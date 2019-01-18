СМИ: Грузия отказывается от штурмовой авиации
Силы обороны Грузии в ближайшее время, вероятнее всего, окончательно откажутся от штурмовой авиации, по причине обременительности ее содержания, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на издание "Квирис палитра" ("Палитра недели").
Издание сообщает, что Министерство обороны Грузии считает "весьма сомнительным" применение грузинской штурмовой авиации в условиях насыщения современными средствами ПВО российских военных баз, расположенных на территориях Южной Осетии и Абхазии. Как еще один аргумент против сохранения штурмовой авиации, грузинское военное ведомство приводит значительное техническое устаревание, стоящей на вооружении ВВС страны штурмовой техники - штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-24. В Минобороны подчеркивают, что комплектующие для ремонта, как самолетов, так и вертолетов, можно приобрести только в России, а это связано с определенными трудностями "по вполне понятным причинам".
Также в Грузии отсутствуют условия для регулярной переподготовки пилотов штурмовой авиации. В Минобороны Грузии заявили, что это "сложный и дорогостоящий постоянный процесс".
Издание отмечает, что, скорей всего, грузинские ВВС полностью лишатся штурмовой авиации, хотя на вооружении сейчас стоят двенадцать Су-25 и пять Ми-24. По мнению газеты, закат штурмовой авиации Грузии начался еще в 2008 году, когда во время войны 08.08.08 российская авиация разбомбила абсолютно все военные аэродромы, откуда могли взлетать штурмовики.
Издание сообщает, что Министерство обороны Грузии считает "весьма сомнительным" применение грузинской штурмовой авиации в условиях насыщения современными средствами ПВО российских военных баз, расположенных на территориях Южной Осетии и Абхазии. Как еще один аргумент против сохранения штурмовой авиации, грузинское военное ведомство приводит значительное техническое устаревание, стоящей на вооружении ВВС страны штурмовой техники - штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-24. В Минобороны подчеркивают, что комплектующие для ремонта, как самолетов, так и вертолетов, можно приобрести только в России, а это связано с определенными трудностями "по вполне понятным причинам".
Также в Грузии отсутствуют условия для регулярной переподготовки пилотов штурмовой авиации. В Минобороны Грузии заявили, что это "сложный и дорогостоящий постоянный процесс".
Издание отмечает, что, скорей всего, грузинские ВВС полностью лишатся штурмовой авиации, хотя на вооружении сейчас стоят двенадцать Су-25 и пять Ми-24. По мнению газеты, закат штурмовой авиации Грузии начался еще в 2008 году, когда во время войны 08.08.08 российская авиация разбомбила абсолютно все военные аэродромы, откуда могли взлетать штурмовики.
- Использованы фотографии:
- http://aviadejavu.ru/index.htm
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