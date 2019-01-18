В Японии собираются отказаться от сборки F-35 внутри страны

Нет смысла содержать огромный производственный кластер для сборки и обслуживания лишь нескольких истребителей в течение 3-4 лет. Нам нужно либо менять оборудование, либо увеличивать объёмы закупок. Сегодня стоимость приобретаемого самолёта составляет около 145 млн долларов. Нужно снижать издержки. Пока мы теряем конкурентоспособность по сборке F-35.

В Японии заявили о том, что намерены отказываться от окончательной сборки американских самолётов 5-го поколения F-35 в своей стране. У японских производителей с 2013 года имеется лицензия на такого рода сборку одним из предприятий. По каким же причинам японцы решили от сборки F-35 отказаться?В опубликованном не так давно пятилетнем плане развития обороны Японии говорится, что военная промышленность откажется от неэффективных и чрезмерно затратных проектов. При этом заявлено, что Япония нуждается в высокопроизводительном оборудовании для авиационной промышленности.Несколько дней назад японский кабинет министров утвердил программу по приобретению у США шести самолётов F-35A на сумму более 0,61 млрд долларов. Также правительство запланировало потратить дополнительно более 366 млн долларов на обслуживание этих самолётов. Программа рассчитана на период до апреля 2020 года.При этом в Токио дают понять, что их не удовлетворяют высокие затраты на сборку и обслуживание самолётов F-35, а также на содержание дополнительных промышленных мощностей в связи с малыми объёмами заказов у США.Из заявления японского эксперта:Напомним, что ранее японские власти сообщали о намерении приобрести 42 самолёта F-35A и ещё 42 F-35B. До 2023 года закупки должны были составить 45 истребителей пятого поколения – и лишь малая часть от этих объёмов должна была проходить окончательную сборкой в самой Японии по американской лицензии, которая стоит, мягко говоря, немалых средств.