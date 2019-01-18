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Минобороны опровергло информацию о втором спасенном летчике Су-34

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Министерство обороны России опровергло новость о нахождении и спасении второго летчика, катапультировавшегося с самолета Су-34 после аварии над Японским морем, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Минобороны опровергло информацию о втором спасенном летчике Су-34



Информация об обнаружении и спасении второго летчика Су-34, к сожалению, не подтвердилась. Спасенный штурман самолета находится в удовлетворительном состоянии, информация о спасении второго летчика не соответствует действительности, сообщили в Минобороны.

Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась
- говорится в сообщении.

Согласно сообщению военных, в районе катапультирования запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя, поисково-спасательная операция продолжается в сложных метеоусловиях.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила о спасении двух летчиков, катапультировавшихся после столкновения двух Су-34 Дальневосточного объединения ВВС и ПВО над Японским морем при совершении маневров. Спасенный штурман эвакуируется самолетом Ан-26 со специальными медицинскими модулями в Хабаровск, угрозы жизни нет.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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