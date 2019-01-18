Найдены и спасены два катапультировавшихся лётчика Су-34

Один из летчиков экипажа Су-34, потерпевшего аварию над акваторией Японского моря, обнаружен и поднят на борт спасательного вертолета, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.По сообщению военного ведомства, один из катапультировавшихся летчиков экипажа Су-34 был обнаружен самолетом Ан-12 в ходе поисково-спасательной операции. Он находился на спасательном плоту и подавал световые сигналы. На место были направлены вертолеты спасателей, летчик был поднят на борт вертолета, состояние его удовлетворительное.Минобороны сообщает, что поисково-спасательная операция продолжается, она проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в 4 балла. В район поиска направлен Ту-142, который способен обнаруживать объекты на воде при любой погоде. Кроме этого в район поисков выдвинулись шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также рыболовецкие суда, находящиеся недалеко от места катапультирования экипажа Су-34.Ранее Минобороны РФ подтвердило сообщение об аварии двух Су-34 на Дальнем Востоке в районе Японского моря, самолеты коснулись друг друга в воздухе.Минобороны подтверждает информацию о том, что найден и спасен второй летчик экипажа Су-34, его состояние удовлетворительное, опасений за жизнь нет.