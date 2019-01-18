На "Энергомаше" опровергают наличие дефектов в РД-191

Для обеспечения требований от ГКНПЦ им.Хруничева на двигатель РД-191 центрального блока тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" он должен дросселироваться до 30% от номинального режима". Такое требование по широте диапазона регулирования ракетных двигателей было заложено впервые в мире. Обычно диапазон регулирования составляет от 50% до 100%.

В НПО «Энергомаш» опровергают сегодняшние публикации в прессе об обнаружении дефектов в двигателях новейшей отечественной ракеты «Ангара». Представители научно-производственного объединения заявили о том, что сведения о дефектах действительности не соответствуют, а все выводы сделаны на основании вырванных из контекста доклада данных.Речь идёт о докладе, который компания готовила для представления на академических чтениях по вопросам космонавтики.Из комментария пресс-службы НПО «Энергомаш» им. академика Глушко:Далее говорится, что во время экспериментальной отработки специалисты НПО столкнулись с неустойчивой работой ракетного двигателя, что проявилось в низкочастотных колебаниях тяги, превышавших допустимые параметры.При этом добавляется, что впоследствии НПО «Энергомаш» провело мероприятия, благодаря которым работа РД-191 стала устойчивой и в полной мере соответствующей техническому заданию.Отмечено, что совершенствование двигателя является практически постоянным процессом, что вовсе не означает наличие у двигателя каких-либо дефектов.В пресс-службе НПО напомнили, что двигатель РД-191 планируется эксплуатировать при запусках ракет-носителей «Ангара» и «Амур». Добавляется, что на сегодняшний день создано уже пять лётных комплексов, при этом отработка без замечаний коснулась уже шести двигателей РД-191.Для справки: РД-191 - жидкостный двигатель с дожиганием окислительного газа, который в качестве топлива использует кислород плюс керосин. Земная тяга - 196 тс. Сухая масса - 2290 кг, давление в камере сгорания составляет 263,4 кгс/кв. см.