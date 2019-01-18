Военная система "Благовест" будет сформирована в начале апреля 2019 года

В ракетно-космической отрасли сообщают о том, что запуск четвёртого российского спутника военной связи «Благовест» намечен на начало апреля 2019 года. Запуск ознаменует собой формирование одноимённой космической группировки военной связи – «Благовест».Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что 22 февраля спутник планируют отправить на Байконур, откуда будет осуществлён его запуск с применением РН «Протон-М».Для каких целей создаётся новая группировка спутников?Речь в первую очередь идёт о решении таких задач как передача данных военного характера, обеспечение работы телефонии, надёжного и защищённого доступа в Интернет, осуществления видеоконференций.Предыдущий вывод спутника этой системы на орбиту состоялся несколько недель назад – 21 декабря прошлого года. Вышедший на орбиту спутник получил номенклатурное обозначение «Космос-2533». При этом спутник оказался на орбите меньшего радиуса, нежели изначально ожидалось. В ракетно-космической отрасли сообщили, что у спутника имеются бортовые топливные запасы, которые смогут в итоге «поднять орбиту» до требуемых параметров. При этом специалисты отметили, что расход топлива для изначальной корректировки орбиты может повлиять на итоговое время работы спутника на орбите, существенно его сократив.Связь с космическим аппаратом была успешно установлена, при этом она остаётся устойчивой.Первый «Благовест» отправился в космическое пространство в августе 2017 года.