Таиланд продолжит закупать китайские танки VT-4 вместо "Оплотов"
Королевская армия Таиланда будет довооружаться китайскими танками. Такое решение Министерство обороны страны приняло по итогам эксплуатации ранее закупленных танков VT4, передает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.
Как сообщает портал, тайские военные остались довольными танками, ранее закупленными у Китая и запросили у правительства средства на приобретение еще 14 танков VT4. Это будет уже третья партия китайских танков, заказанных Таиландом. Первые танки VT4 были заказаны у Китая в 2016 году вместо украинских танков "Оплот", поставка которых растянулась на 7 лет. Китай уже в октябре 2017 года поставил в Таиланд партию из 28 танков, после чего военное ведомство Таиланда приняло решение заказать еще 11 VT4. В ходе эксплуатации военные высоко оценили возможности китайских боевых машин, которые заменяют в армии Таиланда американские M41 Walker Bulldog, состоящие на вооружении армии Таиланда уже около полувека. Ранее сообщалось, что тайские военные планировали приобрести до пятидесяти танков "Оплот", но впоследствии приняли решение о закупке китайских машин.
VT-4 (MBT-3000 (Main Battle Tank 3000)) — китайский основной боевой танк. Танк разработан китайской корпорации NORINCO в 2012 году. Оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой с автоматом заряжания на 22 выстрела, которая может стрелять ракетами на дальность до 5000 м, а также 12,7-мм зенитным и 7,62-мм спаренным пулеметами. Установлено восемь 76-мм дымовых гранатометов и четыре 76-мм "шрапнельных" гранатомета.
Танк оснащён комбинированной противоснарядной и реактивной системами защиты. Силовая установка представляет собой дизельный двигатель мощностью 1300 л.с. Танк массой 52 т способен развивать скорость до 70 км/ч по шоссе, запас хода составляет 500 км. Длина боевой машины (с пушкой) составляет 10,1 м, ширина — 3,5 м, высота — 2,4 м.
Как сообщает портал, тайские военные остались довольными танками, ранее закупленными у Китая и запросили у правительства средства на приобретение еще 14 танков VT4. Это будет уже третья партия китайских танков, заказанных Таиландом. Первые танки VT4 были заказаны у Китая в 2016 году вместо украинских танков "Оплот", поставка которых растянулась на 7 лет. Китай уже в октябре 2017 года поставил в Таиланд партию из 28 танков, после чего военное ведомство Таиланда приняло решение заказать еще 11 VT4. В ходе эксплуатации военные высоко оценили возможности китайских боевых машин, которые заменяют в армии Таиланда американские M41 Walker Bulldog, состоящие на вооружении армии Таиланда уже около полувека. Ранее сообщалось, что тайские военные планировали приобрести до пятидесяти танков "Оплот", но впоследствии приняли решение о закупке китайских машин.
VT-4 (MBT-3000 (Main Battle Tank 3000)) — китайский основной боевой танк. Танк разработан китайской корпорации NORINCO в 2012 году. Оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой с автоматом заряжания на 22 выстрела, которая может стрелять ракетами на дальность до 5000 м, а также 12,7-мм зенитным и 7,62-мм спаренным пулеметами. Установлено восемь 76-мм дымовых гранатометов и четыре 76-мм "шрапнельных" гранатомета.
Танк оснащён комбинированной противоснарядной и реактивной системами защиты. Силовая установка представляет собой дизельный двигатель мощностью 1300 л.с. Танк массой 52 т способен развивать скорость до 70 км/ч по шоссе, запас хода составляет 500 км. Длина боевой машины (с пушкой) составляет 10,1 м, ширина — 3,5 м, высота — 2,4 м.
- Использованы фотографии:
- armyrecognition.com
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