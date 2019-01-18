В экипировку сапёров включат досмотровый комплекс «Сфера»
Малогабаритное беспроводное досмотровое устройство «Сфера» включат в экипировку российских саперов, сообщает РИА Новости.
В Минобороны рассказали журналистам, что досмотровый комплекс «Сфера» включат в состав комплектов серийных защитных костюмов саперов ОВР-2-02.
Сообщается, что досмотровое устройство предназначено для оперативного сбора и передачи видео и аудио информации из опасных и труднодоступных для человека мест (разрушенных зданий, завалов и пр.). Устройство ведет круговой обзор пространства с помощью 4-х видеокамер, оснащено системой вертикального позиционирования. Высокая прочность изделия позволяет ему выдерживать многократные забросы и падения с высоты до 5 м.
Управление производится оператором с дистанционного пульта. Время работы «Сферы» – не менее 20 мин (с Li-On аккумулятором) на дальности 50 м. Диаметр устройства – 90 мм, вес – 610 гр. Для хранения и транспортировки используется герметичный кейс.
Защитный костюм ОВР-2-02 разработан компанией «ФОРТ Технология». Предназначен для защиты сапера от поражающих факторов взрыва противопехотных устройств осколочного и фугасного действия, а также от огнестрельного оружия. Комплект снабжен нашлемной видеокамерой. Его вес – 8 кг.
Главная «изюминка» костюма – портативная водяная система охлаждения, позволяющая саперу работать при комфортной температуре в любых климатических условиях.
В Минобороны рассказали журналистам, что досмотровый комплекс «Сфера» включат в состав комплектов серийных защитных костюмов саперов ОВР-2-02.
Сообщается, что досмотровое устройство предназначено для оперативного сбора и передачи видео и аудио информации из опасных и труднодоступных для человека мест (разрушенных зданий, завалов и пр.). Устройство ведет круговой обзор пространства с помощью 4-х видеокамер, оснащено системой вертикального позиционирования. Высокая прочность изделия позволяет ему выдерживать многократные забросы и падения с высоты до 5 м.
Управление производится оператором с дистанционного пульта. Время работы «Сферы» – не менее 20 мин (с Li-On аккумулятором) на дальности 50 м. Диаметр устройства – 90 мм, вес – 610 гр. Для хранения и транспортировки используется герметичный кейс.
Защитный костюм ОВР-2-02 разработан компанией «ФОРТ Технология». Предназначен для защиты сапера от поражающих факторов взрыва противопехотных устройств осколочного и фугасного действия, а также от огнестрельного оружия. Комплект снабжен нашлемной видеокамерой. Его вес – 8 кг.
Главная «изюминка» костюма – портативная водяная система охлаждения, позволяющая саперу работать при комфортной температуре в любых климатических условиях.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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