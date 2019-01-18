На Дальнем Востоке бомбардировщик Су-34 пропал с радаров
На Дальнем востоке в ходе проведения тренировочных полетов, в воздухе столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
По данным источника, два самолета Су-34 шли со стороны моря и в полете столкнулись, экипаж одного самолета катапультировался. О судьбе экипажей обоих самолетов ничего не известно, добавил он.
В тоже время РИА Новости сообщает, что на Дальнем Востоке с радаров пропал один самолет Су-34, выполнявший тренировочный полет. Экипаж второго самолета, пролетавшего мимо, видел два купола раскрывшихся парашютов после катапультирования экипажа.
По предварительной информации, инцидент произошел над водами Татарского пролива между Сахалином и Хабаровским краем.
Минобороны подтвердило информацию об аварии двух Су-34 на Дальнем Востоке. По данным Минобороны, экипажи машин отрабатывали маневрирование во время учебно-тренировочного полета, когда произошло касание машин. Летчики могли не рассчитать безопасное расстояние между самолетами, либо технически произошла нештатная ситуация, и два Су-34 столкнулись.
Авария произошла в 35 км от берега над водами Японского моря. Экипаж одного самолета катапультировался, второй самолет, предположительно, вернулся на базу с поврежденным двигателем.
Военные начали операцию по спасению членов экипажа. На место катапультирования вылетели самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8 поисково-спасательных сил, которые осуществляют поиск пилотов.
По данным источника, два самолета Су-34 шли со стороны моря и в полете столкнулись, экипаж одного самолета катапультировался. О судьбе экипажей обоих самолетов ничего не известно, добавил он.
В тоже время РИА Новости сообщает, что на Дальнем Востоке с радаров пропал один самолет Су-34, выполнявший тренировочный полет. Экипаж второго самолета, пролетавшего мимо, видел два купола раскрывшихся парашютов после катапультирования экипажа.
По предварительной информации, инцидент произошел над водами Татарского пролива между Сахалином и Хабаровским краем.
Минобороны подтвердило информацию об аварии двух Су-34 на Дальнем Востоке. По данным Минобороны, экипажи машин отрабатывали маневрирование во время учебно-тренировочного полета, когда произошло касание машин. Летчики могли не рассчитать безопасное расстояние между самолетами, либо технически произошла нештатная ситуация, и два Су-34 столкнулись.
Авария произошла в 35 км от берега над водами Японского моря. Экипаж одного самолета катапультировался, второй самолет, предположительно, вернулся на базу с поврежденным двигателем.
Военные начали операцию по спасению членов экипажа. На место катапультирования вылетели самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8 поисково-спасательных сил, которые осуществляют поиск пилотов.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter