Новейшие нормативы физической подготовки американского спецназа

Тренировка бойцов 82-й воздушно-штурмовой дивизии в районе Форта Брегг

В распоряжение сотрудников «Военного обозрения» попала новейшая (январь 2019) информация по базовым нормативам физической подготовки, действующим в Армии США (конкретно на одном из крупнейших центров обучения американского спецназа Fort Bragg в штате Северная Каролина). Мы посчитали, что эти данные будут весьма интересны многим нашим читателям и решили их опубликовать.Сразу отметим, что данный курс является базовым. Не только система обучения спецназа наших геополитических противников, но даже простые отборочные экзамены там весьма серьёзны. Для службы в «зеленых беретах» отбираются лица, не только умеющие делать сотни отжиманий, но имеющие не менее 3 лет военной службы в Армии США, с высокой психологической устойчивостью и высочайшим уровнем мотивации, а также прошедшие проверку американской разведкой.Однако в настоящий момент нас интересуют именно нормативы отжиманий. Итак, базовая подготовка:1. Двухмильная пробежка минимум за 12-14 минут.2. Сотня приседаний минимум за 2 минуты.3. Сотня отжиманий минимум за 2 минуты.Если рекрут сдаёт эти нормативы, то он переходит на следующий этап испытаний, состоящий из трёх подэтапов:1. Комплекс физических упражнений (бег, плавание, приседания, подтягивания, отжимания).2. Прохождение полосы препятствий, марш с весом полной амуниции, демонстрация выживания с навыками ориентирования на незнакомой местности.3. Проверка командных и лидерских способностей, а также коммуникативных навыков.Рекомендации тренировок для успешной сдачи нормативов физической подготовки:Плавание: 1. Два-три раза в неделю, на расстояние 1-2 км каждый раз.2. Один раз в неделю — грузом, а лучше в одежде с амуницией, хотя бы на 50-100 метров.3. Получение навыков плавания и ныряния с ластами, в маске, с трубкой и в гидрокостюме на глубины в несколько метров.Важно! Никогда не плавайте в одиночку, обязательно наличие человека, который будет вас страховать.Бег: четыре-пять раз в неделю минимум на 3-5 миль в максимально быстром темпе.Пешие марши: дважды в неделю с укладкой рюкзака весом от 30 до 50 фунтов, на расстояние от 5 до 15 миль в относительно быстром темпе.Подтягивания: каждые два дня (т.е. через день или в крайнем случае через 2 дня на третий) – 75-100 раз (7-10 подходов по 10 раз).Отжимания: от 200 до 300 повторений также каждые 2 дня (10-15 блоков по 20 упражнений).Приседания: 200-300 повторений по той же недельной схеме, что и выше (но тут по 5-10 блоков по 30-50 раз).Надеемся, что эта информация окажется полезной нашим читателям. Однако просим их не переусердствовать при личном применении подобных практик.