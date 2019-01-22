FN 303: гуманное оружие от FN Herstal (часть 2)
Первые жертвы FN 303. Побоище в Женеве
29 марта 2003 года на ж/д вокзале Женева-Корнавин (Швейцария), около 150 антикапиталистов, участников мирной демонстрации против ВТО, готовились к посадке в поезд. Вдруг на участников демонстрации набросились полицейские (30-50 человек) и стали избивать их дубинками. Так как на перроне находились не только демонстранты, под удары дубинок попадали и случайные люди. Полицейские врывались даже в вагоны и там избивали всех, без разбору. В результате — десятки пострадавших с различными травмами. Однако среди них выделялась женщина с необычным ранением. У неё была маленькая, но сильно кровоточащая рана в области правого виска.
Раненой оказалась секретарь профсоюза Дениз Червет (Denise Chervet). Инородный предмет попал в скуловую кость и застрял в ней. Во время операции было извлечено много осколков из прозрачного пластика. Однако не все удалось извлечь: некоторые фрагменты проникли так глубоко в кость, что из-за близости к лицевому нерву даже хирургическим путем не могли быть удалены.
По словам экспертов, извлечённые осколки принадлежали снаряду, выпущенному из FN 303. Вначале представители полиции всячески отрицали наличие, а тем более использование данного изделия. Но скандал набирал обороты, и под напором СМИ, а также общественных организаций, власти были вынуждены признать, что новое (на тот момент) несмертельное оружие было применено на вокзале против участников демонстрации.
Неделю спустя (5 апреля 2003) начальник женевской полиции Кристиан Кокоз (Christian Coquoz) подал заявление об отставке. А двумя годами позже (ноябрь 2005) в прессе промелькнула новость: федеральный прокурор Кристиан Кокоз возглавляет следствие по делу братьев Кудиновых (отмывание денег, полученных при строительстве МКАД). Это не однофамилец. Оказалось, что всего 2 месяца спустя после скандала по “делу Корнавин” (июнь 2003), мосье Кокоз уже выставил свою кандидатуру на пост магистрата в суде (Cour de Justice). И получил сей пост. Видимо, оказался более достойным кандидатом, чем его конкурент.
Трагедия в Бостоне
Это произошло 21 октября 2004 года, после бейсбольного матча (Главная лига бейсбола 2004 года) в городе Бостон, США. Матч завершился победой местной команды “Бостон Ред Сокс” над “Нью-Йорк Янкиз”. Стоит отметить, что между данными командами существует многолетняя “вражда”, которая длится аж с 1919 года. Пожалуй, это самое продолжительное и жестокое соперничество в истории североамериканского профессионального спорта. Разумеется, противостояние происходит не только между игроками, но и между болельщиками. Так, после матча болельщики обеих команд устроили на улицах Бостона беспорядки. Фанаты одной команды ликовали, а фанаты другой — наоборот, переживали поражение любимой команды. Случались и стычки между болельщиками разных команд. Причём с обеих сторон участвовало по несколько сотен человек.
Около 01:30 после полуночи, полицейские (как конные, так и пешие) разогнали толпу численностью примерно в 3 тыс. фанатов. Когда толпа отошла, на тротуаре осталась лежать девушка, у которой из носа и рта шла кровь. Рядом суетились несколько её друзей, которые пытались ей помочь. Позже ребята сообщили, что они просто стояли у тележки с хот-догами. Вдруг, кто-то поблизости бросил в конного полицейского бутылку, которая разбилась возле лошади и напугала её. Вздыбленная лошадь стала для полицейских сигналом к атаке. Несколько мгновений спустя девушка, стоявшая рядом с хот-догами вскрикнула, а затем упала окровавленной.
Раненой оказалась Виктория Снелгров (Victoria Snelgrove), 21-летняя студентка факультета журналистики местного колледжа Эмерсон. Она получила ранение в глаз. В ту же ночь девушка скончалась в больнице. Врачи сообщили, что смертельную рану нанёс снаряд, выпущенный из FN 303. Снаряд был с наполнителем типа PAVA (с экстрактом перца). Он попал в глаз пострадавшей, проник в мозг и там разлетелся на осколки. Жгучий перец. В мозгу. Представляете?
На следующий день (22 октября 2004) мэр города Бостон, Томас Менино (Thomas M. Menino) заявил, что будет настаивать на запрете продажи алкоголя возле стадиона во время проведения крупных соревнований. Мэр не подал в отставку, как поступил начальник полиции швейцарской Женевы годом ранее. Мэр Бостона оставался на своём посту до 2014 года. В то время комиссаром полиции Бостона была женщина, Кэтлин О'тул (Kathleen M. O'Toole). Её назначил мэр Бостона Томас Менино в феврале 2004 года. Она тоже не подала в отставку. В СМИ нашлась заметка, что 02 мая 2005 комиссар полиции Бостона Кэтлин О'Тул обнародует информацию, касательно урегулирования между городом Бостоном и семьей покойной Виктории Снелгров. А 9 мая 2006 года О'Тул исполнилось 52 года. Тогда она официально объявила, что покидает пост комиссара полиции, и переезжает в Ирландию. И всё. Инцидент исчерпан.
Возможно, именно после описанных событий изделие FN 303 стали классифицировать не non-lethal (несмертельное), а less lethal (менее смертельное). Напомню, что помимо оружия, производитель настойчиво предлагал мне и курс обучения INIWIC (Nonlethal Individual Weapons Instructor Course). Подозреваю, что это напрямую связано с увечием участницы демонстрации в Швейцарии и трагедией в США.
Военное применение FN 303
Фактов, подтверждающих применение FN 303 в Косово и Сомали найти не удалось, зато есть свидетельства, что “гуманное” оружие применялось в Ираке и Афганистане. Американские военнослужащие в Ираке стали его получать примерно в 2003 году. Перед командировкой в Ирак, будущие операторы FN 303 проходили спецкурс в Центре изучения несмертельного оружия на военной базе Форт Леонард Вуд (Миссури, США). Вплоть до 2006 года, несмертельную систему можно было обнаружить лишь в арсенале военной полиции. Этот факт подтверждает сотрудник арсенала Армии США, полковник Джон Костер. Однако позже, FN 303 стали получать и бойцы пехотных подразделений, которые использовали её наряду со своими штатными винтовками М16 и М4.
В Ираке FN 303 вооружались по 1-2 бойца пехотного отделения (насчитывает 9 человек). При этом, некоторые из них выражали озабоченность тем, что применение гуманного оружия ограничивает их боевые возможности в регионе, где в любую секунду может произойти всё, что угодно.
Боец из 172-й штурмовой бригады заявлял тогда в интервью газете Army Times, что их подразделение чаще всего применяет FN 303 для стрельбы по автомобилям, которые приближаются слишком близко к американским конвоям. Боец добавил, что они не использовали их во время боев в Мосуле, так как их выдали после прибытия в Багдад.
Другой солдат заявил, что основной причиной принятия на вооружение FN 303, была борьба с обитателями трущоб из Садр-Сити (северо-восточный район Багдада). Они постоянно забрасывали американских солдат камнями. По его словам, большинство метателей камней – дети, бросающие булыжники в проезжающие американские машины с расстояния в примерно 3 метра. На такой дистанции снаряд FN 303 при попадании в голову может нанести смертельную рану, — пояснил боец.
Помимо военнослужащих армии США, FN 303 было замечено и в руках их союзников по коалиции. В частности, ВС Германии.
Состоит на вооружении
В США FN 303 состоит на вооружении полиции, корпуса морской пехоты, ВМС и ВВС, а также погранично-таможенной службы.
Кроме США, есть информация, что данное спецсредство было закуплено и эксплуатируется более 10 государствами.
1. Аргентина: спецподразделения полиции.
2. Бельгия: спецподразделения полиции, полиция Льеж и Антверпена.
3. Болгария: сухопутные войска и военная полиция.
4. Грузия: полиция.
5. Ливия: полиция.
6. Люксембург: спецподразделения полиции.
7. Сингапур: береговая охрана.
8. Турция: спецподразделения полиции.
9. Финляндия: полиция.
10. Швейцария: полиция.
11. Япония: отдел спецрасследований префектуры Айти.
Применение
Правоохранительные органы
• Операции по предотвращению массовых беспорядков.
• Маркировка подозреваемых в толпе с безопасного расстояния.
• Предотвращение незаконных действий.
• Задержание нарушителей.
• Подавление тюремных бунтов.
Армейские подразделения
• Тренировка военнослужащих в условиях, максимально приближённым к боевым.
• Охрана спецобъектов, где применение огнестрельного оружия невозможно.
• Освобождение объектов и заложников.
• Проведение спецопераций в городских условиях.
Тюнинг FN 303
Бывает и такое. Я узнал об этом на одном из англоязычных порталов. Пользователь пишет, что купил по случаю пусковое устройство FN 303. Хоть и б/у, но досталось оно ему в хорошем состоянии и в полной комплектации. Он решил использовать его в “мирных целях”: для пейнтбола. Каким образом он получил сие спецсредство — не пишет. Прав был один из читателей того американского поста, когда заметил, что такое не купишь в сети супермаркетов Walmart. И вроде аппарат всем хорош, но новый владелец как заядлый игрок захотел что-нибудь улучшить в нём и обратился к специалисту. Тот покумекал и предложил владельцу список доработок. Владелец согласился, они были проведены и тот довольный, выкладывает фото с пояснениями на форум.
Во-первых, “родной” спусковой механизм заменили на другой, типа ULT (Ultra Light Trigger) — с более коротким ходом спускового крючка. По словам владельца это не только увеличило скорострельность, но и позволило экономить газ. Вроде как клапан открыт меньший промежуток времени и газ расходуется более экономно. Во-вторых, на маркер был установлен кастомный ствол от HammerHead. Модернизированный маркер был окрашен в цифровой камуфляж.
Но это не всё. Изменения коснулись и прицельных приспособлений. На маркер был установлен механический прицел для лука от HHA Sports и оптика от Leupold. А для того, чтобы снимать баталии “от первого лица” (как в компьютерных шутерах) — на девайс была смонтирована экшн-камера GoPro с 22-кратным зумом. Кстати, финские полицейские тоже стали монтировать камеры к FN 303. Видимо, для того чтобы в случае необходимости доказать законность своих действий.
Изделие FN 303 в кино
А ближе к завершению статьи я традиционно привожу кадры из кинофильмов и видеоигр, в которых использовались изделия FN 303.
Игры
В завершение статьи хочу добавить, что, кроме описанного устройства, FNH производит и более компактное оружие, под те же боеприпасы. Там тоже закручено – будь здоров!
Но о нём я напишу в следующем материале.
Автор благодарит за помощь:
Bongo (Сергея Линника)
Профессора (Олега Соколова)
Александра Милюкова
29 марта 2003 года на ж/д вокзале Женева-Корнавин (Швейцария), около 150 антикапиталистов, участников мирной демонстрации против ВТО, готовились к посадке в поезд. Вдруг на участников демонстрации набросились полицейские (30-50 человек) и стали избивать их дубинками. Так как на перроне находились не только демонстранты, под удары дубинок попадали и случайные люди. Полицейские врывались даже в вагоны и там избивали всех, без разбору. В результате — десятки пострадавших с различными травмами. Однако среди них выделялась женщина с необычным ранением. У неё была маленькая, но сильно кровоточащая рана в области правого виска.
Доставленная в больницу пострадавшая с необычным ранением.
Раненой оказалась секретарь профсоюза Дениз Червет (Denise Chervet). Инородный предмет попал в скуловую кость и застрял в ней. Во время операции было извлечено много осколков из прозрачного пластика. Однако не все удалось извлечь: некоторые фрагменты проникли так глубоко в кость, что из-за близости к лицевому нерву даже хирургическим путем не могли быть удалены.
Осколки, извлеченные из раны Дениз Червет, рядом с монетой в 5 раппенов
По словам экспертов, извлечённые осколки принадлежали снаряду, выпущенному из FN 303. Вначале представители полиции всячески отрицали наличие, а тем более использование данного изделия. Но скандал набирал обороты, и под напором СМИ, а также общественных организаций, власти были вынуждены признать, что новое (на тот момент) несмертельное оружие было применено на вокзале против участников демонстрации.
Неделю спустя (5 апреля 2003) начальник женевской полиции Кристиан Кокоз (Christian Coquoz) подал заявление об отставке. А двумя годами позже (ноябрь 2005) в прессе промелькнула новость: федеральный прокурор Кристиан Кокоз возглавляет следствие по делу братьев Кудиновых (отмывание денег, полученных при строительстве МКАД). Это не однофамилец. Оказалось, что всего 2 месяца спустя после скандала по “делу Корнавин” (июнь 2003), мосье Кокоз уже выставил свою кандидатуру на пост магистрата в суде (Cour de Justice). И получил сей пост. Видимо, оказался более достойным кандидатом, чем его конкурент.
Полицейский с FN 303 у вагона Швейцарских железных дорог. Обратите внимание на цвет корпуса изделия. FN предлагает на выбор заказчика оранжевого или чёрного цвета
Трагедия в Бостоне
Это произошло 21 октября 2004 года, после бейсбольного матча (Главная лига бейсбола 2004 года) в городе Бостон, США. Матч завершился победой местной команды “Бостон Ред Сокс” над “Нью-Йорк Янкиз”. Стоит отметить, что между данными командами существует многолетняя “вражда”, которая длится аж с 1919 года. Пожалуй, это самое продолжительное и жестокое соперничество в истории североамериканского профессионального спорта. Разумеется, противостояние происходит не только между игроками, но и между болельщиками. Так, после матча болельщики обеих команд устроили на улицах Бостона беспорядки. Фанаты одной команды ликовали, а фанаты другой — наоборот, переживали поражение любимой команды. Случались и стычки между болельщиками разных команд. Причём с обеих сторон участвовало по несколько сотен человек.
Около 01:30 после полуночи, полицейские (как конные, так и пешие) разогнали толпу численностью примерно в 3 тыс. фанатов. Когда толпа отошла, на тротуаре осталась лежать девушка, у которой из носа и рта шла кровь. Рядом суетились несколько её друзей, которые пытались ей помочь. Позже ребята сообщили, что они просто стояли у тележки с хот-догами. Вдруг, кто-то поблизости бросил в конного полицейского бутылку, которая разбилась возле лошади и напугала её. Вздыбленная лошадь стала для полицейских сигналом к атаке. Несколько мгновений спустя девушка, стоявшая рядом с хот-догами вскрикнула, а затем упала окровавленной.
Девушка, раненная полицейским после бейсбольного матча
Раненой оказалась Виктория Снелгров (Victoria Snelgrove), 21-летняя студентка факультета журналистики местного колледжа Эмерсон. Она получила ранение в глаз. В ту же ночь девушка скончалась в больнице. Врачи сообщили, что смертельную рану нанёс снаряд, выпущенный из FN 303. Снаряд был с наполнителем типа PAVA (с экстрактом перца). Он попал в глаз пострадавшей, проник в мозг и там разлетелся на осколки. Жгучий перец. В мозгу. Представляете?
На следующий день (22 октября 2004) мэр города Бостон, Томас Менино (Thomas M. Menino) заявил, что будет настаивать на запрете продажи алкоголя возле стадиона во время проведения крупных соревнований. Мэр не подал в отставку, как поступил начальник полиции швейцарской Женевы годом ранее. Мэр Бостона оставался на своём посту до 2014 года. В то время комиссаром полиции Бостона была женщина, Кэтлин О'тул (Kathleen M. O'Toole). Её назначил мэр Бостона Томас Менино в феврале 2004 года. Она тоже не подала в отставку. В СМИ нашлась заметка, что 02 мая 2005 комиссар полиции Бостона Кэтлин О'Тул обнародует информацию, касательно урегулирования между городом Бостоном и семьей покойной Виктории Снелгров. А 9 мая 2006 года О'Тул исполнилось 52 года. Тогда она официально объявила, что покидает пост комиссара полиции, и переезжает в Ирландию. И всё. Инцидент исчерпан.
Возможно, именно после описанных событий изделие FN 303 стали классифицировать не non-lethal (несмертельное), а less lethal (менее смертельное). Напомню, что помимо оружия, производитель настойчиво предлагал мне и курс обучения INIWIC (Nonlethal Individual Weapons Instructor Course). Подозреваю, что это напрямую связано с увечием участницы демонстрации в Швейцарии и трагедией в США.
Военное применение FN 303
Фактов, подтверждающих применение FN 303 в Косово и Сомали найти не удалось, зато есть свидетельства, что “гуманное” оружие применялось в Ираке и Афганистане. Американские военнослужащие в Ираке стали его получать примерно в 2003 году. Перед командировкой в Ирак, будущие операторы FN 303 проходили спецкурс в Центре изучения несмертельного оружия на военной базе Форт Леонард Вуд (Миссури, США). Вплоть до 2006 года, несмертельную систему можно было обнаружить лишь в арсенале военной полиции. Этот факт подтверждает сотрудник арсенала Армии США, полковник Джон Костер. Однако позже, FN 303 стали получать и бойцы пехотных подразделений, которые использовали её наряду со своими штатными винтовками М16 и М4.
В Ираке FN 303 вооружались по 1-2 бойца пехотного отделения (насчитывает 9 человек). При этом, некоторые из них выражали озабоченность тем, что применение гуманного оружия ограничивает их боевые возможности в регионе, где в любую секунду может произойти всё, что угодно.
Боец из 172-й штурмовой бригады заявлял тогда в интервью газете Army Times, что их подразделение чаще всего применяет FN 303 для стрельбы по автомобилям, которые приближаются слишком близко к американским конвоям. Боец добавил, что они не использовали их во время боев в Мосуле, так как их выдали после прибытия в Багдад.
Другой солдат заявил, что основной причиной принятия на вооружение FN 303, была борьба с обитателями трущоб из Садр-Сити (северо-восточный район Багдада). Они постоянно забрасывали американских солдат камнями. По его словам, большинство метателей камней – дети, бросающие булыжники в проезжающие американские машины с расстояния в примерно 3 метра. На такой дистанции снаряд FN 303 при попадании в голову может нанести смертельную рану, — пояснил боец.
Помимо военнослужащих армии США, FN 303 было замечено и в руках их союзников по коалиции. В частности, ВС Германии.
Сержант Лонни Дюран (Lonnie Durand) 18-й бригады военной полиции Бундесвера. Военная база "Виктория" под Багдадом (Ирак, 2005 год)
Капрал Корпуса морской пехоты США Люк Шеменауэр (Luke Schemenauer) с FN 303.
Учения на авиабазе Баграм (Афганистан, 2006 год)
Учения на авиабазе Баграм (Афганистан, 2006 год)
Состоит на вооружении
В США FN 303 состоит на вооружении полиции, корпуса морской пехоты, ВМС и ВВС, а также погранично-таможенной службы.
Кроме США, есть информация, что данное спецсредство было закуплено и эксплуатируется более 10 государствами.
1. Аргентина: спецподразделения полиции.
2. Бельгия: спецподразделения полиции, полиция Льеж и Антверпена.
3. Болгария: сухопутные войска и военная полиция.
4. Грузия: полиция.
5. Ливия: полиция.
6. Люксембург: спецподразделения полиции.
7. Сингапур: береговая охрана.
8. Турция: спецподразделения полиции.
9. Финляндия: полиция.
10. Швейцария: полиция.
11. Япония: отдел спецрасследований префектуры Айти.
Применение
Правоохранительные органы
• Операции по предотвращению массовых беспорядков.
• Маркировка подозреваемых в толпе с безопасного расстояния.
• Предотвращение незаконных действий.
• Задержание нарушителей.
• Подавление тюремных бунтов.
Армейские подразделения
• Тренировка военнослужащих в условиях, максимально приближённым к боевым.
• Охрана спецобъектов, где применение огнестрельного оружия невозможно.
• Освобождение объектов и заложников.
• Проведение спецопераций в городских условиях.
Разгон демонстрантов во время волнений в Стамбуле (Турция, 2013 год). Спецназ Главного управления общественной безопасности «Шевик Куввет» применяет FN 303
Турецкие спецназовцы из «Шевик Куввет» на учениях
Бойцы спецподразделения «Choque» (Шок) на смотре перед началом FIFA 2014 (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
Американские полицейские из SWAT во время первомайских беспорядков в поддержку Дональда Трампа. 2015 год, Сиэтл, США
Офицеры полиции городка Уиллимантик, штат Коннектикут (США)
Финский полицейский на первомайском марше анархистов в Хельсинки (Финляндия, 2016 год)
Тюнинг FN 303
Бывает и такое. Я узнал об этом на одном из англоязычных порталов. Пользователь пишет, что купил по случаю пусковое устройство FN 303. Хоть и б/у, но досталось оно ему в хорошем состоянии и в полной комплектации. Он решил использовать его в “мирных целях”: для пейнтбола. Каким образом он получил сие спецсредство — не пишет. Прав был один из читателей того американского поста, когда заметил, что такое не купишь в сети супермаркетов Walmart. И вроде аппарат всем хорош, но новый владелец как заядлый игрок захотел что-нибудь улучшить в нём и обратился к специалисту. Тот покумекал и предложил владельцу список доработок. Владелец согласился, они были проведены и тот довольный, выкладывает фото с пояснениями на форум.
Комплект FN 303 до апгрейда
Во-первых, “родной” спусковой механизм заменили на другой, типа ULT (Ultra Light Trigger) — с более коротким ходом спускового крючка. По словам владельца это не только увеличило скорострельность, но и позволило экономить газ. Вроде как клапан открыт меньший промежуток времени и газ расходуется более экономно. Во-вторых, на маркер был установлен кастомный ствол от HammerHead. Модернизированный маркер был окрашен в цифровой камуфляж.
Модернизированный FN 303 с коротким спуском и кастомным стволом.
Но это не всё. Изменения коснулись и прицельных приспособлений. На маркер был установлен механический прицел для лука от HHA Sports и оптика от Leupold. А для того, чтобы снимать баталии “от первого лица” (как в компьютерных шутерах) — на девайс была смонтирована экшн-камера GoPro с 22-кратным зумом. Кстати, финские полицейские тоже стали монтировать камеры к FN 303. Видимо, для того чтобы в случае необходимости доказать законность своих действий.
FN 303 с оптикой и камерой
Судя по всему, тот же девайс, но уже с другим обвесом
Изделие FN 303 в кино
А ближе к завершению статьи я традиционно привожу кадры из кинофильмов и видеоигр, в которых использовались изделия FN 303.
РЭД / RED (США, 2010 год)
FN 303 в арсенале Фрэнка Мозеса (Брюс Уиллис)
Потрошители / Repo Men (США, 2010 год)
FN 303 в руках Реми (Джуд Лоу)
Игры
Скрытый враг / The Hidden: Source (2005 год)
Двойной агент / Tom Clancy’s Splinter Cell: Double Agent (2006 год)
В данной игре FN 303 ошибочно назван дробовиком
В завершение статьи хочу добавить, что, кроме описанного устройства, FNH производит и более компактное оружие, под те же боеприпасы. Там тоже закручено – будь здоров!
Но о нём я напишу в следующем материале.
Автор благодарит за помощь:
Bongo (Сергея Линника)
Профессора (Олега Соколова)
Александра Милюкова
- Автор:
- Михаил Задунайский
- Перевод:
- Михаил Задунайский
- Использованы фотографии:
- fnherstal.com
- Статьи из этой серии:
- История пейнтбола
Тактический пейнтбол и нелетальная система UTPBS
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter