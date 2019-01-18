Латвийский эксперт: базы НАТО не повлияют на безопасность страны

Что же касается возможного наличия военных баз НАТО, то в случае реального военного конфликта с Россией эти базы будут уничтожены в первые же минуты,

Вопрос в том, останется ли от Латвии одна большая воронка или пронесет, что, повторюсь, решать не нам,

Политика Риги однообразна, скучна, вредна и постоянно находится на грани истерики,