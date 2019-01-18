СМИ: Грузия отказывается от штурмовой авиации

Силы обороны Грузии в ближайшее время, вероятнее всего, окончательно откажутся от штурмовой авиации, по причине обременительности ее содержания, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на издание "Квирис палитра" ("Палитра недели").Издание сообщает, что Министерство обороны Грузии считает "весьма сомнительным" применение грузинской штурмовой авиации в условиях насыщения современными средствами ПВО российских военных баз, расположенных на территориях Южной Осетии и Абхазии. Как еще один аргумент против сохранения штурмовой авиации, грузинское военное ведомство приводит значительное техническое устаревание, стоящей на вооружении ВВС страны штурмовой техники - штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-24. В Минобороны подчеркивают, что комплектующие для ремонта, как самолетов, так и вертолетов, можно приобрести только в России, а это связано с определенными трудностями "по вполне понятным причинам".Также в Грузии отсутствуют условия для регулярной переподготовки пилотов штурмовой авиации. В Минобороны Грузии заявили, что это "сложный и дорогостоящий постоянный процесс".Издание отмечает, что, скорей всего, грузинские ВВС полностью лишатся штурмовой авиации, хотя на вооружении сейчас стоят двенадцать Су-25 и пять Ми-24. По мнению газеты, закат штурмовой авиации Грузии начался еще в 2008 году, когда во время войны 08.08.08 российская авиация разбомбила абсолютно все военные аэродромы, откуда могли взлетать штурмовики.