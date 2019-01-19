"Незаконная стратегия". Оппозиция против Трампа

* Организация признана террористической и запрещена в России.

События последних недель продемонстрировали всему миру очередной новый поворот в политике президента США. Дональд Трамп заявил о возможности вывода американских войск из ряда стран, где они размещались ранее.Как известно, на настоящий момент североамериканские военные контингенты вне постоянных точек базирования находятся в 7 странах с нестабильной политической ситуацией, и действующий (пока) президент Америки заявил, что как минимум из двух из них следует вывести американские войска. Напомним, что твёрдый и непредсказуемый в своих решениях Д. Трамп неожиданно заявил о победе над джихадистами в Сирии и выводе оттуда 2000 солдат, а также принял план поэтапного вывода 7000 американских военнослужащих из Афганистана. С непоколебимой уверенностью президент США заявил о том, что «американские силы вернутся домой под знамёнами победы».Разумеется, один из факторов его собственной победы на выборах заключается в том, что американское общество серьёзно устало от бесконечных локальных войн, которым всё нет конца. Избиратели США серьёзнейшим образом разочарованы внешней политикой, которая завязана на интересы Пентагона и лоббистов из военно-промышленного комплекса, и при этом не имеет ни чёткого образа врага, ни точных критериев победы.Огромная доля избирателей Трампа, тех, кто поверил его обещаниям, состоит из граждан, для которых он (чуть ли не впервые в американской истории) заявил о том, что США должны отказаться от роли мирового жандарма и прекратить вмешиваться в дела стран, расположенных вне пределов американского континента. И, что интересно, соцопросы, проведённые в данной стране, вполне подтверждают его правоту, причём его поддерживает как большинство простых граждан, так и большинство военных. В частности, недавний соцопрос показал, что в среде бывших и действующих военнослужащих армии США, 56% устойчиво поддерживают решения Д. Трампа, включая последние, касающиеся вывода войск из Сирии и Афганистана.Больше того, недавние рождественские встречи президента с американскими военными на базах в странах Ближнего Востока, которые он совершил экспромтом, подтверждают значительную поддержку его решений простыми солдатами и моряками, встречавшими с абсолютной искренней радостью своего главнокомандующего даже после известия об отставке весьма уважаемого в армейской среде министра обороны США. Отметим, что Джеймс Мэттис являлся абсолютным противником вывода американских войск и известным сторонником концепции, суть которой можно выразить, перефразировав изречение одного из русских царей: там, где американский флаг был хоть раз поднят, он более никогда не должен быть спущен.Разгромлены ли джихадистские объединения в Сирии, Ираке и Афганистане, как об этом вещает американский президент? Любому здравомыслящему человеку, более-менее разбирающемуся в ситуации, ясно, что нет. В той же Сирии и Ираке численность одних «игиловцев»* оценивается всё ещё от 10-12 до 20-30 тысяч (как боевиков, так и их активных сторонников). Талибы* в Афганистане, не говоря про «ИГ»*, перманентно контролируют от трети до половины территории областей страны и не только не собираются капитулировать, но, наоборот, добились фактического признания себя не террористами, а воюющей договороспособной стороной.И, соответственно, основными оппонентами решения Д. Трампа о выводе войск, являются, с одной стороны, представители американского политического истэблишмента, а с другой — большинство американского офицерского корпуса (особенно его «верхи»).Эти люди отчётливо понимают, что в Сирии уход американцев будет крахом их политики, которую они там ведут с 2011-2014 годов, хотя говорить о возрождении халифата джихадистов там при присутствии ВС России, Ирана и Турции просто смешно. Хотя вероятный возможный уход американцев и из Ирака вполне может привести к частичному возрождению «ИГ» в данной стране.Уход же США из Афганистана (а тем более эвакуация из этой страны всего контингента НАТО) будет полным аналогом процесса установления шариатской власти экстремистов, который последовал за уходом советских войск с территории этого государства.Разумеется, американский офицерский корпус был застигнут врасплох решением Трампа, и фактически после отставки Мэттиса можно говорить о начале формирования военной оппозиции президенту США. Однако решение высшего должностного лица в государстве должно выполняться неукоснительно, и офицеры и генералы армии США, хотя и сильно морщась, но всё же в настоящее время активно прорабатывают планы по выводу войск, к вящей радости простых солдат и значительной доли американских обывателей.Правда, оппозиция президенту США в офицерской среде не сидит сложа руки: эти люди уже подготовили иски о признании незаконными как решения Д. Трампа об отставке американского министра обороны, так и о выводе войск из Сирии и Афганистана. Дело в том, что как решение о снятии Мэттиса, так и решение о выводе контингентов, не было сообщено по официальным каналам, как этого требует регламент, а было просто написано президентом в Твиттере. Больше того. в процессе подготовки столь серьёзных указов обычно участвуют Объединённый Комитет начальников штабов, Совет национальной безопасности и т.п., а этого предпринято не было, вопреки официальной процедуре.Конечно, говорить о возможности военного путча, поддержанного большинством или значительной частью политической элиты, в США (по крайней мере пока) нельзя, но власть Трампа и так сильно шатается благодаря усилиям Демократической партии. Ведь, говоря объективно, решения действующего президента США находятся в полном противоречии с политикой Вашингтона последних лет.В частности, выход США из Сирии развяжет руки геополитическим противникам Америки в регионе, которыми являются Россия и Иран. Такое же значение будет иметь лишение курдских силы альянса «SDF» американской поддержки, что обеспечит рост доминирования Турции на Ближнем Востоке, а также продемонстрирует союзникам Вашингтона во всём мире гибельность последствий альянсов со столь неустойчивым геополитическим лидером.Больше того, быстрый и неожиданный уход США с Ближнего Востока при разрушении системы сдержек и противовесов явно ослабит позиции таких американских союзников, как Израиль и Иордания, что заставит эти страны искать иных, более надёжных стратегических партнёров.И явно опираясь на вышеуказанные доводы, оппозиция Трампу в среде военных и политиков добилась пока изменения сроков вывода войск с первоначальных 30 дней до 4 месяцев с возможностью пролонгации. В результате даже не просто коллега, а единомышленник президента США, главный советник по национальной безопасности Джон Болтон был вынужден заявить, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока основные группировки джихадистов не будут окончательно уничтожены. Также он сказал, что вторым условием вывода американских войск является предоставление Турцией твёрдых гарантий ненападения на курдские контингенты на сирийской территории.Однако в Сирии американские войска находятся всего 5 лет (с 2014 года), тогда как в Афганистане война с их прямым участием идёт уже 18 лет ( с 2001 года), и выход США из самого длительного конфликта в их истории будет намного сложнее и, вероятно, разрушительнее по последствиям. В непосредственной перспективе это решение, скорее всего, приведёт таки к срыву и без того крайне трудно идущих переговоров по мирному урегулированию в Афганистане с участием талибов*.При этом в восприятии американского общества уход Пентагона из этой страны является несомненным благом – прекратится поступающий в США пусть и небольшой, но постоянный поток убитых и раненых, а также будет закрыта одна из «чёрных дыр» в военных расходах.Однако военно-промышленные корпорации, разумеется, против подобного решения, так как уход американцев из Афганистана снизит потребность в поставках и уменьшит их прибыль. Кроме того, очень многие американские ветераны афганской войны, причём как в среде офицерства, так и в среде простых солдат, в отличие от Сирии, резко негативно настроен против ухода их контингента из Афганистана. Они считают уход из этой страны предательством памяти их товарищей, погибших там, и отказом правительства от признания нужности и важности миссии американских военных в этой стране.Да, многие из них высказываются за то, что надо бы наконец закончить эту непопулярную войну, но надо заканчивать её не так, как до этого завершил своё пребывание там советский контингент, а закончить афганскую миссию США с победой.Согласно соцопросам, значительная доля американских военнослужащих, как находящихся на действительной службе, так и в отставке, вовсе не признаёт пребывание их контингента в Афганистане «ненужной войной». Наоборот, они полагают, что ввод войск США туда и их 18-летнее пребывание на территории Афганистана – верное решение, позволившее если не уничтожить полностью, то сломить силу «Аль-Каиды»* и иных джихадистских объединений, отомстить за 11 сентября 2001 года и «принести мир и демократические ценности афганскому народу».Однако большинство из американских военнослужащих требует всё же закончить эту войну, но «закончить с честью», «выйдя оттуда с победой, полностью уничтожив враждебные Америке и её союзникам силы».Большинство действующих и бывших американских военных видят пока смысл продолжения миссии США в Афганистане в следующей концепции, озвученной в сентябре 2018 года бригадным генералом Роджером Тернером, бывшим командиром юго-западного сектора территории этой страны: «Своим пребыванием здесь мы препятствуем росту джихадизма и возвращению к ситуации 11 сентября; образно говоря, мы весьма дерьмовую ситуацию делаем гораздо менее дерьмовой».Без сомнения, последние несколько лет, задолго до указа Д. Трампа о начале вывода войск, руководство Пентагона искало и ищет планы военно-политического решения афганского вопроса. Известно, что принимались к рассмотрению различные концепции: от передачи контроля за безопасностью Афганистана союзникам США по НАТО до почти полной замены официального контингента Пентагона контингентом наёмников американских ЧВК.Однако президент США пока выбрал самый радикальный вариант, заявив, что «чем сильнее станут собственные силы безопасности правительства Афганистана, тем лучше, тем меньше нам будет работы. Афганцы наконец должны полностью сами обеспечить свою безопасность и начать строить будущее своей страны самостоятельно. И мы очень хотим, чтобы они в этом преуспели».Нельзя не отметить верность также нижеследующих слов американского президента: «Я разделяю разочарование большинства моих сограждан по поводу ошибочности вектора внешней политики нашего государства за предыдущие годы. В тот период прошлые администрации потратили слишком многом времени, денег, а самое главное, жизней американских солдат, пытаясь восстановить далёкие от нас как территориально, так и по менталитету страны по нашему образцу, вместо того чтобы сосредоточиться на вопросах нашей собственной национальной безопасности и заботиться о благосостоянии наших собственных граждан, а не руководствуясь какими-то иными соображениями, ввязываться в конфликты на другой половине земного шара».Конечно, Д. Трамп всегда заявлял о том, что войны, развязанные в период президентства Джорджа Буша-мл. и Барака Обамы, были пустой тратой денег и не обеспечивались американскими национальными интересами. Но не расходятся ли такие, вроде бы правильные и красивые слова нынешнего хозяина Белого дома с его делами ?Ведь нынешняя американская администрация использовала те же самые законы, что положили ранее начало войнам в Ираке. Афганистане и Сирии, для расширения военного участия США в военных конфликтах в Йемене, Сомали, Ливии, Нигере и т.п.Больше того, несмотря на, казалось бы, сокращение военных расходов, которое должно было бы последовать при снижении военной активности в мире, военный бюджет США всё растёт, а военные корпорации получают всё новые и новые объёмы государственных заказов…Да, у действующей команды американского президента, без сомнения, интересное положение, ставящее её перед историческим выбором: ведь США не выигрывали никаких крупных войн в течение почти 30 лет (последний раз это было в 1991 году, когда в оперативном плане была одержана победа в ходе «Бури в пустыне», а в геостратегическом – развалился Советский Союз).Но при этом Америка всё прошедшее время находится в перманентном состоянии войны, участвуя сразу в нескольких локальных вооружённых конфликтах по всему миру. Может быть, действительно хватит?Вероятно, очень многие государства помогут Д. Трампу и согласятся с тем, что «да-да, конечно же американцы всех победили», только бы yankee soldiers побыстрее бы покинули территории оккупированных ими стран.