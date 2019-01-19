Теракт в Боготе: более 20 погибших
Западноевропейский телеканал «Euronews» сообщает, что в результате теракта, совершённого в столице Колумбии Боготе, согласно последним данным, более 20 человек погибло и примерно 65 получили ранения различной степени тяжести.
Автомобиль, в котором находилось (по подсчётам экспертов) 70-80 кг. взрывчатки, неожиданно прорвался на территорию Полицейской академии Боготы в тот момент, когда там происходила торжественная церемония присвоения выпускникам званий.
Большинство из жертв теракта – сотрудники правоохранительных органов и члены их семей, присутствовавшие на мероприятии.
Полиция Колумбии установила, что за рулём внедорожника находился некий Хосе Альдемар Рохас (56 лет).
Тайные мотивы его действий пока неизвестны, однако вероятно он был связан с экстремистскими вооружёнными группировками, которые действуют на территории Колумбии и ведут уже несколько десятилетий настоящую войну против государственных сил национальной безопасности.
«Это нападение не только на нашу молодёжь, на наши силы безопасности или нашу полицию. Нет, это нападение на всё наше общество. И этот безумный теракт не останется безнаказанным» — заявил президент Колумбии Иван Дуке Маркес.
По причине произошедшего на территории этой латиноамериканской страны объявлен трёхдневный траур.
Автомобиль, в котором находилось (по подсчётам экспертов) 70-80 кг. взрывчатки, неожиданно прорвался на территорию Полицейской академии Боготы в тот момент, когда там происходила торжественная церемония присвоения выпускникам званий.
Большинство из жертв теракта – сотрудники правоохранительных органов и члены их семей, присутствовавшие на мероприятии.
Полиция Колумбии установила, что за рулём внедорожника находился некий Хосе Альдемар Рохас (56 лет).
Тайные мотивы его действий пока неизвестны, однако вероятно он был связан с экстремистскими вооружёнными группировками, которые действуют на территории Колумбии и ведут уже несколько десятилетий настоящую войну против государственных сил национальной безопасности.
«Это нападение не только на нашу молодёжь, на наши силы безопасности или нашу полицию. Нет, это нападение на всё наше общество. И этот безумный теракт не останется безнаказанным» — заявил президент Колумбии Иван Дуке Маркес.
По причине произошедшего на территории этой латиноамериканской страны объявлен трёхдневный траур.
- Использованы фотографии:
- Euronews
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