Крупномасштабные военные учения пройдут на территории ЛДНР

Луганская и Донецкая народные республики анонсировали проведение широкомасштабных военных учений вооруженных сил на территории Донбасса. Об этом сообщают СМИ республик.О проведении военных учений вооруженных сил республик одновременно заявили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. По словам руководителей ЛДНР, проведение широкомасштабных военных маневров станет ответом на возрастающую агрессию со стороны киевских силовиков.По словам Пушилина, находящегося с официальным визитом в Крыму, проведение военных маневров логично и закономерно, поскольку существуют определенные опасения, связанные с постоянным нарушением ВСУ новогоднего и рождественского перемирия. Народная милиция ДНР и так готова к отражению возможного наступления украинской армии, но необходимо показать врагам, что боеготовность армии республики находится на высоком уровне.Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем обращении повторил опасения Пушилина о возможной эскалации в зоне конфликта на Донбассе, несмотря на Минские соглашения, поэтому Народная милиция ЛНР должна быть готова к отражению агрессии Киева. В связи с этим, заявил Пасечник, руководство ЛНР приняло решение о проведении плановых военных учений.Конкретную дату начала учений главы республик не озвучили, но заявили, что учения пройдут "в ближайшее время". Так ничего не сказано, как будут проводится маневры - отдельно в республиках, или пройдут совместные учения некоторых подразделения ВС ДНР и ЛНР.