостроения может оказать отрезвляющий эффект на горячие головы в Вашингтоне.
Хороший пример равноправного диалога с США — это факт покупки Турцией российской системы ПВО С-400, когда, несмотря на давление со стороны Белого дома, турки приняли решение о приобретении российского продукта с последующей передачей им ряда технологий по производству подобного оружия.
Россия имеет сотни ядерных ракет высокой точности, которые способны полностью уничтожить США и Европу. Данный фактор является составляющим баланса сил на планете и четко показывает, что наличие такого вооружения может гарантировать стране безопасность от военного вторжения.
Все это является предпосылками для формирования турецко-российско-иранского космического альянса в тесном сотрудничестве с Катаром, Италией и Испанией без оглядки на мнение и интересы США, Германии, Франции или Израиля.
В настоящее время появляется необходимость создания совместной международной космической и спутниковой программы с Турцией в качестве основного участника, чтобы эта страна могла получить доступ к ведущим космическим технологиям на уровне американского NASA и европейского ESA. Эта цель может быть достигнута, если Турция объединится с другими державами по вопросу совместных исследований и применения космических технологий. Наиболее подходящие претенденты на такой союз — Италия и Испания, которых сдвигают на второстепенные позиции Германия и Франция. А также со странами, которые шаг за шагом осваивают передовые космические технологии, как это делает Иран.
Все вместе эти государства должны найти партнера, который владеет космическими технологиями, сопоставимыми с разработками NASA.
Здесь Турция должна использовать свои хорошие контакты с Россией, которые вышли на новый уровень за последние три года и достигли пика в ходе реализации астанинского мирного формата по Сирии. Что касается этого альянса, то Турция по-прежнему является частью партнерства, сформированного вместе с Россией и Ираном. Иранские ученые разрабатывают сложнейшие ракетные системы на высоком технологическом уровне и по некоторым данным превзошли Израиль по ряду направлений в этой области.
Одним из потенциальных инвесторов может выступить Катар с его непреодолимым желанием не отставать от развитых стран в вопросе освоения космоса.
Российские ракетно-космические технологии сопоставимы с американскими и даже по ряду параметров превосходят их. Например, они значительно дешевле и в то же время надежны; мы помним, что доставку космонавтов на международную космическую станцию осуществляют российские «Союзы». Российские ученые совершили инновационный прорыв в области создания ядерного двигателя космического корабля, что бросает вызов США в этой области техники.
Таким образом, из формата Астаны, исторически сложившегося во время войны в Сирии, должна родиться ячейка нового космического альянса: путем объединения турецких, российских и иранских космических, ракетных, спутниковых технологий, чтобы сгруппироваться в один международный пул. В связи с упомянутым контекстом штаб-квартира такого трехстороннего ядра-ячейки нового космического альянса может расположиться в Дамаске, как, например, Европейское патентное агентство, которое основано на европейском патентном соглашении, находится в Мюнхене, но управляется на международном уровне многосторонней Европейской патентной организацией.
Этот турецко-российско-иранский кластер со штаб-квартирой в Дамаске должен конкурировать с инкубатором IT-технологий в Израиле, чтобы создать альтернативную площадку на Ближнем Востоке, где не будет доминировать США. Эта организация должна открыть свои двери для европейских стран, которые отторгнуты Германией и Францией, такие, как Италия и Испания. Ведь обе страны ведут разработки космических технологий уже много десятилетий и достигли высокого уровня в этой области, но такие страны, как Германия и Франция, сохраняют за собой привилегии в этом направлении и де-факто эксплуатируют своих партнеров.
Турция, как и Иран, сталкивается с теми же явлениями в отношении так называемых партнерских договоренностей или соглашений с США или Европой, то есть они просто должны стать ассистентами, интегрированными в проекты, чтобы давать деньги и осуществлять поддержку в области строительства, всегда избегая того, чтобы эти стороны могли сами стать ведущими космическими державами.
Между 1964 и 1988 годами Италия проводила совместную работу вместе с СССР по запуску космических ракет с побережья Кении. Недалеко от города Мэлинди были построены две стартовые платформы Сан-Марко и Сан-Рита. Оттуда были отправлены в космос дюжины ракет, и одна из них даже вывела на орбиту спутник с названием «Ухуру». Все пуски осуществлялись с привлечением итальянских и советских специалистов. В тот период начали вестись разработки по созданию ракетоносителя «Вега».
В результате распада Советского Союза эти итало-российские космические проекты завершились. Но новый космический альянс, рожденный Турцией вместе с Россией и Ираном, может опять приступить к использованию этой территории в качестве своей космической гавани из-за его идеальной близости к экватору и короткого разгонного пути до орбиты.
Несмотря на то, что итальянский руководитель ESA Антонио Родата в 1998 году смог интегрировать итальянскую часть этой советско-итальянской космической программы в ESA, она была де-факто перехвачена Германией и Францией.
Эти две ведущие державы Европы позаботились о том, чтобы Италия не смогла обрести собственный статус ведущей космической державы. Так же, как Франция де-факто полностью захватила контроль над космической программой Европы, а Германия разорвала все прежние связи в этой сфере с Россией.
Турция 5 декабря 2016 года на ракетоносителе «Вега» вывела свой собственный военный спутник для мониторинга Земли под названием Göktürk-1 с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Когда в 2012 году стартовал проект «Вега», в нем участвовали страны, которые до этого косвенно относились к космической отрасли: например, Румыния, Нидерланды и Швеция. И даже Бельгия и Швейцария. Все они пытаются вновь заявить о своей суверенности де-факто с помощью доступа к космосу и ключевым технологиям в этой сфере.
Но анализ событий показывает, что основную роль во всех процессах играют более продвинутые страны: Франция и Германия, а также США и Израиль.
Это говорит о том, что все космические державы «второго сорта», которые претендуют на доступ к космическим технологиям, должны пройти самостоятельный путь вне структур NASA, а также вне европейской ESA, потому что вся их работа зачастую просто саботируется более продвинутыми конкурентами, которые называют себя «партнерами».
Россия до сих пор сталкивается с подобными явлениями — так же, как тогда, когда в эпоху бывшего Советского Союза она была полностью заблокирована всем Западом.
В этом отношении Россия является естественным союзником всех этих недооцененных космических держав «второго сорта». Многоплановое сотрудничество с ней позволит им подняться на следующий уровень и разговаривать с США и Европой на равных, объединив их общие космические технологии с Россией в рамках одного пула. Создание третьего космического агентства, независимого от NASA и ESA, позволит этим странам защитить свои интересы, а расширенное взаимодействие с Россией, космические технологии которой находятся примерно на одном уровне с США и европейскими гигантами, позволит им в будущем обладать самыми передовыми возможностями для развития собственной космической программы, в том числе получить необходимые компетенции в области обеспечения национальной безопасности.
Агрессивные действия США против Ирана показывают, насколько необходимо другим странам иметь возможность постоять за себя, и наличие серьезных разработок в области ракетостроения может оказать отрезвляющий эффект на горячие головы в Вашингтоне.
Хороший пример равноправного диалога с США — это факт покупки Турцией российской системы ПВО С-400, когда, несмотря на давление со стороны Белого дома, турки приняли решение о приобретении российского продукта с последующей передачей им ряда технологий по производству подобного оружия.
Россия имеет сотни ядерных ракет высокой точности, которые способны полностью уничтожить США и Европу. Данный фактор является составляющим баланса сил на планете и четко показывает, что наличие такого вооружения может гарантировать стране безопасность от военного вторжения.
Все это является предпосылками для формирования турецко-российско-иранского космического альянса в тесном сотрудничестве с Катаром, Италией и Испанией без оглядки на мнение и интересы США, Германии, Франции или Израиля.
- Автор:
- Андреас Висушиль, член российской региональной общественной организации «Союз геополитиков»
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter