Итоги недели. Где литр, там и градус
Народы двух стран, соединяйтесь!
Так уж сложилось, что о взаимоотношениях между народами с некоторых пор все мы стали судить по сюжетам на ТВ и по высказываниям первых лиц. И тот фактор, что для первых лиц важнее своё собственное положение, свой собственный рейтинг, уже мало кого волнует. Крикнет один: «Хватит ущемлять наши права и свободы отказом от предоставления дотаций!» ПраИИИльно говоришь, - как у Геннадия Хазанова в известном монологе. Ответит другой: «Хватит их кормить, обнаглели!» ПраИИИЛьно говоришь, - опять по-хазановки.
Поднимается ругань на уровне властей, закипает пресса. Одни обвиняют других в финансово-экономической проституции, те в ответ кричат о попытках скушать суверенитет.
При этом рядовые граждане ни в России, ни в Белоруссии за все годы так называемой постсоветской «интеграции» реальных благ для себя так и не увидели, растут ли цены на газ и нефть в мире или падают. Для магнатов по обе стороны границы эффекты, безусловно, есть. А для обычного народа, который кормят пятиминутками ненависти, есть субсидии или нет оных – один овощ…
Такими темпами можно договорится и до очередного «Хватит кормить Кавказ, Москву, Урал, Дальний Восток…», - список можно продолжать. В свою очередь в ответ можно получить, слава богу, забытое нечто из серии: «Нам нужна Уральская (Приволжская, Кавказская и т.п.) республика, будем сами с усами распоряжаться своими богатствами».
Опасная, однако, тенденция.
Весь вопрос в том, кому выгодно это нелепое бодание верхушки, за которым стоят судьбы миллионов граждан России и Белоруссии. Народы хотят объединения – это неоспоримый факт. Всё остальное – политическая шелуха от власть имущих.
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viralig
Венд
shark
Roma-1977
предки с Дона
Память, продали память…
Нет уж… Идти, так и идти до конца. Ну если «кто-то кое-где у нас порой» решает дать добро на возведение памятников в центральной части города тем, кто давал присягу на верность Гитлеру, то пусть на памятниках честно отливают в бронзе (или, по-медведевски - «в граните») свои собственные имена с соответствующей припиской: «Чиновник такой-то выдал разрешение на установление в центре города памятника фашистским захватчиком, назвав всё это знаком дружбы между народами».
Удивительно дело, украинских «экспертов» поносим за то, что те занимаются, по сути, оправданием нацизма, но при этом нередко закрываем глаза на то, что происходит у себя дома. За так называемые «инвестиции» готовы уже собственную память продать, так что ли получается?..
Представляю, что бы сказал (а то и сделал) дед-фронтовик, если бы узнал, что в России будут появляться «примирительные памятники» (просьба не путать с кладбищами) тем, кто вырезал половину улицы, на которой он жил.
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rotmistr60
Lyuba1965_01
Сандор Клиган
gavrila2984
Павло-миротворец
На неделе главный (как бы пересилить себя и выговорить это слово) «дипломат» Украины Павло Климкин от имени всея ОБСЕ (вот такие у парниши полномочия) объявил о необходимо вводить миротворцев не только на Донбасс, но и… в Российскую Федерацию. Речь из уст г-на Климкина шла о «миротворцах», а точнее о военной, полицейской и одновременно политической миссиях в Крыму – мол, нарушения прав «человеков», мол, требуется незамедлительная защита. Короче, ввести, говорит Павло, миротворцев на полуостров, и будет всем «щастя».
И можно сколько угодно называть Климкина дурнем, бестолковым болванчиком, но Климкин делает ровно то, для чего его усадили в его вечно примятых штанах в кожаное кресло. А именно – несёт тот русофобский бред, который сегодня котируются среди определённых слоёв населения Украины.
Во всей этой истории огорчает вовсе не Павло, а то, что мы продолжаем бить по хвостам. Да как только от Киева прозвучала инициатива о необходимости отправить на границу Донбасса и РФ миротворческий контингент, нужно было сразу настаивать на введении миротворческого контингента в Киев – остановить шествия тех, кто фактически отрицает решения Нюрнбергского трибунала. Поставить вопрос на обсуждение в Совбезе ООН. Ввести миротворческие части Организации Объединённых Наций на Крещатик – немедленно!.. Но вместо этого мы выразили 100500-ю по счёту озабоченность, и теперь вынуждены соскабливать налёт грязи, которая через того же Павло продолжает литься на Россию.
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Бородач
shark
Tarasios
rotmistr60
Победа будет за ними
Полностью решён вопрос с воздушным господством американской авиации в третьей мировой войне.
Как передаёт из Пентагона спецкор «Военного обозрения» Ефим Забулдыжный, американские истребители F-16 получат раскраску под цифровой камуфляж «Гадюка» российского истребителя пятого поколения Су-57.
«Увидев в небе свои самолёты, русские просто не станут их сбивать, — пояснил пилотам командир одного авиакрыла ВВС США в штате Невада. — Пока мы планируем отработать стратегию «Перекрашенный в русского» в учебных воздушных боях».
Что будет дальше, командир не сказал, поскольку это военная тайна.
Впрочем, Е. Забулдыжному, который тяпнул с командиром по стаканчику настоящей русской 38-градусной водки, удалось кое-что выведать у этого военачальника.
В частной беседе командир авиакрыла заявил, что его техники покрасят первую партию самолётов к лету, а в ноябре эти «самолёты станут изюминкой авиашоу Aviation Nation на базе Неллис».
«Опыт у моих людей есть! — похвастался американец после пятой стопки русской водки. — Мы уже красили F-16 под Су-35, а пилота загримировали под Путина, и он летал над Красной площадью — русские бросали шапки в воздух!»
База Неллис носит гордое имя «Агрессор». Она была сформирована в 1974 году, в разгар холодной войны. Теперь, когда не за горами новое противостояние, уже горячее, эскадрильи этой базы могут стать одними из первых, кто откроет фронты третьей мировой войны.
Ранее, напомним, прошёл и сухопутный слух. По некоторым сведениям, Армия США планирует заказать дизайн новой военной формы у Юдашкина, а логотип шеврона — у Артемия Лебедева. Наряду с этим солдаты и командный состав американской армии будут усиленно изучать русский язык под руководством российских эмигрантов. Президент Трамп гарантирует: к концу его первого срока правления маскировка будет стопроцентной.
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t-4
cniza
poquello
orionvitt
Договор об одностороннем нападении
В ходе срочной встречи по Договору о РСМД, которая состоялась на совершенно секретной швейцарской территории, не нанесённой на карту, американская делегация потребовала от России уничтожить ракету 9М729 (SSC-8).
«В противном случае, — заявил один из делегатов, — мы примем Договор об одностороннем нападении, который должна подписать, как следует из названия, только одна сторона. Наша сторона!»
По словам делегата, Соединённые Штаты составили для Кремля список условий, которые должна выполнить Россия в перспективе. Если Кремль обретёт благоразумие и пойдёт навстречу американским партнёрам и их партнёрам, это избавит его от поражения в третьей мировой войне.
Вот некоторые из условий:
— прекратить делать ракеты, танки и автоматы Калашникова;
— продолжить успешные реформы в области пенсионного и медицинского обеспечения, а также в сфере электроэнергетики;
— назначить мистера Анатолия Б. Чубайса постпредом в ООН.
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виктор шпичак
kit88
helmi8
polpot
Реформическая система мер
Анонимный источник сообщил нашему специальному корреспонденту и нераскрытому суперагенту, действующему в либеральных структурах России, что верхушка корпорации «Роснано» намеревается ввести в стране реформическую систему мер.
Сущность новой системы — в уникальных единицах измерения, не имеющих аналогов в мире.
Согласно непроверенным данным, А. Б. Чубайс, открывший левой ногой дверь в кремлёвский бункер, где проводилось секретное заседание правительства, выступил с предложением о реформе. Среди прочего в докладе босса «Роснано» присутствовала новая система мер, единиц, весов и обвесов.
Секретный агент сфотографировал доклад Чубайса ещё до того, как тот был озвучен на заседании. Ниже мы приводим — эксклюзивно для «ВО»! — некоторые данные из документа, который, как предполагается, в ближайшее время одобрят рыночно-либеральные круги, заправляющие матушкой Россией. Не исключено даже, что решение, изложенное в докладе, уже одобрено. Проверить это не представляется возможным, ибо суперагент вынужден скрываться в подмосковных лесах.
Итак, главные постулаты реформической системы мер.
1. Одна капиталистическая единица, прибавленная к другой капиталистической единице, не обязательно даёт в сумме две единицы.
2. Округление и сложение всегда производится в пользу продавца и никогда в пользу покупателя.
Следствие из постулатов 1 и 2. Округление при наполнении ёмкостей сыпучими и жидкими продуктами, а также при поставке невидимых электронных услуг осуществляется по правилам, не имеющим аналогов в мире.
Рекомендация правительству. В соответствующих школьных тетрадях и учебниках необходимо в срочном порядке напечатать таблицы с новой системой мер.
Некоторые примеры новой системы мер:
— 1 килограмм = 900 граммам, а также 800 г;
— 1 литр = 900 миллилитрам, а в некоторых случаях 800 мл;
— 0,5 литра = 1 американской жидкой пинте;
— 40 градусов = 38 градусам;
— 1 синий = 1 голубому;
— 1 метр = 90 сантиметрам;
— 1 десяток = 1 девятку;
— 1 мегабайт = 900 килобайтам;
— 1 месяц = 4 неделям, или 28 дням;
— 1 год = 336 дням;
— 1 киловатт = 900 ваттам;
— 220 вольт = 190 вольтам;
— 1 рубль = 90 копейкам.
По словам докладчика, «революционная система мер и весов» позволит повысить цену на электроэнергию в стране «деликатно», так, что «население, которое начнёт платить за похудевшие киловатт-часы как за полные, этого не заметит». Известный реформатор уверен, что граждане РФ «почти не заметили» девяти яиц вместо десяти в ячейках, и «точно так же будет с электричеством».
Также гигант реформ провозгласил «неполновесные рубли, которые кажутся полновесными», панацеей «от всех экономических бед России».
Новость о реформической системе мер и весов прокомментировал профессор Низшей школы экономики (НШЭ) Иван Голозадов-Бесштанный.
Эксперт констатировал, что некоторые нововведения, озвученные в бункерном докладе, в экспериментальном порядке уже запущены в России. «К девятку яиц в упаковке вместо десятка быстро привыкаешь, — сказал с грустью профессор экономики. — Привыкаешь и к водке крепостью тридцать восемь градусов вместо менделеевских сорока. Сотовый оператор «Мегафон» уже применил к своим услугам реформический календарный счёт: тарифный месяц приравнен к 28 дням».
«Знаете, — добавил профессор, — когда-то я считал, что прибыльщиков Петра I, изобретавших всяческие забавные с виду налоги и казённые поборы вроде налога на бороды или сбора на дубовые гробы, превзойти невозможно. Так вот, я ошибался. И это значит, что прогресс существует. Ура, товарищи! Выпьем по стаканчику тридцативосьмиградусной за великую Россию!»
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Муссаси
Сталевар79
Zoldat_A
НЕКСУС
Подводный охотник
GRIGORIY76
Так уж сложилось, что о взаимоотношениях между народами с некоторых пор все мы стали судить по сюжетам на ТВ и по высказываниям первых лиц. И тот фактор, что для первых лиц важнее своё собственное положение, свой собственный рейтинг, уже мало кого волнует. Крикнет один: «Хватит ущемлять наши права и свободы отказом от предоставления дотаций!» ПраИИИльно говоришь, - как у Геннадия Хазанова в известном монологе. Ответит другой: «Хватит их кормить, обнаглели!» ПраИИИЛьно говоришь, - опять по-хазановки.
Поднимается ругань на уровне властей, закипает пресса. Одни обвиняют других в финансово-экономической проституции, те в ответ кричат о попытках скушать суверенитет.
При этом рядовые граждане ни в России, ни в Белоруссии за все годы так называемой постсоветской «интеграции» реальных благ для себя так и не увидели, растут ли цены на газ и нефть в мире или падают. Для магнатов по обе стороны границы эффекты, безусловно, есть. А для обычного народа, который кормят пятиминутками ненависти, есть субсидии или нет оных – один овощ…
Такими темпами можно договорится и до очередного «Хватит кормить Кавказ, Москву, Урал, Дальний Восток…», - список можно продолжать. В свою очередь в ответ можно получить, слава богу, забытое нечто из серии: «Нам нужна Уральская (Приволжская, Кавказская и т.п.) республика, будем сами с усами распоряжаться своими богатствами».
Опасная, однако, тенденция.
Весь вопрос в том, кому выгодно это нелепое бодание верхушки, за которым стоят судьбы миллионов граждан России и Белоруссии. Народы хотят объединения – это неоспоримый факт. Всё остальное – политическая шелуха от власть имущих.
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viralig
Я давно твержу, что его (Лукашенко) политика напоминает гулящую женщину, да еще и мошенника шантажиста. Если ему, а не отнюдь народу Беларуси, дают преференции на газ и переработку нефти (простым гражданам от этого ни тепло ни холодно), цены на них в стране все равно из пальца высосаны. Ему просто не хватает бабла на поддержание режима в стране. Вот он и метнулся к Западу в надежде, что там бабла занять можно.
Так он может и допрыгаться - и АЭС строится, и газ с нефтью в России берем. Если он надеется, что Запад оплатит его дальнейшее существование - так там на его место другие кандидаты имеются. А самое печальное, что он сам зовет ВОЙНУ на территорию Беларуси, своей безграмотной, бесхозяйственной экономической деятельностью.
Так он может и допрыгаться - и АЭС строится, и газ с нефтью в России берем. Если он надеется, что Запад оплатит его дальнейшее существование - так там на его место другие кандидаты имеются. А самое печальное, что он сам зовет ВОЙНУ на территорию Беларуси, своей безграмотной, бесхозяйственной экономической деятельностью.
Венд
Белоруссия - суверенное государство, помогать это одно, самим надо как-то развиваться, встать на ноги, чтобы не смяли. А на дотации жить - это не дело.
shark
Тут не в финансировании дело. Беларусь вслед за шумерами собралась на запад. Но собралась хитрее. Это недалекие шумерчане рубят концы и говорят прощевай Москве. Белорусы - народ сообразительный. Хотят сохранить Россию как источник сырья и как огромный рынок сбыта. Но в белорусских элитах считают, что Россия обречена. Из-за санкционного давления и т.д. И ввязываться в более тесную дружбу с нами совершенно не собираются. Отсюда и не признание Крыма, Ю.Осетии и Абхазии. Все словесные в…ры о дружбе с Россией г-на Лукашенко не более чем в…ры. Дела говорят об обратном. Например, недавно они сняли лимит на количество американских дипломатов. Госдеп их за это похвалил даже) На деле - они хотят продолжать доить Россию. Считаю, надо быть готовым к разводу в несостоявшемся "союзном государстве". Те средства, которые по наивности или глупости мы вбухивали в экономику соседнего государства лучше пустить в любой российский регион. На выбор. Благо их много.
Roma-1977
Чистейшая правда. Но есть но. Сами белорусы весьма дружественно настроены к России, и именно Лукашенко со своей администрацией является препятствием для углубления интеграции. Всё в руках России. Оттолкнёт белорусов - потеряет Беларусь, оттолкнёт лично Лукашенко - приобретёт. Вангую первый вариант.
предки с Дона
Я конечно не Медведев, но вчера меня жестко заминусили за то, что хватит содержать друзей за счет обнищания россиян!!! Дружба и любовь за деньги называется "пониженной социальной ответственностью".
Память, продали память…
Нет уж… Идти, так и идти до конца. Ну если «кто-то кое-где у нас порой» решает дать добро на возведение памятников в центральной части города тем, кто давал присягу на верность Гитлеру, то пусть на памятниках честно отливают в бронзе (или, по-медведевски - «в граните») свои собственные имена с соответствующей припиской: «Чиновник такой-то выдал разрешение на установление в центре города памятника фашистским захватчиком, назвав всё это знаком дружбы между народами».
Удивительно дело, украинских «экспертов» поносим за то, что те занимаются, по сути, оправданием нацизма, но при этом нередко закрываем глаза на то, что происходит у себя дома. За так называемые «инвестиции» готовы уже собственную память продать, так что ли получается?..
Представляю, что бы сказал (а то и сделал) дед-фронтовик, если бы узнал, что в России будут появляться «примирительные памятники» (просьба не путать с кладбищами) тем, кто вырезал половину улицы, на которой он жил.
Венгрия напомнила миру о своём военном позоре
Вставай, страна огромная, вставай…
Поклонники фашистов обратились к Путину за защитой
Вставай, страна огромная, вставай…
Поклонники фашистов обратились к Путину за защитой
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rotmistr60
Все эти памятники устанавливаемые, якобы с целью укрепления "дружбы" на самом деле являются попыткой представителей администраций р-нов, поселков... что-то поиметь от той стороны, в честь которой это делается. А вдруг итальянцы, венгры, немцы (вставить по необходимости) в знак благодарности расщедрятся и выделят деньжат на развитие и поддержку штанов администрации. Иначе это ни как не объяснить.
Lyuba1965_01
Они сами по себе не появляются. Их надо воспитывать. Пока живо наше поколение, что-то еще можно сделать. А уйдем мы, ничего им не рассказав и ничему не научив, они быстро станут мальчиком Колей из Уренгоя.
Сандор Клиган
Воронеж помнит и ничто не забыл!!! При слове «венгр» кровь вскипает!
gavrila2984
Поддерживаю. Пусть про концлагерь в Острогожске мадьярчики объяснят, Через который за полгода с лета 42 по январь 43 около 10000 местного населения прошло, а заодно про строительство "берлинки".
Павло-миротворец
На неделе главный (как бы пересилить себя и выговорить это слово) «дипломат» Украины Павло Климкин от имени всея ОБСЕ (вот такие у парниши полномочия) объявил о необходимо вводить миротворцев не только на Донбасс, но и… в Российскую Федерацию. Речь из уст г-на Климкина шла о «миротворцах», а точнее о военной, полицейской и одновременно политической миссиях в Крыму – мол, нарушения прав «человеков», мол, требуется незамедлительная защита. Короче, ввести, говорит Павло, миротворцев на полуостров, и будет всем «щастя».
И можно сколько угодно называть Климкина дурнем, бестолковым болванчиком, но Климкин делает ровно то, для чего его усадили в его вечно примятых штанах в кожаное кресло. А именно – несёт тот русофобский бред, который сегодня котируются среди определённых слоёв населения Украины.
Во всей этой истории огорчает вовсе не Павло, а то, что мы продолжаем бить по хвостам. Да как только от Киева прозвучала инициатива о необходимости отправить на границу Донбасса и РФ миротворческий контингент, нужно было сразу настаивать на введении миротворческого контингента в Киев – остановить шествия тех, кто фактически отрицает решения Нюрнбергского трибунала. Поставить вопрос на обсуждение в Совбезе ООН. Ввести миротворческие части Организации Объединённых Наций на Крещатик – немедленно!.. Но вместо этого мы выразили 100500-ю по счёту озабоченность, и теперь вынуждены соскабливать налёт грязи, которая через того же Павло продолжает литься на Россию.
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Бородач
Миротворцев пора в Киев вводить для проведения выборов. А то по стреляют фашики друг друга за гетманскую булаву.
shark
Да и пусть постреляют. Нам же лучше. Туда лучше ввести санитарные команды, чтобы добить тех, кто не достреляется.
Tarasios
Чего вы все так решили, что де Климкин совсем тупой и бред несёт? Климкин (как и многие другие) - профессиональный подлец. И потому толкает очередную порцию а ля патриотической лабуды, рассчитанной создать у плебса впечатление сильной и решительной власти, которая типа что-то делает. Можно потешаться, можно недооценивать - но ведь у них это работает, судя по всё более пухлым и довольным мордам. И куча народа погибла, многие ещё погибнут (увы), и огромная часть украинцев живёт по факту в нищете и страхе. Вот такая цена этого "бреда"...
rotmistr60
Феномен Климкина должен изучаться в дипломатических ВУЗах всех стран как пример "дипломата", который по умолчанию не может считаться таковым. Этот "чудак" в мятом костюме должен рассматриваться как образ того кто может погубить дипломатию страны и завести ее в непролазные дебри. Про таких на Руси говорили - "Из грязи в князи".
Победа будет за ними
Полностью решён вопрос с воздушным господством американской авиации в третьей мировой войне.
Как передаёт из Пентагона спецкор «Военного обозрения» Ефим Забулдыжный, американские истребители F-16 получат раскраску под цифровой камуфляж «Гадюка» российского истребителя пятого поколения Су-57.
«Увидев в небе свои самолёты, русские просто не станут их сбивать, — пояснил пилотам командир одного авиакрыла ВВС США в штате Невада. — Пока мы планируем отработать стратегию «Перекрашенный в русского» в учебных воздушных боях».
Что будет дальше, командир не сказал, поскольку это военная тайна.
Впрочем, Е. Забулдыжному, который тяпнул с командиром по стаканчику настоящей русской 38-градусной водки, удалось кое-что выведать у этого военачальника.
В частной беседе командир авиакрыла заявил, что его техники покрасят первую партию самолётов к лету, а в ноябре эти «самолёты станут изюминкой авиашоу Aviation Nation на базе Неллис».
«Опыт у моих людей есть! — похвастался американец после пятой стопки русской водки. — Мы уже красили F-16 под Су-35, а пилота загримировали под Путина, и он летал над Красной площадью — русские бросали шапки в воздух!»
В РФ ответили на иронию СМИ США по поводу стелс-покрытия кабины Су-57
Истребитель F-16C 64-й эскадрильи США перекрасят под российский Су-57
Истребитель F-16C 64-й эскадрильи США перекрасят под российский Су-57
База Неллис носит гордое имя «Агрессор». Она была сформирована в 1974 году, в разгар холодной войны. Теперь, когда не за горами новое противостояние, уже горячее, эскадрильи этой базы могут стать одними из первых, кто откроет фронты третьей мировой войны.
Ранее, напомним, прошёл и сухопутный слух. По некоторым сведениям, Армия США планирует заказать дизайн новой военной формы у Юдашкина, а логотип шеврона — у Артемия Лебедева. Наряду с этим солдаты и командный состав американской армии будут усиленно изучать русский язык под руководством российских эмигрантов. Президент Трамп гарантирует: к концу его первого срока правления маскировка будет стопроцентной.
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t-4
Говорят, их разведка донесла полковнику, что все русские лётчики перед вылетом опрокидывают по стакану чистого спирта. И по старой русской традиции после первой не закусывают.
Попробовали сымитировать. Следующий вылет "агрессоров" состоялся только через месяц.
Попробовали сымитировать. Следующий вылет "агрессоров" состоялся только через месяц.
cniza
Интересно, а им это каким боком помогает, они что, собрались воевать с окраской? Или всё-таки с самолётом?
poquello
Вероятно, стикеры не помогают, а тут глянул на крыло, и всё понятно: мы за русских!
orionvitt
Можно и «Жигули» перекрасить под «Феррари» (правда, не представляю, как это), но от этого они «Феррари» не станут. И вообще, не понимаю, что за стёб. Основная тактика американских ВВС — это воздушный бой на дальних дистанциях, весь расчёт на электронную начинку. А также бомбёжки разных аборигенов, неспособных дать достойный отпор. В ближнем манёвренном бою против российских самолётов они просто дети, и прекрасно об этом знают.
Договор об одностороннем нападении
В ходе срочной встречи по Договору о РСМД, которая состоялась на совершенно секретной швейцарской территории, не нанесённой на карту, американская делегация потребовала от России уничтожить ракету 9М729 (SSC-8).
«В противном случае, — заявил один из делегатов, — мы примем Договор об одностороннем нападении, который должна подписать, как следует из названия, только одна сторона. Наша сторона!»
Российская ракета насторожила НАТО
Американцы потребовали от РФ уничтожить ракету 9М729
Томпсон: Россия должна уничтожить ракету 9М729 и пусковые установки к ней
Американцы потребовали от РФ уничтожить ракету 9М729
Томпсон: Россия должна уничтожить ракету 9М729 и пусковые установки к ней
По словам делегата, Соединённые Штаты составили для Кремля список условий, которые должна выполнить Россия в перспективе. Если Кремль обретёт благоразумие и пойдёт навстречу американским партнёрам и их партнёрам, это избавит его от поражения в третьей мировой войне.
Вот некоторые из условий:
— прекратить делать ракеты, танки и автоматы Калашникова;
— продолжить успешные реформы в области пенсионного и медицинского обеспечения, а также в сфере электроэнергетики;
— назначить мистера Анатолия Б. Чубайса постпредом в ООН.
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виктор шпичак
Странно. А почему не потребовали отдать всю территорию России под управление США?
kit88
Американские дипломаты вымерли как класс.
Они на полном серьёзе не понимают, что дипломатия — это деятельность, основанная на договорённостях, взаимных уступках и компромиссах для достижения главных целей.
А нынешние американские "дипломаты" умеют только ставить ультиматумы. А когда им говорят "НЕТ", то просто впадают в ступор: как это так, ведь им никто не может, не имеет права сказать "НЕТ". Они не знают, как ответить на "НЕТ". По идее надо сразу отправлять авианосец и делать в этой стране демократию. Но к берегам России авианосец не отправишь. Что делать-то? Их другому не учили.
Они на полном серьёзе не понимают, что дипломатия — это деятельность, основанная на договорённостях, взаимных уступках и компромиссах для достижения главных целей.
А нынешние американские "дипломаты" умеют только ставить ультиматумы. А когда им говорят "НЕТ", то просто впадают в ступор: как это так, ведь им никто не может, не имеет права сказать "НЕТ". Они не знают, как ответить на "НЕТ". По идее надо сразу отправлять авианосец и делать в этой стране демократию. Но к берегам России авианосец не отправишь. Что делать-то? Их другому не учили.
helmi8
В самую точку. И добавить нечего. Комплекс великого и ужасного, которому никто не смеет противоречить.
polpot
Щас, тока шнурки погладим, и пойдём распиливать.
Реформическая система мер
Анонимный источник сообщил нашему специальному корреспонденту и нераскрытому суперагенту, действующему в либеральных структурах России, что верхушка корпорации «Роснано» намеревается ввести в стране реформическую систему мер.
Сущность новой системы — в уникальных единицах измерения, не имеющих аналогов в мире.
Согласно непроверенным данным, А. Б. Чубайс, открывший левой ногой дверь в кремлёвский бункер, где проводилось секретное заседание правительства, выступил с предложением о реформе. Среди прочего в докладе босса «Роснано» присутствовала новая система мер, единиц, весов и обвесов.
Секретный агент сфотографировал доклад Чубайса ещё до того, как тот был озвучен на заседании. Ниже мы приводим — эксклюзивно для «ВО»! — некоторые данные из документа, который, как предполагается, в ближайшее время одобрят рыночно-либеральные круги, заправляющие матушкой Россией. Не исключено даже, что решение, изложенное в докладе, уже одобрено. Проверить это не представляется возможным, ибо суперагент вынужден скрываться в подмосковных лесах.
Итак, главные постулаты реформической системы мер.
1. Одна капиталистическая единица, прибавленная к другой капиталистической единице, не обязательно даёт в сумме две единицы.
2. Округление и сложение всегда производится в пользу продавца и никогда в пользу покупателя.
Следствие из постулатов 1 и 2. Округление при наполнении ёмкостей сыпучими и жидкими продуктами, а также при поставке невидимых электронных услуг осуществляется по правилам, не имеющим аналогов в мире.
Рекомендация правительству. В соответствующих школьных тетрадях и учебниках необходимо в срочном порядке напечатать таблицы с новой системой мер.
Некоторые примеры новой системы мер:
— 1 килограмм = 900 граммам, а также 800 г;
— 1 литр = 900 миллилитрам, а в некоторых случаях 800 мл;
— 0,5 литра = 1 американской жидкой пинте;
— 40 градусов = 38 градусам;
— 1 синий = 1 голубому;
— 1 метр = 90 сантиметрам;
— 1 десяток = 1 девятку;
— 1 мегабайт = 900 килобайтам;
— 1 месяц = 4 неделям, или 28 дням;
— 1 год = 336 дням;
— 1 киловатт = 900 ваттам;
— 220 вольт = 190 вольтам;
— 1 рубль = 90 копейкам.
По словам докладчика, «революционная система мер и весов» позволит повысить цену на электроэнергию в стране «деликатно», так, что «население, которое начнёт платить за похудевшие киловатт-часы как за полные, этого не заметит». Известный реформатор уверен, что граждане РФ «почти не заметили» девяти яиц вместо десяти в ячейках, и «точно так же будет с электричеством».
Также гигант реформ провозгласил «неполновесные рубли, которые кажутся полновесными», панацеей «от всех экономических бед России».
«Они [граждане России. — Прим. секретного агента] будут думать, что у них в руках полноценный рубль, ан нет. Они будут думать, что платят за 220 вольт в розетке, ан фигушки. Они будут думать, что платят сотовому оператору по тарифу за месяц, ан дудочки!»
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Новость о реформической системе мер и весов прокомментировал профессор Низшей школы экономики (НШЭ) Иван Голозадов-Бесштанный.
Эксперт констатировал, что некоторые нововведения, озвученные в бункерном докладе, в экспериментальном порядке уже запущены в России. «К девятку яиц в упаковке вместо десятка быстро привыкаешь, — сказал с грустью профессор экономики. — Привыкаешь и к водке крепостью тридцать восемь градусов вместо менделеевских сорока. Сотовый оператор «Мегафон» уже применил к своим услугам реформический календарный счёт: тарифный месяц приравнен к 28 дням».
«Знаете, — добавил профессор, — когда-то я считал, что прибыльщиков Петра I, изобретавших всяческие забавные с виду налоги и казённые поборы вроде налога на бороды или сбора на дубовые гробы, превзойти невозможно. Так вот, я ошибался. И это значит, что прогресс существует. Ура, товарищи! Выпьем по стаканчику тридцативосьмиградусной за великую Россию!»
Комментарии наших читателей:
Муссаси
Лёд тронулся, господа. Помнится, пенсионная реформа с таких же вбросов начиналась от людей, не состоящих в правительстве, типа Кудрина и Грефа. Все мы знаем, как там история закончилась…
Сталевар79
Путин не позволит!
Zoldat_A
Не перенадейтесь… Поднимут на 25%, потом на ежегодной пресс-конференции кто-нибудь задаст вопрос, ВВП "ласково, как волк на овцу", посмотрит на соответствующего министра, тот привычно подорвётся "ещё вчера!" и выяснится, что "ещё вчера", накануне пресс-конференции, тарифы были снижены на 3%.
НЕКСУС
Поголовный «одобрям» ставленника ВВП является прологом к очередной реформе. Как в "Свадьбе в Малиновке": "Значит, будут грабить".
Подводный охотник
Можно считать, что инициатива Чубайса уже принята… Отсюда следует подорожание энергии, читал, что на 24%, а отсюда следует, что автоматом всё подорожает… Весёлый год… Те, кто за Путина голосовал, наверное, сейчас волосы рвут…
GRIGORIY76
Они верят в хитрый план.
- Автор:
- Алексей Володин, Олег Чувакин
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