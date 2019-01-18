В ПФР рассказали об основной цели пенсионной реформы

В своей работе мы ориентируемся на эти цели, и любые изменения и донастройка (законодательства) могут быть только для того, чтобы их достигнуть,

Целью совершенствования пенсионного законодательства и любые изменения в нем направлены на рост пенсий россиян, передает РИА Новости заявление главы Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова.По словам Дроздова, Россия подписала 102 конвенцию Международной организации труда (о минимальных размерах пенсий) и взяла на себя обязательства увеличить минимальный размер пенсий до 40% от заработной платы.При этом он отметил, что граждане, достигшие пенсионного возраста, получают разную зарплату и имеют разные льготы, поэтому здесь имеются определенные нюансы.Глава ПФР также заявил, что индексация пенсий должна быть выше инфляции, и социальное обеспечение россиян должно достичь тех целей, «которые поставлены в долгосрочной стратегии развития пенсионной системы».подчеркнул Дроздов.Напомним, в октябре 2018 года Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы, предусматривающий поэтапное повышение возрастного ценза выходу на пенсию, начиная с этого года.Пенсионный возраст для мужчин (по общему правилу) установлен в 65 лет, для женщин – в 60 лет. Также предусмотрено право досрочного выхода на пенсию многодетных матерей и меры защиты работающих граждан предпенсионного возраста.С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров должны быть проиндексированы на 7,05%.