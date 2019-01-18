Россия вышла на пятое место в мировом рейтинге по запасу золота
Российские запасы золота по итогам 2018 года значительно возросли, что позволило России подняться на на пятое место в мировом рейтинге, сместив с этой позиции Китай, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные данные Центробанка РФ.
Согласно опубликованных ЦБ данных, Россия поднялась на пятое место в мировом рейтинге по запасам золота в резервах страны, нарастив за прошлый год резервы монетарного золота на 14,9%, или почти 275 тонн. На настоящий момент Россия обладает 67,9 миллионов унций золота или 2112 тонн. Достигнув этого удалось регулярной закупкой золота в течении всего прошлого года, в частности в декабре 2018 года ЦБ закупил 9,3 тонны. Китай, смещенный Россией с пятого места, в отличии от российского Центробанка, пополнил свой золотой резерв всего один раз за прошлый и позапрошлый года, и на сегодняшний день, по официальным данным, имеет 59,6 млн.унций золота в резерве.
Несмотря на значительный рост золотого резерва России, она сильно отстает от Соединенных Штатов с 8130 тонн золотого резерва и Германии, которая официально имеет золотой запас в 3370 тонн. Расположенные на третьем и четвертом местах Италия и Франция, владеющие, соответственно, 2245 и 2244 тоннами золота, вполне достижимы при дальнейшем сохранении Россией курса на вложение средств в золото.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк принял решение распродавать американские гособлигации, сосредоточив основные резервы России в золоте. С 2010 года Россия сократила вложения в бумаги США со 176 миллиардов до 14 миллиардов долларов.
Согласно опубликованных ЦБ данных, Россия поднялась на пятое место в мировом рейтинге по запасам золота в резервах страны, нарастив за прошлый год резервы монетарного золота на 14,9%, или почти 275 тонн. На настоящий момент Россия обладает 67,9 миллионов унций золота или 2112 тонн. Достигнув этого удалось регулярной закупкой золота в течении всего прошлого года, в частности в декабре 2018 года ЦБ закупил 9,3 тонны. Китай, смещенный Россией с пятого места, в отличии от российского Центробанка, пополнил свой золотой резерв всего один раз за прошлый и позапрошлый года, и на сегодняшний день, по официальным данным, имеет 59,6 млн.унций золота в резерве.
Несмотря на значительный рост золотого резерва России, она сильно отстает от Соединенных Штатов с 8130 тонн золотого резерва и Германии, которая официально имеет золотой запас в 3370 тонн. Расположенные на третьем и четвертом местах Италия и Франция, владеющие, соответственно, 2245 и 2244 тоннами золота, вполне достижимы при дальнейшем сохранении Россией курса на вложение средств в золото.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк принял решение распродавать американские гособлигации, сосредоточив основные резервы России в золоте. С 2010 года Россия сократила вложения в бумаги США со 176 миллиардов до 14 миллиардов долларов.
- Использованы фотографии:
- http://golden-inform.ru/
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