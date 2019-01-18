Министр транспорта: Поезда по Крымскому мосту могут пойти раньше срока
Запуск железнодорожной части Крымского моста может произойти раньше намеченного срока, заявил министр транспорта России Евгений Дитрих, находящийся на месте строительства подходных путей к мосту, сообщает RT.
По словам министра, в настоящее время строители делают все возможное, чтобы ускорить строительство железнодорожной части моста, конечно же не в ущерб качеству строительства. При определенных условиях запуск движения по ж.д. части может быть произведен раньше запланированного декабря этого года.
В тоже время глава совета директоров компании-подрядчика "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг сообщил, что строительство железнодорожной части моста идет по графику, на самом мосту уже уложена треть железнодорожных путей. Суммарно на восьми участках моста под железную дорогу погружено почти три тысячи свай, все свайные работы завершены. Ведутся работы по укладке подъездных путей к мосту, как со стороны Тамани (40 км), так и со стороны Керчи (18 км). По его словам, сегодня со стороны Керчи уложен первый километр рельсового пути главного хода, готово более 1,5 км станционных путей.
Сообщается, что железнодорожный путь в Крым строят более 6500 инженеров и рабочих, помогают им в этом более 500 единиц техники.
Между тем, новость о том, что Россия ускоряет работы по укладке железнодорожной части Крымского моста, вызвала предсказуемую реакцию украинских СМИ. Почти в каждом издании, в той или иной форме, до украинских граждан доводится только одна мысль - хоть Россия и строит мост, но он скоро рухнет, "потому что об этом говорят ведущие инженеры". При этом не поясняется, какие инженеры, откуда у них такие сведения и когда ждать окончательного обрушения моста.
По словам министра, в настоящее время строители делают все возможное, чтобы ускорить строительство железнодорожной части моста, конечно же не в ущерб качеству строительства. При определенных условиях запуск движения по ж.д. части может быть произведен раньше запланированного декабря этого года.
В тоже время глава совета директоров компании-подрядчика "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг сообщил, что строительство железнодорожной части моста идет по графику, на самом мосту уже уложена треть железнодорожных путей. Суммарно на восьми участках моста под железную дорогу погружено почти три тысячи свай, все свайные работы завершены. Ведутся работы по укладке подъездных путей к мосту, как со стороны Тамани (40 км), так и со стороны Керчи (18 км). По его словам, сегодня со стороны Керчи уложен первый километр рельсового пути главного хода, готово более 1,5 км станционных путей.
Сообщается, что железнодорожный путь в Крым строят более 6500 инженеров и рабочих, помогают им в этом более 500 единиц техники.
Между тем, новость о том, что Россия ускоряет работы по укладке железнодорожной части Крымского моста, вызвала предсказуемую реакцию украинских СМИ. Почти в каждом издании, в той или иной форме, до украинских граждан доводится только одна мысль - хоть Россия и строит мост, но он скоро рухнет, "потому что об этом говорят ведущие инженеры". При этом не поясняется, какие инженеры, откуда у них такие сведения и когда ждать окончательного обрушения моста.
- Использованы фотографии:
- https://crimea-news.com/
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter