В ПФР рассказали об основной цели пенсионной реформы
Целью совершенствования пенсионного законодательства и любые изменения в нем направлены на рост пенсий россиян, передает РИА Новости заявление главы Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова.
По словам Дроздова, Россия подписала 102 конвенцию Международной организации труда (о минимальных размерах пенсий) и взяла на себя обязательства увеличить минимальный размер пенсий до 40% от заработной платы.
При этом он отметил, что граждане, достигшие пенсионного возраста, получают разную зарплату и имеют разные льготы, поэтому здесь имеются определенные нюансы.
Глава ПФР также заявил, что индексация пенсий должна быть выше инфляции, и социальное обеспечение россиян должно достичь тех целей, «которые поставлены в долгосрочной стратегии развития пенсионной системы».
Напомним, в октябре 2018 года Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы, предусматривающий поэтапное повышение возрастного ценза выходу на пенсию, начиная с этого года.
Пенсионный возраст для мужчин (по общему правилу) установлен в 65 лет, для женщин – в 60 лет. Также предусмотрено право досрочного выхода на пенсию многодетных матерей и меры защиты работающих граждан предпенсионного возраста.
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров должны быть проиндексированы на 7,05%.
По словам Дроздова, Россия подписала 102 конвенцию Международной организации труда (о минимальных размерах пенсий) и взяла на себя обязательства увеличить минимальный размер пенсий до 40% от заработной платы.
При этом он отметил, что граждане, достигшие пенсионного возраста, получают разную зарплату и имеют разные льготы, поэтому здесь имеются определенные нюансы.
Глава ПФР также заявил, что индексация пенсий должна быть выше инфляции, и социальное обеспечение россиян должно достичь тех целей, «которые поставлены в долгосрочной стратегии развития пенсионной системы».
В своей работе мы ориентируемся на эти цели, и любые изменения и донастройка (законодательства) могут быть только для того, чтобы их достигнуть,подчеркнул Дроздов.
Напомним, в октябре 2018 года Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы, предусматривающий поэтапное повышение возрастного ценза выходу на пенсию, начиная с этого года.
Пенсионный возраст для мужчин (по общему правилу) установлен в 65 лет, для женщин – в 60 лет. Также предусмотрено право досрочного выхода на пенсию многодетных матерей и меры защиты работающих граждан предпенсионного возраста.
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров должны быть проиндексированы на 7,05%.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/pension_fond
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