Минобороны опровергло информацию о втором спасенном летчике Су-34

Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась

Министерство обороны России опровергло новость о нахождении и спасении второго летчика, катапультировавшегося с самолета Су-34 после аварии над Японским морем, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.Информация об обнаружении и спасении второго летчика Су-34, к сожалению, не подтвердилась. Спасенный штурман самолета находится в удовлетворительном состоянии, информация о спасении второго летчика не соответствует действительности, сообщили в Минобороны.- говорится в сообщении.Согласно сообщению военных, в районе катапультирования запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя, поисково-спасательная операция продолжается в сложных метеоусловиях.Ранее пресс-служба Минобороны сообщила о спасении двух летчиков, катапультировавшихся после столкновения двух Су-34 Дальневосточного объединения ВВС и ПВО над Японским морем при совершении маневров. Спасенный штурман эвакуируется самолетом Ан-26 со специальными медицинскими модулями в Хабаровск, угрозы жизни нет.