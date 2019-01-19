Трамп готовит вывод части военного контингента США из Африки
Американское информагентство «Associates Press» подтвердило информацию о том, что Вашингтон принял, в рамках концепции Дональда Трампа об уменьшении зоны национальной безопасности США до границ американского континента, базовый план сокращения своего военного присутствия в Африке.
В настоящее время в странах «чёрного континента» размещено примерно 7200 американских военнослужащих, задействованных преимущественно в контртеррористических операциях. На первом этапе в начале 2019 года планируется сократить минимум 10% от общей численности африканского контингента США.
Согласно заявлениям американских представителей, сокращение численности контингента не коснётся сил, задействованных на территории Сомали, Джибути и Ливии; наоборот, военное присутствие сил США в этом регионе будет незначительно увеличено (в основном за счёт сил, выводимых с Ближнего Востока).
Главный акцент в запланированном сокращении американского военного присутствия на «чёрном континенте» сделан на американские подразделения, находящиеся в Западной и Центральной Африке (в таких странах, как Нигер, Нигерия, Камерун и т.д.), несмотря на продолжение или даже рост террористической активности. Это связано с тем, что данные зоны будут полностью передаваться под ответственность союзникам США из стран НАТО (преимущественно Франции) и силам безопасности государств Африканского союза.
Напомним, что на указанных территориях африканского континента официальные американские военнослужащие (а не сотрудники ЧВК) преимущественно занимались подготовкой местных антитеррористических сил в рамках принятой прежде концепции «глобальной войны с террором», и лишь иногда участвовали в непосредственных боевых операциях.
Также отметим, что «Африканское командование» США первым из всех американских командно-координационных центров отрапортовало о принятом плане сокращения военного присутствия согласно новой стратегической инициативе президентской администрации Д. Трампа.
В настоящее время в странах «чёрного континента» размещено примерно 7200 американских военнослужащих, задействованных преимущественно в контртеррористических операциях. На первом этапе в начале 2019 года планируется сократить минимум 10% от общей численности африканского контингента США.
Согласно заявлениям американских представителей, сокращение численности контингента не коснётся сил, задействованных на территории Сомали, Джибути и Ливии; наоборот, военное присутствие сил США в этом регионе будет незначительно увеличено (в основном за счёт сил, выводимых с Ближнего Востока).
Главный акцент в запланированном сокращении американского военного присутствия на «чёрном континенте» сделан на американские подразделения, находящиеся в Западной и Центральной Африке (в таких странах, как Нигер, Нигерия, Камерун и т.д.), несмотря на продолжение или даже рост террористической активности. Это связано с тем, что данные зоны будут полностью передаваться под ответственность союзникам США из стран НАТО (преимущественно Франции) и силам безопасности государств Африканского союза.
Напомним, что на указанных территориях африканского континента официальные американские военнослужащие (а не сотрудники ЧВК) преимущественно занимались подготовкой местных антитеррористических сил в рамках принятой прежде концепции «глобальной войны с террором», и лишь иногда участвовали в непосредственных боевых операциях.
Также отметим, что «Африканское командование» США первым из всех американских командно-координационных центров отрапортовало о принятом плане сокращения военного присутствия согласно новой стратегической инициативе президентской администрации Д. Трампа.
- Использованы фотографии:
- Пресс-служба армии США
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