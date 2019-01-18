Климкин: планируем разорвать десятки соглашений с Россией

Уже сейчас весь комплекс отношений с Россией сведен к минимуму. Никто не может претендовать на какую-то нормальность в наших отношениях. Это мы проехали, проехали окончательно. Этого не будет ни завтра, ни послезавтра,

Украинские власти планируют разорвать около 50-ти ранее заключенных в Российской Федерацией соглашений, передает РИА Новости заявление главы украинского МИД Павла Климкина на встрече с журналистами.Климкин отметил, что к настоящему времени уже расторгнуто 49 договоров в различных областях деятельности. При этом он пообещал представителям СМИ, что Киев будет «последовательно идти по этому треку».По его словам, в настоящее время в работе находится второй пакет соглашений – это еще около 50 документов.заявил министр.Однако Украине нужен комплексный подход к глобальному переформатированию отношений с Россией, добавил он.Напомним, в сентябре 2018 года Киевские власти решили не продлевать договор с РФ о дружбе и сотрудничестве. Тогда Климкин заявлял, что правительство будет последовательно пересматривать все подписанные обеими сторонами документы. Объяснил это тем, что договора, заключенные до 2014 года, сегодня «не имеют смысла».В Москве решение украинских властей назвали опрометчивым и деструктивным шагом, который в первую очередь нарушает интересы украинского народа.