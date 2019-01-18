Объекты европейской ПРО получат модифицированную ракету

Эта высокоэффективная крылатая ракета, нацеленная на наземные объекты, летает на малых высотах ниже границы обнаружения радаром и представляет собой потенциально главную угрозу действиям Соединенных Штатов в регионе и целям сдерживания,

Объекты американской системы ПРО в Польше и Румынии получат на вооружение новую модификация зенитной ракеты S-3, которую в скором времени планируют испытать против баллистических ракет, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Пентагона по ПРО.В докладе уточняется, что расположенные в Европе пусковые установки будут оснащены модификацией SM-3 Blk IIA, что значительно увеличит надежность защиты «территории НАТО». Именно она будет испытана в 2020 году для перехвата МБР.При этом «главной потенциально угрозой» для Европы названа российская ракета 9М729.говорится в документе.Напомним, ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков отмечал, что Пентагон так и не представил российским коллегам объяснения, почему он считает ракету 9М729 не соответствующей Договору о РСМД.В декабре 2018 года госсекретарь Майк Помпео публично выдвинул России ультиматум, заявив, что у Москвы есть два месяца для того, чтобы «вернутся к выполнению договора». Основное требование Вашингтона в этом плане – уничтожение российской стороной ракеты 9М729 (SSC-8), дальность полета которой якобы нарушает положения ДРСМД.В свою очередь российские власти утверждают, что на испытаниях дальность полета 9М729 составила 476 км при допустимых 500 км.