Лукашенко ответил на упрёки в "заправке украинских танков"

Неужели им (России) Украины ещё не хватило.

В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем [украинские] танки дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. (…) Там же все дизельное топливо российское! И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок – бензинов и дизельного топлива – на Украину.

Мне не совсем понятна (я думаю, придется задать вопросы руководству России) такая несколько атака на Беларусь в СМИ. Пусть на ощупь пока, но типа того: "Батька-1", "Батька-2", "Батька-3"… Но если тогда они у меня хотели найти какие-то деньги и забрать. Пусть найдут и заберут. Я абсолютно чист и честен перед вами. Настораживает то, что они пытаются нас уже столкнуть с русскими.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление в отношении соседней Украины. По словам белорусского лидера, Украина «стала вторым подарком Западу после распада Советского Союза». При этом Лукашенко прокомментировал и последние трения во взаимоотношениях Минска и Москвы.В ходе встрече, которая была посвящена скорому 100-летнему юбилею белорусской дипломатической службы, Александр Лукашенко заявил:При этом белорусский лидер осудил силы, которые «сталкивают белорусский и российский народы».По словам президента Республики Беларусь, у него вызывает недоумение, когда кто-то говорит, что Минск поставляет на Украину топливо, которое та использует в том числе и для нужд вооружённых сил.Пресс-служба цитирует президента РБ:По словам белорусского лидера, его в последнее время беспокоит не столько налоговый маневр в нефтяной сфере России, который приведёт к финансовым потерям в Белоруссии, сколько тенденции в российских СМИ.Лукашенко:Президент РБ добавил, что в России в последнее время стали называть политические силы Белоруссии «слишком прозападными», а на Западе в свою очередь об официальному Минске говорят как о «слишком пророссийском».При этом Лукашенко напомнил о своём высказывании 20-летней давности, заявив, что белорусов и русских столкнуть на самом деле невозможно, так как "белорус - это русский со знаком качества". Также президент РБ добавил, что тот курс на социальную справедливость, которого он придерживается в своей стране, востребован и в России.Официальные лица в РФ на данный момент эти заявления президента Белоруссии не прокомментировали.