Итоги недели. Где литр, там и градус

Народы двух стран, соединяйтесь!

Я давно твержу, что его (Лукашенко) политика напоминает гулящую женщину, да еще и мошенника шантажиста. Если ему, а не отнюдь народу Беларуси, дают преференции на газ и переработку нефти (простым гражданам от этого ни тепло ни холодно), цены на них в стране все равно из пальца высосаны. Ему просто не хватает бабла на поддержание режима в стране. Вот он и метнулся к Западу в надежде, что там бабла занять можно.



Так он может и допрыгаться - и АЭС строится, и газ с нефтью в России берем. Если он надеется, что Запад оплатит его дальнейшее существование - так там на его место другие кандидаты имеются. А самое печальное, что он сам зовет ВОЙНУ на территорию Беларуси, своей безграмотной, бесхозяйственной экономической деятельностью.

Белоруссия - суверенное государство, помогать это одно, самим надо как-то развиваться, встать на ноги, чтобы не смяли. А на дотации жить - это не дело.

Тут не в финансировании дело. Беларусь вслед за шумерами собралась на запад. Но собралась хитрее. Это недалекие шумерчане рубят концы и говорят прощевай Москве. Белорусы - народ сообразительный. Хотят сохранить Россию как источник сырья и как огромный рынок сбыта. Но в белорусских элитах считают, что Россия обречена. Из-за санкционного давления и т.д. И ввязываться в более тесную дружбу с нами совершенно не собираются. Отсюда и не признание Крыма, Ю.Осетии и Абхазии. Все словесные в…ры о дружбе с Россией г-на Лукашенко не более чем в…ры. Дела говорят об обратном. Например, недавно они сняли лимит на количество американских дипломатов. Госдеп их за это похвалил даже) На деле - они хотят продолжать доить Россию. Считаю, надо быть готовым к разводу в несостоявшемся "союзном государстве". Те средства, которые по наивности или глупости мы вбухивали в экономику соседнего государства лучше пустить в любой российский регион. На выбор. Благо их много.

Чистейшая правда. Но есть но. Сами белорусы весьма дружественно настроены к России, и именно Лукашенко со своей администрацией является препятствием для углубления интеграции. Всё в руках России. Оттолкнёт белорусов - потеряет Беларусь, оттолкнёт лично Лукашенко - приобретёт. Вангую первый вариант.

Я конечно не Медведев, но вчера меня жестко заминусили за то, что хватит содержать друзей за счет обнищания россиян!!! Дружба и любовь за деньги называется "пониженной социальной ответственностью".

Память, продали память…

Все эти памятники устанавливаемые, якобы с целью укрепления "дружбы" на самом деле являются попыткой представителей администраций р-нов, поселков... что-то поиметь от той стороны, в честь которой это делается. А вдруг итальянцы, венгры, немцы (вставить по необходимости) в знак благодарности расщедрятся и выделят деньжат на развитие и поддержку штанов администрации. Иначе это ни как не объяснить.

Они сами по себе не появляются. Их надо воспитывать. Пока живо наше поколение, что-то еще можно сделать. А уйдем мы, ничего им не рассказав и ничему не научив, они быстро станут мальчиком Колей из Уренгоя.

Воронеж помнит и ничто не забыл!!! При слове «венгр» кровь вскипает!

Поддерживаю. Пусть про концлагерь в Острогожске мадьярчики объяснят, Через который за полгода с лета 42 по январь 43 около 10000 местного населения прошло, а заодно про строительство "берлинки".

Павло-миротворец

Миротворцев пора в Киев вводить для проведения выборов. А то по стреляют фашики друг друга за гетманскую булаву.

Да и пусть постреляют. Нам же лучше. Туда лучше ввести санитарные команды, чтобы добить тех, кто не достреляется.

Чего вы все так решили, что де Климкин совсем тупой и бред несёт? Климкин (как и многие другие) - профессиональный подлец. И потому толкает очередную порцию а ля патриотической лабуды, рассчитанной создать у плебса впечатление сильной и решительной власти, которая типа что-то делает. Можно потешаться, можно недооценивать - но ведь у них это работает, судя по всё более пухлым и довольным мордам. И куча народа погибла, многие ещё погибнут (увы), и огромная часть украинцев живёт по факту в нищете и страхе. Вот такая цена этого "бреда"...

Феномен Климкина должен изучаться в дипломатических ВУЗах всех стран как пример "дипломата", который по умолчанию не может считаться таковым. Этот "чудак" в мятом костюме должен рассматриваться как образ того кто может погубить дипломатию страны и завести ее в непролазные дебри. Про таких на Руси говорили - "Из грязи в князи".

Победа будет за ними

Говорят, их разведка донесла полковнику, что все русские лётчики перед вылетом опрокидывают по стакану чистого спирта. И по старой русской традиции после первой не закусывают.

Попробовали сымитировать. Следующий вылет "агрессоров" состоялся только через месяц.

Интересно, а им это каким боком помогает, они что, собрались воевать с окраской? Или всё-таки с самолётом?

Вероятно, стикеры не помогают, а тут глянул на крыло, и всё понятно: мы за русских!

Можно и «Жигули» перекрасить под «Феррари» (правда, не представляю, как это), но от этого они «Феррари» не станут. И вообще, не понимаю, что за стёб. Основная тактика американских ВВС — это воздушный бой на дальних дистанциях, весь расчёт на электронную начинку. А также бомбёжки разных аборигенов, неспособных дать достойный отпор. В ближнем манёвренном бою против российских самолётов они просто дети, и прекрасно об этом знают.

Договор об одностороннем нападении

Странно. А почему не потребовали отдать всю территорию России под управление США?

Американские дипломаты вымерли как класс.

Они на полном серьёзе не понимают, что дипломатия — это деятельность, основанная на договорённостях, взаимных уступках и компромиссах для достижения главных целей.

А нынешние американские "дипломаты" умеют только ставить ультиматумы. А когда им говорят "НЕТ", то просто впадают в ступор: как это так, ведь им никто не может, не имеет права сказать "НЕТ". Они не знают, как ответить на "НЕТ". По идее надо сразу отправлять авианосец и делать в этой стране демократию. Но к берегам России авианосец не отправишь. Что делать-то? Их другому не учили.

В самую точку. И добавить нечего. Комплекс великого и ужасного, которому никто не смеет противоречить.

Щас, тока шнурки погладим, и пойдём распиливать.

Реформическая система мер

«Они [граждане России. — Прим. секретного агента] будут думать, что у них в руках полноценный рубль, ан нет. Они будут думать, что платят за 220 вольт в розетке, ан фигушки. Они будут думать, что платят сотовому оператору по тарифу за месяц, ан дудочки!»

Лёд тронулся, господа. Помнится, пенсионная реформа с таких же вбросов начиналась от людей, не состоящих в правительстве, типа Кудрина и Грефа. Все мы знаем, как там история закончилась…

Путин не позволит!

Не перенадейтесь… Поднимут на 25%, потом на ежегодной пресс-конференции кто-нибудь задаст вопрос, ВВП "ласково, как волк на овцу", посмотрит на соответствующего министра, тот привычно подорвётся "ещё вчера!" и выяснится, что "ещё вчера", накануне пресс-конференции, тарифы были снижены на 3%.

Поголовный «одобрям» ставленника ВВП является прологом к очередной реформе. Как в "Свадьбе в Малиновке": "Значит, будут грабить".

Можно считать, что инициатива Чубайса уже принята… Отсюда следует подорожание энергии, читал, что на 24%, а отсюда следует, что автоматом всё подорожает… Весёлый год… Те, кто за Путина голосовал, наверное, сейчас волосы рвут…

Они верят в хитрый план.