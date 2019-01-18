Произошёл взрыв на участке магистрального газопровода в Ленобласти

Череда происшествий с газом продолжается. Из Ленинградской области приходят сообщения о взрыве на магистральном газопроводе. Взрыв произошёл на ветке, проходящей в районе населённого пункта Овино (Тихвинский район Ленобласти). Это новая ветка, на которой, по некоторым данным, продолжались работы.Местные СМИ сообщают, что в результате взрыва жертв и разрушений нет. Газоснабжение населённого пункта, располагающегося неподалёку от газовой артерии также не нарушено, так как магистральный газопровод с системой газоснабжения района не связан.При этом известно, что пламя над взорвавшейся трубой поднимается на высоту 7-8 этажного здания. На месте аварии работают специалисты чрезвычайных служб. Местному населению сообщается, что в окрестностях Овино возможен резкий запас вследствие того, что службы будут стравливать «голубое топливо».На данный момент рассматриваются различные причины произошедшего. Приоритетная версия - проведение упомянутых работ на магистральном газопроводе в Ленобласти. При этом не отмечается, имели ли место работы именно на том участке, где и впоследствии и произошёл мощный взрыв.Сообщения об инцидентах с газом в РФ в последние несколько дней вызывают особое внимание - в связи с известными трагедиями в Магнитогорске и Шахтах, где в общей сложности погибли свыше 40 человек.