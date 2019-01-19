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Спецназ США: проблема кадрового голода

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Последние годы показывают вполне чёткую тенденцию страшного кадрового голода, который охватил вооружённые силы США. Американские граждане всё больше отказываются связывать свою жизнь с армией по ряду причин.


Американские рейнджеры 75-го полка на учениях



Но если в обычных строевых подразделениях эту проблему как-то ещё удаётся решать за счёт массового привлечения иностранных мигрантов (преимущественно из стран Латинской Америки), то в элитных подразделениях американского спецназа этим путём решить проблему не получается.

Дело в том, что для службы в таких элитных подразделениях, каким, например, является 75-й полк рэйнджеров, кандидатам необходимо не только заключать весьма долгосрочный контракт, но и иметь американское гражданство по праву рождения, и лучше в нескольких поколениях, а также предоставить безупречную биографию и пройти жесточайший физико-психологический отбор, что создаёт огромную проблему при подборе кадров.

В итоге, начиная с января 2019 года, как сообщает официальный аккаунт службы набора рекрутов 75th Ranger Regiment, руководство подобных подразделений пошло на беспрецедентный шаг. Оно согласовало с Пентагоном особый, весьма значительный даже по американским меркам, «вступительный бонус» для новых рекрутов, имеющих необходимые данные и квалификацию, в размере 10 тыс. USD, помимо официальной зарплаты. Кроме того, было получено разрешение принимать в такие подразделения подходящих кандидатов, если те ранее уже заключили контракты с иными частями.

Напомним, что кадровый голод в американской армии, усиливавшийся в последние годы, возможно стал одной из причин отставки бывшего министра обороны США Джеймса Мэттиса, который предлагал решить эту проблему Д.Трампу разными путями, вплоть до введения военного призыва в армию США, однако президент США на такой шаг отказался пойти.

Аналогия: известно, что в поздний период Римской империи римские граждане в большинстве своём отказывались идти служить в армию даже за большие деньги, и имперские власти были вынуждены за гораздо меньшие суммы набирать для военной службы «варваров» за границей. На определённый период это позволило немного улучшить ситуацию, и некоторое время подобная система работала, но итог известен.
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