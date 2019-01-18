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В Киеве решили, что Румыния сможет остановить строительство "СП-2"

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Во время своего визита в Белград президент России прокомментировал ситуацию на рынке по реализации газа в Европу. Владимир Путин заявил, что объёмы потребления газа европейскими странами продолжают расти, и одновременно с этим продолжают расти и объёмы закупок газа странами Европы у России. По словам российского лидера, высказанным в ходе совместной с Александром Вучичем, объёмы поставок таковы, что даже при реализации проектов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» определённые объёмы транзита газа через Украину всё равно будут сохранены.

В Киеве решили, что Румыния сможет остановить строительство "СП-2"



Это заявление киевский аппарат не удовлетворило. Украинские чиновники не скрывают того, что их главной задачей является попытка остановить строительство Россией газопроводных веток на юг и на север Европы.

Глава украинского НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев открыто заявил, что надеется на блокирование европейцами строительства как «Турецкого потока», так и «СП-2». Коболев рассказал, что в этом вопросе рассчитывает на Румынию, которая сейчас председательствует в Евросовете.

Коболев:
У нас есть сейчас очень сдержанный оптимизм относительно того, что Румыния, которая сейчас председательствует, возможно, вынесет этот вопрос (о запрете на реализацию проектов газопроводов) на рассмотрение.


В самой Румынии это заявление Коболева пока не прокомментировали. В связи с этим главный вопрос: готова ли Румыния пойти против интересов своего главного кредитора - Германии?
Использованы фотографии:
НАК "Нафтогаз"
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