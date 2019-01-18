На Украине предложили поменять правовой статус дезертиров из ВСУ

По данным украинского Минобороны, в вооруженных силах Украины зафиксировано 9,3 тыс. дезертиров. Об этом на заседании Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны заявил первый заместитель министра обороны Иван Руснак, передает RT.Руснак, выступая перед украинскими депутатами, заявил, что в настоящее время в ВСУ насчитывается 9 тысяч 300 военнослужащих, дезертировавших из вооруженных сил. Экс-генерал предложил парламентариям принять законопроект, в котором, в частности, предлагается ввести понятие "приостановление военной службы" для тех, кто дезертировал из ВСУ или сдался в плен. Таким образом, вместо дезертиров в составе ВСУ будут числиться граждане, приостановившие службу в армии, а командование вооруженных сил получит возможность доукомплектовать части ВСУ на такое же количество военнослужащих.Также Руснак предложил сохранить за дезертирами статус военнослужащих и зарплату, если только в отношении них не вынесен обвинительный приговор суда. Председатель комитета Рады Сергей Пашинский выступил против предложения экс-генерала в отношении сохранения зарплаты за дезертирами, заявив, что выплачивать зарплату человеку, три года отсутствующему на службе, было бы глупо. В то же время комитет порекомендовал принять данный законопроект с поправками, и тем самым пополнить ВСУ почти на 10 тысяч человек.В тоже время на Украине признали, что озвученная цифра в 9,3 тысячи военнослужащих, дезертировавших со службы, сильно занижена. По словам источника в Минобороны Украины, в настоящее время в ВСУ числится 250 тысяч военнослужащих, а дезертировал из армии каждый десятый.