Россия просит Израиль не наносить ударов по аэропорту Дамаска
Израильский информационный портал «Вести. Израиль по-русски»» со ссылкой на арабо-язычное издание «Аль-Кудс аль-араби» («Арабский Иерусалим») сообщает о выдвинутом требовании к Израилю со стороны России прекратить бомбардировать международный аэропорт Дамаска.
Несмотря на то, что, видимо, точного текста российской ноты в распоряжении редакции арабского издания пока нет, источник сообщает, что российская сторона аргументирует свою просьбу к израильским властям тем, что ряд крупных российский компании ведут переговоры с властями Сирии по поводу реконструкции международного авиаузла, расположенного в пригороде Дамаска.
Также российская сторона заявляет о том, что израильские авиаудары по главному сирийскому аэропорту не только повреждают его инфраструктуру, но и отрицательно сказываются на развитии Сирийской арабской республики в целом, так как международные авиакомпании отказываются совершать любые рейсы в Дамаск из-за вероятности подвергнуться ракетному удару.
Напомним, что именно через аэропорт Дамаска, посредством транспортной авиации Ирана, тегеранскими властями осуществляется значительная доля поставок грузов неизвестного назначения, которые потом идут для снабжения добровольческих шиитских формирований, действующих против радикальных суннитов на территории Сирии. И именно эти поставки являются постоянными целями атак ВВС Израиля, последняя из которых состоялась в ночь на 12 января 2019 года.
Несмотря на то, что, видимо, точного текста российской ноты в распоряжении редакции арабского издания пока нет, источник сообщает, что российская сторона аргументирует свою просьбу к израильским властям тем, что ряд крупных российский компании ведут переговоры с властями Сирии по поводу реконструкции международного авиаузла, расположенного в пригороде Дамаска.
Дамаск в ходе отражения очередного налёта израильских ВВС
Также российская сторона заявляет о том, что израильские авиаудары по главному сирийскому аэропорту не только повреждают его инфраструктуру, но и отрицательно сказываются на развитии Сирийской арабской республики в целом, так как международные авиакомпании отказываются совершать любые рейсы в Дамаск из-за вероятности подвергнуться ракетному удару.
Напомним, что именно через аэропорт Дамаска, посредством транспортной авиации Ирана, тегеранскими властями осуществляется значительная доля поставок грузов неизвестного назначения, которые потом идут для снабжения добровольческих шиитских формирований, действующих против радикальных суннитов на территории Сирии. И именно эти поставки являются постоянными целями атак ВВС Израиля, последняя из которых состоялась в ночь на 12 января 2019 года.
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- Vesty.co.il
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