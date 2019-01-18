Климкин: планируем разорвать десятки соглашений с Россией
Украинские власти планируют разорвать около 50-ти ранее заключенных в Российской Федерацией соглашений, передает РИА Новости заявление главы украинского МИД Павла Климкина на встрече с журналистами.
Климкин отметил, что к настоящему времени уже расторгнуто 49 договоров в различных областях деятельности. При этом он пообещал представителям СМИ, что Киев будет «последовательно идти по этому треку».
По его словам, в настоящее время в работе находится второй пакет соглашений – это еще около 50 документов.
Однако Украине нужен комплексный подход к глобальному переформатированию отношений с Россией, добавил он.
Напомним, в сентябре 2018 года Киевские власти решили не продлевать договор с РФ о дружбе и сотрудничестве. Тогда Климкин заявлял, что правительство будет последовательно пересматривать все подписанные обеими сторонами документы. Объяснил это тем, что договора, заключенные до 2014 года, сегодня «не имеют смысла».
В Москве решение украинских властей назвали опрометчивым и деструктивным шагом, который в первую очередь нарушает интересы украинского народа.
Климкин отметил, что к настоящему времени уже расторгнуто 49 договоров в различных областях деятельности. При этом он пообещал представителям СМИ, что Киев будет «последовательно идти по этому треку».
По его словам, в настоящее время в работе находится второй пакет соглашений – это еще около 50 документов.
Уже сейчас весь комплекс отношений с Россией сведен к минимуму. Никто не может претендовать на какую-то нормальность в наших отношениях. Это мы проехали, проехали окончательно. Этого не будет ни завтра, ни послезавтра,заявил министр.
Однако Украине нужен комплексный подход к глобальному переформатированию отношений с Россией, добавил он.
Напомним, в сентябре 2018 года Киевские власти решили не продлевать договор с РФ о дружбе и сотрудничестве. Тогда Климкин заявлял, что правительство будет последовательно пересматривать все подписанные обеими сторонами документы. Объяснил это тем, что договора, заключенные до 2014 года, сегодня «не имеют смысла».
В Москве решение украинских властей назвали опрометчивым и деструктивным шагом, который в первую очередь нарушает интересы украинского народа.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua
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