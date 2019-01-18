Американская коалиция ударила по мечети в Сирии

17 января силы коалиции, возглавляемые Соединёнными Штатами, в ходе проведения операции под названием «Непоколебимая решимость» нанесли в Сирии удар по мечети.Как сообщили в пресс-службе штаба, откуда велось руководство операцией, главной целью для удара со стороны коалиции, возглавляемой США, стал расположенный в мечети командный пункт запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» (*ИГИЛ). В результате точечного удара цель была уничтожена.Как подчеркнули в коалиции, террористическая группировка ИГИЛ продолжает использовать в своих целях мирные объекты, такие как больницы, мечети, находящиеся под защитой, нарушая тем самым законы ведения войны. Хотя о каких законах может идти речь, если это террористическая группировка. Как результат, эти используемые не по назначению постройки лишаются своего статуса.Несмотря на то, что президентом США Дональдом Трампом в конце 2018 года был подписан указ о выводе американских войск с территории Сирии, очевидно, что сами Соединённые Штаты, как и прогнозировалось, не собираются уходить из этого региона. Ясно и то, что они продолжают применять свою излюбленную прокси-войну «чужими руками» и использовать для этого так называемую «проамериканскую» коалицию, которая не прекращает свою деятельность на территории Сирии.