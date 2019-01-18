ВО-пятница: Женские лица бельгийской армии
«Военное обозрение» продолжает серию материалов о женщинах-военнослужащих в странах армий мира. Публикуем материал с упором на фото в нашей традиционной рубрике «Клуб любителей пятницы» («ВО-пятница»). И сегодня вниманию наших читателей представляем подборку о женщинах-военнослужащих в армии Бельгии – страны, входящей в состав Североатлантического военного блока (НАТО).
Для начала стоит отметить, что общий «списочный» состав вооружённых сил Бельгии составляет около 28 тысяч человек. До 2012 года численность в течение несколько лет снижалась, однако с указанного периода она стала нарастать, так как в Бельгии, как и везде в НАТО, увидели «новые угрозы». Расти, соответственно, начали и расходы на содержание армии. Более лояльным стало бельгийское законодательство по набору в ВС страны представительниц прекрасного пола.
Женщины в Бельгийском королевстве впервые оказались на военной службе (вне мобилизационных процедур) в 1975 году. За 44 года с момента этого событий дамы в бельгийской армии освоили практически все военные специализации. Так, в текущем году в Бельгии создаётся подразделение «женского спецназа». Это отряд специального назначение, на службу в который будут приниматься исключительно представительницы прекрасного пола.
Если говорить о сочетании мужчин и женщин в армии этой страны, то на сегодняшний день число дам составляет около 8%. При этом стоит обратить внимание, что число женщин среди офицеров уже выше – около 14%.
Итак, женские лица бельгийской армии...
Осенний полевой выход:
В подразделениях бельгийской артиллерии:
Во время учений подразделения РХБЗ и саперного взвода бельгийских вооружённых сил:
На борту одного из вспомогательных судов ВМС Бельгии:
На занятиях по отработке навыков стрельбы:
На церемонии награждения:
Ветеринарная проверка в кинологическом подразделении:
Патрулирование на улицах Брюсселя:
Парадный строй. "Проверить интервал, дистанцию":
И снова парад. И снова очки...
Подготовка технической составляющей:
Раскушивание сухпая:
Для начала стоит отметить, что общий «списочный» состав вооружённых сил Бельгии составляет около 28 тысяч человек. До 2012 года численность в течение несколько лет снижалась, однако с указанного периода она стала нарастать, так как в Бельгии, как и везде в НАТО, увидели «новые угрозы». Расти, соответственно, начали и расходы на содержание армии. Более лояльным стало бельгийское законодательство по набору в ВС страны представительниц прекрасного пола.
Женщины в Бельгийском королевстве впервые оказались на военной службе (вне мобилизационных процедур) в 1975 году. За 44 года с момента этого событий дамы в бельгийской армии освоили практически все военные специализации. Так, в текущем году в Бельгии создаётся подразделение «женского спецназа». Это отряд специального назначение, на службу в который будут приниматься исключительно представительницы прекрасного пола.
Если говорить о сочетании мужчин и женщин в армии этой страны, то на сегодняшний день число дам составляет около 8%. При этом стоит обратить внимание, что число женщин среди офицеров уже выше – около 14%.
Итак, женские лица бельгийской армии...
Осенний полевой выход:
В подразделениях бельгийской артиллерии:
Во время учений подразделения РХБЗ и саперного взвода бельгийских вооружённых сил:
На борту одного из вспомогательных судов ВМС Бельгии:
На занятиях по отработке навыков стрельбы:
На церемонии награждения:
Ветеринарная проверка в кинологическом подразделении:
Патрулирование на улицах Брюсселя:
Парадный строй. "Проверить интервал, дистанцию":
И снова парад. И снова очки...
Подготовка технической составляющей:
Раскушивание сухпая:
- Использованы фотографии:
- Пресс-служба ВС Бельгии
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