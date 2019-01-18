В Киеве решили, что Румыния сможет остановить строительство "СП-2"

У нас есть сейчас очень сдержанный оптимизм относительно того, что Румыния, которая сейчас председательствует, возможно, вынесет этот вопрос (о запрете на реализацию проектов газопроводов) на рассмотрение.

Во время своего визита в Белград президент России прокомментировал ситуацию на рынке по реализации газа в Европу. Владимир Путин заявил, что объёмы потребления газа европейскими странами продолжают расти, и одновременно с этим продолжают расти и объёмы закупок газа странами Европы у России. По словам российского лидера, высказанным в ходе совместной с Александром Вучичем, объёмы поставок таковы, что даже при реализации проектов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» определённые объёмы транзита газа через Украину всё равно будут сохранены.Это заявление киевский аппарат не удовлетворило. Украинские чиновники не скрывают того, что их главной задачей является попытка остановить строительство Россией газопроводных веток на юг и на север Европы.Глава украинского НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев открыто заявил, что надеется на блокирование европейцами строительства как «Турецкого потока», так и «СП-2». Коболев рассказал, что в этом вопросе рассчитывает на Румынию, которая сейчас председательствует в Евросовете.Коболев:В самой Румынии это заявление Коболева пока не прокомментировали. В связи с этим главный вопрос: готова ли Румыния пойти против интересов своего главного кредитора - Германии?