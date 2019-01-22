FN 303: гуманное оружие от FN Herstal (часть 2)

Доставленная в больницу пострадавшая с необычным ранением.

Осколки, извлеченные из раны Дениз Червет, рядом с монетой в 5 раппенов

Полицейский с FN 303 у вагона Швейцарских железных дорог. Обратите внимание на цвет корпуса изделия. FN предлагает на выбор заказчика оранжевого или чёрного цвета

Девушка, раненная полицейским после бейсбольного матча

Сержант Лонни Дюран (Lonnie Durand) 18-й бригады военной полиции Бундесвера. Военная база "Виктория" под Багдадом (Ирак, 2005 год)

Капрал Корпуса морской пехоты США Люк Шеменауэр (Luke Schemenauer) с FN 303.

Учения на авиабазе Баграм (Афганистан, 2006 год)

Правоохранительные органы

Армейские подразделения

Разгон демонстрантов во время волнений в Стамбуле (Турция, 2013 год). Спецназ Главного управления общественной безопасности «Шевик Куввет» применяет FN 303

Турецкие спецназовцы из «Шевик Куввет» на учениях

Бойцы спецподразделения «Choque» (Шок) на смотре перед началом FIFA 2014 (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

Американские полицейские из SWAT во время первомайских беспорядков в поддержку Дональда Трампа. 2015 год, Сиэтл, США

Офицеры полиции городка Уиллимантик, штат Коннектикут (США)

Финский полицейский на первомайском марше анархистов в Хельсинки (Финляндия, 2016 год)

Комплект FN 303 до апгрейда

Модернизированный FN 303 с коротким спуском и кастомным стволом.

FN 303 с оптикой и камерой

Судя по всему, тот же девайс, но уже с другим обвесом

РЭД / RED (США, 2010 год)

FN 303 в арсенале Фрэнка Мозеса (Брюс Уиллис)

Потрошители / Repo Men (США, 2010 год)

FN 303 в руках Реми (Джуд Лоу)

Скрытый враг / The Hidden: Source (2005 год)

Двойной агент / Tom Clancy’s Splinter Cell: Double Agent (2006 год)

В данной игре FN 303 ошибочно назван дробовиком

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