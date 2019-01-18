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Тело лётчика Су-34 обнаружено в Татарском проливе

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В ходе поисково-спасательной операции, ведущейся в районе катапультирования летчиков Су-34, обнаружен плот с находящимся на нем телом летчика без признаков жизни, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Тело лётчика Су-34 обнаружено в Татарском проливе



Согласно полученной информации, в Татарском проливе, соединяющем Японское и Охотское море, судном, задействованным в поисково-спасательной операции, обнаружен и поднят на борт индивидуальный спасательный плот с телом летчика Су-34 без признаков жизни.

Подробности операции не сообщаются, известно лишь о том, что ранее в данном районе был обнаружен сигнал аварийно-спасательного буя.

Минобороны сообщает, что поисково-спасательная операция продолжается, несмотря на сложные метеоусловия. В районе катапультирования летчиков работает авиация и суда спасателей. Кроме этого, в поисках задействованы самолеты Ту-142, Ан-12, Ан-30 и вертолеты Ми-8. Еще шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота идут в район поиска.

Ранее в Минобороны подтвердили, что при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования произошло касание в воздухе двух самолетов Су-34, после чего летчики катапультировались. В ходе спасательной операции был обнаружен и спасен штурман самолета, который был доставлен медицинским Ан-26 в Хабаровск.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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