Проект «Подводное судно обслуживания» от СПМБМ «Малахит»
После длительного перерыва наша страна возобновила освоение Арктики. Некоторые задачи в этом контексте уже были решены, но в будущем предстоит продолжать активные работы в разных направлениях. Для полноценного освоения новых районов необходима различная сухопутная и морская техника. Для этого, среди прочего, российская судостроительная промышленность в последние годы разработала и предложила несколько новых проектов специализированных подводных лодок. Так, Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» предложило проект т.н. подводного судна обслуживания.
Согласно различным исследованиям и планам, связанным с освоением Арктики, часть актуальных задач научного и коммерческого характера не может быть решена при помощи надводных систем. Корабли или платформы не всегда смогут работать в заданных районах, и потому большое значение приобретают подводные комплексы. В частности, предлагается разработка подводных и подледных систем освоения нефтегазовых месторождений. Обслуживание таких комплексов можно возложить на специальные образцы подводной техники.
Еще в 2017 году СПМБМ «Малахит» впервые рассказало о своей новой разработке – проекте «ПСО» («Подводное судно обслуживания»). К моменту «премьеры» специалисты-судостроители сформировали общий облик такого судна и оформили патент на него. Достоянием общественности стали все основные сведения о ПСО. Конструкторское бюро назвало предпосылки к появлению проекта, цели новой техники, общие особенности конструкции и расчетные характеристики.
После первой публикации данных о проекте ПСО прошло почти два года. За это время какие-либо новости о дальнейшей судьбе проекта не появлялись. Остается неизвестным, заинтересовались ли этим проектом потенциальные заказчики, и сможет ли он выйти из ранних стадий. О планах относительно строительства ПСО тоже ничего не известно. Остается гадать, как скоро появится точная информация на этот счет, и когда станет известно, начнется ли строительство перспективных судов.
***
В официальной информации от СПМБМ «Малахит» относительно перспективного проекта ПСО отмечаются характерные особенности арктического региона, ставшие поводом для разработки новой техники. Значительная часть северных акваторий в течение длительных периодов покрывается льдом. Кроме того, зачастую имеет место сложная метеорологическая обстановка. Все эти факторы способны резко затруднить работу перспективных подводных комплексов добычи нефти или газа при помощи надводных судов.
В «Малахите» полагают, что в условиях сохранения льдов в течение 7 месяцев в году или при наличии штормов оптимальным средством обслуживания подледных или донных добывающих комплексов может стать перспективная подводная лодка с соответствующими функциями. Именно такой образец техники был разработан в рамках проекта ПСО.
Утверждается, что уход под воду позволит судну обслуживания избавиться от негативного влияния целого ряда факторов, затрудняющих работу на поверхности. Под водой ПСО буквально прячется от ледовых, волновых, температурных и ветровых нагрузок. Кроме того, специальная подлодка способна работать в непосредственной близости от обслуживаемых систем на дне моря. Все это дает самые серьезные преимущества технического и эксплуатационного характера.
Основной функцией ПСО является осмотр и обследование подводных объектов разного рода. Судно обслуживания сможет работать со скважинами, добывающими комплексами, средствами транспортировки полезных ископаемых и т.д. Также не исключается возможность применения ПСО для контроля состояния подводных линий связи. При помощи того или иного оборудования подводное судно сможет выполнять монтаж, демонтаж или ремонт подводных систем. Также подлодку планируется использовать в ходе противоаварийных или спасательных операций.
Проект ПСО предлагает строительство специальной подводной лодки, способной решать задачи транспортного или промышленного характера. Конструкция этого судна основывается на уже известных и проверенных решениях, но имеет ряд важных черт, связанных с предполагаемой сферой применения. Получившаяся подлодка заметным образом отличается от существующих образцов иного назначения, имеющих схожие особенности конструкции.
Подводное судно обеспечения предлагается строить по двухкорпусной схеме. Одним из основных элементов конструкции в таком случае оказывается внутренний прочный корпус, вмещающий обитаемые отсеки и все основные агрегаты. Наружный легкий корпус ввиду особого назначения лодки должен иметь особую конструкцию. ПСО предстоит работать в северных морях, для чего легкий корпус должен соответствовать требованиям ледовой защиты. Для решения такой задачи предлагаются особый силовой набор, относительно толстая металлическая обшивка, а также специальная форма корпуса. К примеру, предусматривается использование наклонного «корабельного» форштевня. Ледовая категория судна в целом – Arc5.
Выше палубы над легким корпусом должны подниматься ходовая рубка, выдвижные устройства и их ограждение. В кормовой части ограждения предлагается предусмотреть ангар для перевозки тех или иных подводных аппаратов. В кормовой части корпуса инженеры расположили горизонтальные и вертикальные плоскости с рулями, а также пару гребных винтов в кольцевых каналах.
Прочный корпус переборками разделяется на пять отсеков; почти все они дополнительно поделены на три палубы. Первый отсек вмещает центральный пост и часть специальной аппаратуры, необходимой для решения поставленных задач. Верхние палубы второго отсека отведены под кубрики для экипажа, а на нижней предусматривается установка водолазного комплекса с шлюзовой камерой, имеющей выход на днище судна. Третий отсек вмещает бытовые и технические помещения и устройства. В четвертом размещены ядерная энергетическая установка и связанное с ней оборудование. В кормовом пятом отсеке инженеры разместили ходовые двигатели, рулевые системы и т.д.
Проектом предусматривается использование ядерного реактора мощностью 4 МВт. Основными потребителями энергии должны стать два главных движителя мощностью по 1,3 МВт каждый. Для повышения маневренности в носовой и кормовой частях легкого корпуса предусмотрены дополнительные подруливающие устройства. При помощи предлагаемой энергоустановки ПСО сможет развивать скорость до 13 узлов в надводном положении и 12 узлов в подводном. Дальность плавания будет ограничиваться только запасами провизии, а расчетная автономность определена на уровне 30 суток.
Экипаж и бортовая аппаратура ПСО смогут решать широкий круг задач с использованием разных инструментов. Так, лодка сможет обеспечивать работу водолазов. Для них предназначается комплекс оборудования, включающий шлюз и барокамеру. Водолазы смогут покидать судно и возвращаться через люк в днище. Работая на глубине, водолазы смогут использовать различные инструменты и приборы. Также можно будет рассчитывать на помощь самой подлодки: в носу легкого корпуса расположено грузоподъемное устройство, обеспечивающее подъем или транспортировку крупных и тяжелых объектов.
Интересной особенностью проекта ПСО является возможность применения большого количества подводных аппаратов разных классов, как пилотируемых, так и безэкипажных. Кормовая часть ограждения рубки выполнена в виде ангара для обитаемого подводного аппарата. Для его вывода наружу купол ангара выполняется в виде разъемной двустворчатой конструкции. Шлюзовое устройство подводного аппарата соединено с люком корпуса подлодки-носителя, что обеспечивает прямое сообщение между ними. Тип обитаемого подводного аппарата для использования с ПСО не уточняется. Его предстоит выбрать при обсуждении проекта с заказчиком.
Предусмотрены несколько других ангаров меньшего размера, предназначенных для безэкипажных подводных аппаратов с дистанционным управлением. Один из них помещается под палубой легкого корпуса вблизи носа. Второй разместили под днищем прочного корпуса у третьего отсека. Особый интерес представляет устройство для размещения и выпуска подводных аппаратов, размещенное в первом отсеке. Оно выполнено в виде поперечной трубы несимметричного расположения, торец которой выведен на левый борт корпуса.
Количество, типы и предназначение дистанционно управляемых подводных аппаратов должны определяться в соответствии с предназначением ПСО и его предполагаемыми функциями. Существующий проект может накладывать некоторые ограничения, но нельзя исключать возможность его доработки под требования конкретного заказчика, желающего использовать те или иные системы.
Проект ПСО разработан исключительно в интересах гражданских отраслей. Подлодки этого типа можно будет использовать в научных исследованиях, а также при строительстве различных объектов в сложных районах и для их дальнейшего обслуживания. Военное применение судна не предусматривается. Проект не подразумевает его оснащение каким-либо вооружением. Примечательно, что отсутствие вооружений позволило оптимизировать использование внутренних объемов двух корпусов и успешно решить ряд конструкторских задач.
В предложенном виде «Подводное судно обслуживания» от СПМБМ «Малахит» имеет длину 82,5 м при наибольшей ширине 10,4 м и осадке 8,3 м. Нормальное водоизмещение – 3 тыс.т. Рабочая глубина погружения определена в 400 м, наибольшая скорость – 14 узлов. Управлять подлодкой будет экипаж из 35 человек. За счет особой конструкции двух корпусов судно сможет работать в сложных арктических условиях, решая задачи как при погружении, так и в надводном положении. При этом основная часть работы, согласно предложению конструкторского бюро, должна выполняться именно под водой.
***
На протяжении последних лет наша страна увеличивает военное и экономическое присутствие в Арктике. Осуществляется развитие инфраструктуры, развертываются новые объекты, а также ведется подготовка к будущему строительству. Особое внимание при этом уделяется вопросам добычи полезных ископаемых. Регион отличается характерными сложными природными условиями, что не всегда позволяет использовать отработанные решения и заставляет искать новые.
В контексте добычи полезных ископаемых на арктическом шельфе рассматриваются разные предложения. В частности, в труднодоступных районах со сложной ледовой обстановкой предлагается строить не традиционные добывающие платформы, а подводные комплексы с аналогичными функциями. Для их строительства и обслуживания может быть нужна специальная техника, в том числе пока не существующая.
В последние годы российские судостроители предложили несколько проектов специальных судов, способных решать особые задачи в Северном Ледовитом океане и его морях. В первую очередь, это проект ПСО от СПМБМ «Малахит». Свои версии подлодок научного или промышленного назначения также представили ЦКБ МТ «Рубин» и ЦКБ «Лазурит». При этом речь идет не только об отдельных образцах, но и о концепциях целых промышленных комплексов.
Впрочем, пока все эти проекты стоит относить, как минимум, к средней перспективе. Промышленность не спешит заказывать предлагаемые добывающие комплексы и подлодки для их обслуживания. Новые образцы необычных классов все еще остаются на бумаге, и их реальная судьба пока не определена. Они получают высокие оценки от экспертов и представителей промышленности, но до реальных заказов дело пока не дошло.
Вполне возможно, что такая ситуация изменится в ближайшем будущем. Однако даже в этом случае реальные результаты проектов по типу ПСО от СПМБМ «Малахит» придется ждать несколько лет. Проект нуждается в дальнейшей проработке, в том числе с учетом пожеланий заказчика, после чего одному из судостроительных предприятий придется осваивать сборку совершенно новой техники. Цикл испытаний принципиально нового образца тоже займет немало времени. В итоге экономика получит новый инструмент с примечательными возможностями, но это произойдет не сегодня и не завтра.
В целом, проект подводного судна обслуживания ПСО и другие подобные разработки являются весьма интересными и многообещающими. При помощи такой техники в будущем отечественная промышленность сможет повысить эффективность своей работы в Арктике и упростить решение возникающих задач. Тем не менее, перед получением таких результатов предстоит решить ряд важных проблем, сформировать новые программы и выполнить массу других работ. В итоге реализация проекта ПСО может быть отложена на некоторое время. Впрочем, тот факт, что перспективная подлодка пока остается на бумаге, может иметь и положительные стороны. Наличие почти готового проекта способно серьезно ускорить реализацию вновь принятых планов.
По материалам:
http://malachite-spb.ru/
http://hisutton.com/
https://tass.ru/
https://thebarentsobserver.com/
https://edrid.ru/rid/218.015.ff74.html
Согласно различным исследованиям и планам, связанным с освоением Арктики, часть актуальных задач научного и коммерческого характера не может быть решена при помощи надводных систем. Корабли или платформы не всегда смогут работать в заданных районах, и потому большое значение приобретают подводные комплексы. В частности, предлагается разработка подводных и подледных систем освоения нефтегазовых месторождений. Обслуживание таких комплексов можно возложить на специальные образцы подводной техники.
Еще в 2017 году СПМБМ «Малахит» впервые рассказало о своей новой разработке – проекте «ПСО» («Подводное судно обслуживания»). К моменту «премьеры» специалисты-судостроители сформировали общий облик такого судна и оформили патент на него. Достоянием общественности стали все основные сведения о ПСО. Конструкторское бюро назвало предпосылки к появлению проекта, цели новой техники, общие особенности конструкции и расчетные характеристики.
После первой публикации данных о проекте ПСО прошло почти два года. За это время какие-либо новости о дальнейшей судьбе проекта не появлялись. Остается неизвестным, заинтересовались ли этим проектом потенциальные заказчики, и сможет ли он выйти из ранних стадий. О планах относительно строительства ПСО тоже ничего не известно. Остается гадать, как скоро появится точная информация на этот счет, и когда станет известно, начнется ли строительство перспективных судов.
***
В официальной информации от СПМБМ «Малахит» относительно перспективного проекта ПСО отмечаются характерные особенности арктического региона, ставшие поводом для разработки новой техники. Значительная часть северных акваторий в течение длительных периодов покрывается льдом. Кроме того, зачастую имеет место сложная метеорологическая обстановка. Все эти факторы способны резко затруднить работу перспективных подводных комплексов добычи нефти или газа при помощи надводных судов.
В «Малахите» полагают, что в условиях сохранения льдов в течение 7 месяцев в году или при наличии штормов оптимальным средством обслуживания подледных или донных добывающих комплексов может стать перспективная подводная лодка с соответствующими функциями. Именно такой образец техники был разработан в рамках проекта ПСО.
Утверждается, что уход под воду позволит судну обслуживания избавиться от негативного влияния целого ряда факторов, затрудняющих работу на поверхности. Под водой ПСО буквально прячется от ледовых, волновых, температурных и ветровых нагрузок. Кроме того, специальная подлодка способна работать в непосредственной близости от обслуживаемых систем на дне моря. Все это дает самые серьезные преимущества технического и эксплуатационного характера.
Основной функцией ПСО является осмотр и обследование подводных объектов разного рода. Судно обслуживания сможет работать со скважинами, добывающими комплексами, средствами транспортировки полезных ископаемых и т.д. Также не исключается возможность применения ПСО для контроля состояния подводных линий связи. При помощи того или иного оборудования подводное судно сможет выполнять монтаж, демонтаж или ремонт подводных систем. Также подлодку планируется использовать в ходе противоаварийных или спасательных операций.
Проект ПСО предлагает строительство специальной подводной лодки, способной решать задачи транспортного или промышленного характера. Конструкция этого судна основывается на уже известных и проверенных решениях, но имеет ряд важных черт, связанных с предполагаемой сферой применения. Получившаяся подлодка заметным образом отличается от существующих образцов иного назначения, имеющих схожие особенности конструкции.
Подводное судно обеспечения предлагается строить по двухкорпусной схеме. Одним из основных элементов конструкции в таком случае оказывается внутренний прочный корпус, вмещающий обитаемые отсеки и все основные агрегаты. Наружный легкий корпус ввиду особого назначения лодки должен иметь особую конструкцию. ПСО предстоит работать в северных морях, для чего легкий корпус должен соответствовать требованиям ледовой защиты. Для решения такой задачи предлагаются особый силовой набор, относительно толстая металлическая обшивка, а также специальная форма корпуса. К примеру, предусматривается использование наклонного «корабельного» форштевня. Ледовая категория судна в целом – Arc5.
Выше палубы над легким корпусом должны подниматься ходовая рубка, выдвижные устройства и их ограждение. В кормовой части ограждения предлагается предусмотреть ангар для перевозки тех или иных подводных аппаратов. В кормовой части корпуса инженеры расположили горизонтальные и вертикальные плоскости с рулями, а также пару гребных винтов в кольцевых каналах.
Прочный корпус переборками разделяется на пять отсеков; почти все они дополнительно поделены на три палубы. Первый отсек вмещает центральный пост и часть специальной аппаратуры, необходимой для решения поставленных задач. Верхние палубы второго отсека отведены под кубрики для экипажа, а на нижней предусматривается установка водолазного комплекса с шлюзовой камерой, имеющей выход на днище судна. Третий отсек вмещает бытовые и технические помещения и устройства. В четвертом размещены ядерная энергетическая установка и связанное с ней оборудование. В кормовом пятом отсеке инженеры разместили ходовые двигатели, рулевые системы и т.д.
Проектом предусматривается использование ядерного реактора мощностью 4 МВт. Основными потребителями энергии должны стать два главных движителя мощностью по 1,3 МВт каждый. Для повышения маневренности в носовой и кормовой частях легкого корпуса предусмотрены дополнительные подруливающие устройства. При помощи предлагаемой энергоустановки ПСО сможет развивать скорость до 13 узлов в надводном положении и 12 узлов в подводном. Дальность плавания будет ограничиваться только запасами провизии, а расчетная автономность определена на уровне 30 суток.
Экипаж и бортовая аппаратура ПСО смогут решать широкий круг задач с использованием разных инструментов. Так, лодка сможет обеспечивать работу водолазов. Для них предназначается комплекс оборудования, включающий шлюз и барокамеру. Водолазы смогут покидать судно и возвращаться через люк в днище. Работая на глубине, водолазы смогут использовать различные инструменты и приборы. Также можно будет рассчитывать на помощь самой подлодки: в носу легкого корпуса расположено грузоподъемное устройство, обеспечивающее подъем или транспортировку крупных и тяжелых объектов.
Интересной особенностью проекта ПСО является возможность применения большого количества подводных аппаратов разных классов, как пилотируемых, так и безэкипажных. Кормовая часть ограждения рубки выполнена в виде ангара для обитаемого подводного аппарата. Для его вывода наружу купол ангара выполняется в виде разъемной двустворчатой конструкции. Шлюзовое устройство подводного аппарата соединено с люком корпуса подлодки-носителя, что обеспечивает прямое сообщение между ними. Тип обитаемого подводного аппарата для использования с ПСО не уточняется. Его предстоит выбрать при обсуждении проекта с заказчиком.
Предусмотрены несколько других ангаров меньшего размера, предназначенных для безэкипажных подводных аппаратов с дистанционным управлением. Один из них помещается под палубой легкого корпуса вблизи носа. Второй разместили под днищем прочного корпуса у третьего отсека. Особый интерес представляет устройство для размещения и выпуска подводных аппаратов, размещенное в первом отсеке. Оно выполнено в виде поперечной трубы несимметричного расположения, торец которой выведен на левый борт корпуса.
Количество, типы и предназначение дистанционно управляемых подводных аппаратов должны определяться в соответствии с предназначением ПСО и его предполагаемыми функциями. Существующий проект может накладывать некоторые ограничения, но нельзя исключать возможность его доработки под требования конкретного заказчика, желающего использовать те или иные системы.
Проект ПСО разработан исключительно в интересах гражданских отраслей. Подлодки этого типа можно будет использовать в научных исследованиях, а также при строительстве различных объектов в сложных районах и для их дальнейшего обслуживания. Военное применение судна не предусматривается. Проект не подразумевает его оснащение каким-либо вооружением. Примечательно, что отсутствие вооружений позволило оптимизировать использование внутренних объемов двух корпусов и успешно решить ряд конструкторских задач.
В предложенном виде «Подводное судно обслуживания» от СПМБМ «Малахит» имеет длину 82,5 м при наибольшей ширине 10,4 м и осадке 8,3 м. Нормальное водоизмещение – 3 тыс.т. Рабочая глубина погружения определена в 400 м, наибольшая скорость – 14 узлов. Управлять подлодкой будет экипаж из 35 человек. За счет особой конструкции двух корпусов судно сможет работать в сложных арктических условиях, решая задачи как при погружении, так и в надводном положении. При этом основная часть работы, согласно предложению конструкторского бюро, должна выполняться именно под водой.
***
На протяжении последних лет наша страна увеличивает военное и экономическое присутствие в Арктике. Осуществляется развитие инфраструктуры, развертываются новые объекты, а также ведется подготовка к будущему строительству. Особое внимание при этом уделяется вопросам добычи полезных ископаемых. Регион отличается характерными сложными природными условиями, что не всегда позволяет использовать отработанные решения и заставляет искать новые.
В контексте добычи полезных ископаемых на арктическом шельфе рассматриваются разные предложения. В частности, в труднодоступных районах со сложной ледовой обстановкой предлагается строить не традиционные добывающие платформы, а подводные комплексы с аналогичными функциями. Для их строительства и обслуживания может быть нужна специальная техника, в том числе пока не существующая.
В последние годы российские судостроители предложили несколько проектов специальных судов, способных решать особые задачи в Северном Ледовитом океане и его морях. В первую очередь, это проект ПСО от СПМБМ «Малахит». Свои версии подлодок научного или промышленного назначения также представили ЦКБ МТ «Рубин» и ЦКБ «Лазурит». При этом речь идет не только об отдельных образцах, но и о концепциях целых промышленных комплексов.
Впрочем, пока все эти проекты стоит относить, как минимум, к средней перспективе. Промышленность не спешит заказывать предлагаемые добывающие комплексы и подлодки для их обслуживания. Новые образцы необычных классов все еще остаются на бумаге, и их реальная судьба пока не определена. Они получают высокие оценки от экспертов и представителей промышленности, но до реальных заказов дело пока не дошло.
Вполне возможно, что такая ситуация изменится в ближайшем будущем. Однако даже в этом случае реальные результаты проектов по типу ПСО от СПМБМ «Малахит» придется ждать несколько лет. Проект нуждается в дальнейшей проработке, в том числе с учетом пожеланий заказчика, после чего одному из судостроительных предприятий придется осваивать сборку совершенно новой техники. Цикл испытаний принципиально нового образца тоже займет немало времени. В итоге экономика получит новый инструмент с примечательными возможностями, но это произойдет не сегодня и не завтра.
В целом, проект подводного судна обслуживания ПСО и другие подобные разработки являются весьма интересными и многообещающими. При помощи такой техники в будущем отечественная промышленность сможет повысить эффективность своей работы в Арктике и упростить решение возникающих задач. Тем не менее, перед получением таких результатов предстоит решить ряд важных проблем, сформировать новые программы и выполнить массу других работ. В итоге реализация проекта ПСО может быть отложена на некоторое время. Впрочем, тот факт, что перспективная подлодка пока остается на бумаге, может иметь и положительные стороны. Наличие почти готового проекта способно серьезно ускорить реализацию вновь принятых планов.
По материалам:
http://malachite-spb.ru/
http://hisutton.com/
https://tass.ru/
https://thebarentsobserver.com/
https://edrid.ru/rid/218.015.ff74.html
- Автор:
- Рябов Кирилл
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