В Индии заявили, что Rafale существенно превосходят Су-30

После публикаций в индийской прессе о том, что сделка с Францией по приобретению истребителей Rafale была непродуманной и в целом ошибочной из-за усложнения логистики в ВВС и дороговизны, свой комментарий по этому поводу решили дать в индийских ВВС. В материале индийского журналиста по имени Аджит Дубей (Ajit K Dubey) говорится о том, что закупку французских истребителей вместо последних версий российских Су-30 «вряд ли стоит критиковать».В материале со ссылкой на неназванных представителей военно-воздушных сил страны говорится о том, что Су-30 по ряду показателей превосходит МиГ-29, но при этом «существенно уступает Rafale». В частности, утверждается, что боевой радиус Су-30 «намного меньше» боевого радиуса французских самолётов. «Намного меньше» - это насколько? БР для Су-30 составляет около 1,5 тыс. км, а для Rafale – 1,4 тыс км. Интересно, какой «специалист» в индийских ВВС заявил о превосходстве Rafale по такому параметру как боевой радиус?Вполне понятно, что превосходят российские Су-30 французского конкурента и по дальности полёта (в том числе и "пустые" - без вооружения): 3 тыс. км на высоте у «Сушки» против 2,8 тыс. км у «Рафаля». Превосходство у Су-30 и по практическому потолку, и по скорости.Что-то не так с компетентностью тех, на кого ссылается индийский журналист.На самом деле, индийские споры по поводу правильности или неправильности выбора именно французских истребителей (контракт по ним обходится примерно вдвое дороже возможного контракта по поставкам последних на сегодняшний день модификаций Су-30) связана в первую очередь с внутриполитическим противостоянием. Правительство выступило за сделку с Парижем и теперь эту сделку отстаивает, а оппозиционные силы в индийском конгрессе считают, что правительство транжирит средства государственного бюджета, приобретая далеко не самые эффективные для ВВС Индии истребители.