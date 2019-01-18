Вершбоу: Запад может не помочь Украине избежать конфликта в 2019 году

Вмешаются, чтобы, по меньшей мере, посеять беспорядок и хаос.

Бывший заместитель генсека НАТО (он же экс-посол США в России) Александр Вершбоу заявил о том, что и после выборов 2019 года Украина продолжит оставаться горячей точкой на карте мира. По словам Вершбоу, высказанным в интервью украинскому ресурсу «Апостроф», причиной такого положения вещей можно считать «грядущее вмешательство России в украинские президентские и парламентские выборы».Логика «замечательная». То есть, когда США, вкладывая миллиарды долларов, вмешивались во внутренние дела Украины, это, по мнению г-на Вершбоу, к конфликту в стране не привело, а вот некое мифическое вмешательство России «непременно приведёт».Вершбоу:А после вмешательству Госдепа с булочками от Нуланд на Украине, судя по всему, наступил порядок и процветание…Александр Вершбоу при этом сделал дополнительный неутешительный прогноз для Украины. По его словам, Запад может не помочь или не успеть помочь этой стране избежать конфликта, так как будет «занят собственными проблемами». В числе таких проблем экс-чиновник Североатлантического военного блока назвал растущий градус противостояния между США и Китаем, США и Россией, а также напряжённость в отношениях между Вашингтоном и странами Евросоюза.Вершбоу заявил, что Россия может этим воспользоваться, развязав «кибервойну» с нападением хакеров на важнейшую инфраструктуру.