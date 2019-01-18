ВМС Швеции получат подлодки нового поколения
Шведские ВМС получат первую неатомную подводную лодку нового поколения A26 в 2024 году, сообщает ресурс Mil.Press FlotProm.
По данным пресс-службы ВМС, две первые субмарины получат названия «Блекинге» и «Сконе». Местом их строительства станут верфи компании Saab в Карлскруне. Со временем лодки нового поколения заменят устаревшие субмарины класса Готланд.
Водоизмещение стандартного варианта А26 – 1,9 тыс. тонн. Длина подлодки – 63 м, ширина 6,4 м. Вооружение – 4 торпедных аппарата калибра 533 мм. Предполагается, что экипаж не превысит 26 человек. Из открытых источников известно, что ПЛ шведского производства получит гибридную силовую установку из дизель-электрического двигателя и воздухонезависимого двигателя Стирлинга, что позволит ей находиться под водой без всплытия для подзарядки аккумуляторов до 20 суток. Заявленная скорость – до 20 узлов (только на двигателе Стирлинга – до 7 узлов).
Лодка предназначена для ведения операций в прибрежных водах. Первая субмарина заложена в Карлскруне осенью 2015 года.
Вместе с тем, в 2017 году компания Saab представила макет подлодки модернизированного проекта А26 с дополнительной десятиметровой секцией, рассчитанной на установку трех вертикальных пусковых установок для ракет «Томагавк». В таком варианте водоизмещение субмарины увеличилось на 500 тонн и составило 2,4 тыс. т.
Пот данным ресурса, это первый случай, когда неатомная подводная лодка спроектирована с ракетным комплексом "Томагавк" – все американские и британские подводные носители комплексов имеют атомные энергетические установки.
По данным пресс-службы ВМС, две первые субмарины получат названия «Блекинге» и «Сконе». Местом их строительства станут верфи компании Saab в Карлскруне. Со временем лодки нового поколения заменят устаревшие субмарины класса Готланд.
Водоизмещение стандартного варианта А26 – 1,9 тыс. тонн. Длина подлодки – 63 м, ширина 6,4 м. Вооружение – 4 торпедных аппарата калибра 533 мм. Предполагается, что экипаж не превысит 26 человек. Из открытых источников известно, что ПЛ шведского производства получит гибридную силовую установку из дизель-электрического двигателя и воздухонезависимого двигателя Стирлинга, что позволит ей находиться под водой без всплытия для подзарядки аккумуляторов до 20 суток. Заявленная скорость – до 20 узлов (только на двигателе Стирлинга – до 7 узлов).
Лодка предназначена для ведения операций в прибрежных водах. Первая субмарина заложена в Карлскруне осенью 2015 года.
Вместе с тем, в 2017 году компания Saab представила макет подлодки модернизированного проекта А26 с дополнительной десятиметровой секцией, рассчитанной на установку трех вертикальных пусковых установок для ракет «Томагавк». В таком варианте водоизмещение субмарины увеличилось на 500 тонн и составило 2,4 тыс. т.
Пот данным ресурса, это первый случай, когда неатомная подводная лодка спроектирована с ракетным комплексом "Томагавк" – все американские и британские подводные носители комплексов имеют атомные энергетические установки.
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