Пятое поколение подлодок. Требования и проекты

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Самые современные атомные и дизель-электрические подводные лодки, пополняющие состав военно-морского флота, относят к условному четвертому поколению. При этом конструкторы-судостроители не теряют времени и занимаются проработкой вопросов, связанных с дальнейшим развитием подводного флота и созданием кораблей следующего пятого поколения. По имеющимся данным, к настоящему времени российские конструкторские бюро уже успели выполнить часть необходимых работ и в известной мере приблизить момент появления подлодок пятого поколения.Современная система разделения подводных лодок на подводные лодки охватывает проекты, созданные после окончания Второй мировой войны. Именно в этот период в сфере подводного кораблестроения начали внедрять целый ряд принципиально новых технологий, самым положительным образом сказавшихся на характеристиках и возможностях готовой техники. В дальнейшем субмарины получали новые приборы и устройства, иное вооружение и т.д. Все это приводило к качественному росту и, как следствие, к формированию следующего поколения.Впрочем, необходимо отметить, что разделение подлодок на поколения имеет условный характер. Каких-либо общепринятых и четко установленных критериев не существует, и в разных странах могут использоваться отличающиеся определения. Несмотря на такие проблемы, классификация с разделением на поколения в известной мере упрощает анализ развития подводных флотов. Кроме того, понятие поколений может использоваться для демонстрации технологических достижений или в целях рекламы.Сейчас в нашей стране строятся новые атомные подлодки проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей», а также дизель-электрические проектов 636 «Варшавянка» и 677 «Лада». Эти проекты принято относить к четвертому послевоенному поколению. Считается, что это поколение отличается от предыдущего повышением всех основных технических и эксплуатационных характеристик. Оно получило более совершенные цифровые радиоэлектронные системы и улучшенное вооружение. Наконец, использовались различные технологии, позволившие получить рекордно низкие показатели шумности.К настоящему времени отечественные судостроители, в целом, сформировали основные требования к подлодкам следующего пятого поколения. Планируется продолжить сокращение физических полей и заметности для средств обнаружения, увеличить степень автоматизации бортовых систем и внедрить во все основные системы современные компоненты. Ожидается модернизация ядерных энергоустановок, в том числе с внедрением систем, не нуждающихся в перезарядке на всем протяжении службы. Должны быть усовершенствованы дизель-электрические системы и дойти до производства воздухонезависимые энергоустановки.Известные и проверенные компоненты и идеи, а также варианты их развития станут основой новых проектов. Вместе с ними при создании подлодок предлагается использовать ряд совершенно новых идей и решений, пока не нашедших применения в реальных проектах. Именно такие новинки должны будут повысить все основные характеристики и возможности кораблей.В последние годы неоднократно упоминалась возможность (а в некоторых случаях и необходимость) применения модульной архитектуры подлодки. Базой для подводного корабля предлагается сделать универсальную платформу с рядом общекорабельных систем, способную нести те или иные модули для решения разных задач. Таким образом, на основе унифицированной базы можно будет строить лодки разного назначения. За счет такого подхода планируется удешевить и упростить как строительство, так и последующую эксплуатацию. Также в некоторой мере упростится разработка новых модификаций и модернизация имеющихся кораблей.Подлодка нуждается в развитых средствах обнаружения, позволяющих своевременно заметить противника и, при необходимости, первой выполнить атаку. В контексте пятого поколения ожидается дальнейшее развитие существующих гидроакустических, радиолокационных и оптических систем – обычных для современных подлодок. Одновременно предлагается оснащать новые корабли дополнительными робототехническими комплексами. На борту подлодки должны присутствовать безэкипажные подводные аппараты, способные вести разведку на некотором удалении от носителя. Применение таких разведчиков повысит ситуационную осведомленность подлодки, но при этом снизит вероятность ее преждевременного обнаружения.Военные, ученые и инженеры неоднократно упоминали необходимость полноценного включения субмарины в общие информационно-управляющие структуры вооруженных сил. Однако в этой сфере имеется характерная проблема: при передаче или приеме данных скрытность лодки резко сокращается, и она подвергается рискам. Удастся ли решить поставленную задачу, и как это будет сделано – не уточняется. Возможно, найдены какие-либо решения, позволяющие подводным лодкам обмениваться данными, но не рисковать скрытностью и безопасностью.В области вооружений пятое поколение будет представлять собой логическое продолжение предыдущих. Предлагается строить ракетные подводные крейсера стратегического назначения с баллистическими ракетами, а также многоцелевые лодки с крылатыми ракетами. При этом следует ожидать рост характеристик вооружения и внедрение принципиально новых образцов. Уже полученные результаты в деле развития ракетных вооружений позволят отказаться от концепции чисто торпедной подлодки. Даже имея лишь торпедные аппараты, корабль сможет применять как торпеды, так и ракеты.Таким образом, новое пятое поколение подводных лодок вполне способно оказаться прорывным. Переходы между предыдущими поколениями осуществлялись не слишком резко – с постепенным внедрением новых решений и технологий. Подлодки ожидаемого пятого поколения могут иметь массу отличий от современных образцов, в том числе и на уровне концепций. Впрочем, пока не стоит переоценивать субмарины будущего. Вполне возможен другой вариант развития событий, при котором отличия четвертого и пятого поколения не будут кардинальными.Несколько лет назад командование ВМФ России и представители судостроительной промышленности раскрыли часть своих планов по дальнейшему развитию подводного флота. Стало известно, что перспективные лодки пятого поколения будут строиться только после 2030 года. При этом планировалось разрабатывать новые проекты всех основных классов. В пятом поколении должны были сохраниться как атомные, так и дизель-электрические либо неатомные подлодки.Из последующих сообщений стало ясно, что тридцатые годы станут периодом поступления новых подлодок на службу, а разработка перспективных проектов должна стартовать в ближайшем будущем. По разным оценкам, первые проекты такого рода должны быть созданы уже к середине двадцатых годов. Вторая половина десятилетия уйдет на строительство и испытания перспективных кораблей. Соответственно, к 2030 году можно будет определить дату сдачи первых подлодок новых типов.К настоящему времени стало известно, что Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» приступило к проработке облика перспективной атомной подлодки пятого поколения. Пока проект носит рабочее название «Хаски». Аванпроект такой лодки выполнили в конце 2017 года и тогда же представили командованию военно-морского флота. В мае 2018-го руководство Объединенной судостроительной корпорации объявило о завершении проектирования. На тот момент велась проработка тактико-технических характеристики будущего корабля.По всей видимости, на дальнейшие работы по теме «Хаски» уйдет еще несколько лет. Достаточно давно было объявлено, что головной корабль этого проекта заложат в 2023-24 годах, и с тех пор эту информацию не обновляли. Это говорит о том, что новый проект еще не готов к запуску строительства, но через несколько лет ситуация изменится. К середине двадцатых годов стартует строительство, а в начале следующего десятилетия флот сможет ввести подлодку в строй.Необходимо отметить, что проект «Хаски» предусматривает строительство только атомных подводных лодок. Ранее упоминалось, что в российском пятом поколении будут присутствовать и неатомные субмарины, но новые сведения на этот счет пока не поступали. Дальнейшее развитие неатомных подлодок столкнулось с известными проблемами, и будущее этого направления пока остается неопределенным.Как стало известно к настоящему времени, в перспективном проекте АПЛ «Хаски» будут использованы едва ли не все оригинальные идеи, предлагаемые для пятого поколения. К примеру, предлагается применять модульную архитектуру, обеспечивающую применение разного вооружения на общей платформе. За счет этого можно будет разработать сразу две лодки с разными боевыми задачами.Упоминалось, что подлодки «Хаски» будут компактнее существующих «Ясеней»; полное водоизмещение достигнет 12 тыс.т. Будет использоваться двухкорпусная схема с модульным подходом к оснащению корпусов. В конструкции планируется использовать современные композиционные материалы и перспективные устройства. Корпус нового типа должен обеспечить существенное сокращение физических полей и, соответственно, заметность для средств обнаружения противника. За счет новых материалов, технологий и компонентов срок службы АПЛ может быть доведен до 50 лет.На базе общей платформы предлагается строить два варианта АПЛ с разным вооружением и отличающимися боевыми задачами. Корабль первого типа будет предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок противника, прежде всего вооруженных баллистическими ракетами. Такая лодка будет нести торпеды и противолодочные ракеты. Возможно, все вооружение будет использоваться со стандартными торпедными аппаратами, как на некоторых современных подлодках.Вторая версия АЛП «Хаски» будет нести ракетное вооружение, предназначенное для поражения надводных и береговых целей. Ранее неоднократно упоминалось, что такие корабли будут вооружены перспективными гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон». Также не исключается применение изделий «Калибр» и «Оникс». Доступные данные о вооружении и задачах таких лодок позволяют предполагать, что они также будут отличаться от «противолодочных» подлодок составом радиоэлектронного и гидроакустического оборудования.В средней перспективе планируется строить сразу два варианта атомных подлодок семейства «Хаски». Однако до сих пор не уточнялось, к какой из версий проекта будет принадлежать головной корабль, планируемый к закладке в 2023-24 годах. Также остается нераскрытой тема дальнейшего строительства головного корабля второй модификации. Можно предположить, что эта подлодка будет строиться во второй половине двадцатых годов и поступит на службу в начале тридцатых, немного позже первой.Строительство серийных подлодок «Хаски» двух модификаций является делом отдаленного будущего. По очевидным причинам, планы на серию можно будет формировать только в следующем десятилетии. Для их составления необходимо завершить разработку проекта и определить требования финансового, производственного и иного характера. Поэтому в ближайшие годы министерство обороны вряд ли сможет назвать сроки и объемы строительства полноценной серии перспективных АПЛ пятого поколения.В настоящее время российская судостроительная промышленность реализует несколько крупных заказов на строительство современных атомных и дизель-электрических подводных лодок целого ряда проекта. Эти подлодки, способные нести крылатые и баллистические ракеты, а также торпеды и мины, относятся к четвертому послевоенному поколению. В рамках четвертого поколения были получены высокие тактико-технические характеристики и требуемые возможности.Развитие подводного флота должно продолжаться, и уже сейчас ведутся работы по созданию совершенно нового поколения подводных лодок. Определены основные требования к таким кораблям и ведется проектирование. В течение нескольких следующих лет эта стадия работ будет завершена, после чего стартует строительство первой подлодки принципиально нового типа. Все это позволяет смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом. Подводные силы российского ВМФ обновляются. В будущем эти процессы не остановятся и приведут к новым примечательным результатам.