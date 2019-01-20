Новейшие нормативы физической подготовки американского спецназа
В распоряжение сотрудников «Военного обозрения» попала новейшая (январь 2019) информация по базовым нормативам физической подготовки, действующим в Армии США (конкретно на одном из крупнейших центров обучения американского спецназа Fort Bragg в штате Северная Каролина). Мы посчитали, что эти данные будут весьма интересны многим нашим читателям и решили их опубликовать.
Сразу отметим, что данный курс является базовым. Не только система обучения спецназа наших геополитических противников, но даже простые отборочные экзамены там весьма серьёзны. Для службы в «зеленых беретах» отбираются лица, не только умеющие делать сотни отжиманий, но имеющие не менее 3 лет военной службы в Армии США, с высокой психологической устойчивостью и высочайшим уровнем мотивации, а также прошедшие проверку американской разведкой.
Однако в настоящий момент нас интересуют именно нормативы отжиманий. Итак, базовая подготовка:
1. Двухмильная пробежка минимум за 12-14 минут.
2. Сотня приседаний минимум за 2 минуты.
3. Сотня отжиманий минимум за 2 минуты.
Если рекрут сдаёт эти нормативы, то он переходит на следующий этап испытаний, состоящий из трёх подэтапов:
1. Комплекс физических упражнений (бег, плавание, приседания, подтягивания, отжимания).
2. Прохождение полосы препятствий, марш с весом полной амуниции, демонстрация выживания с навыками ориентирования на незнакомой местности.
3. Проверка командных и лидерских способностей, а также коммуникативных навыков.
Рекомендации тренировок для успешной сдачи нормативов физической подготовки:
Плавание: 1. Два-три раза в неделю, на расстояние 1-2 км каждый раз.
2. Один раз в неделю — грузом, а лучше в одежде с амуницией, хотя бы на 50-100 метров.
3. Получение навыков плавания и ныряния с ластами, в маске, с трубкой и в гидрокостюме на глубины в несколько метров.
Важно! Никогда не плавайте в одиночку, обязательно наличие человека, который будет вас страховать.
Бег: четыре-пять раз в неделю минимум на 3-5 миль в максимально быстром темпе.
Пешие марши: дважды в неделю с укладкой рюкзака весом от 30 до 50 фунтов, на расстояние от 5 до 15 миль в относительно быстром темпе.
Подтягивания: каждые два дня (т.е. через день или в крайнем случае через 2 дня на третий) – 75-100 раз (7-10 подходов по 10 раз).
Отжимания: от 200 до 300 повторений также каждые 2 дня (10-15 блоков по 20 упражнений).
Приседания: 200-300 повторений по той же недельной схеме, что и выше (но тут по 5-10 блоков по 30-50 раз).
Надеемся, что эта информация окажется полезной нашим читателям. Однако просим их не переусердствовать при личном применении подобных практик.
Сразу отметим, что данный курс является базовым. Не только система обучения спецназа наших геополитических противников, но даже простые отборочные экзамены там весьма серьёзны. Для службы в «зеленых беретах» отбираются лица, не только умеющие делать сотни отжиманий, но имеющие не менее 3 лет военной службы в Армии США, с высокой психологической устойчивостью и высочайшим уровнем мотивации, а также прошедшие проверку американской разведкой.
Однако в настоящий момент нас интересуют именно нормативы отжиманий. Итак, базовая подготовка:
1. Двухмильная пробежка минимум за 12-14 минут.
2. Сотня приседаний минимум за 2 минуты.
3. Сотня отжиманий минимум за 2 минуты.
Тренировка бойцов 82-й воздушно-штурмовой дивизии в районе Форта Брегг
Если рекрут сдаёт эти нормативы, то он переходит на следующий этап испытаний, состоящий из трёх подэтапов:
1. Комплекс физических упражнений (бег, плавание, приседания, подтягивания, отжимания).
2. Прохождение полосы препятствий, марш с весом полной амуниции, демонстрация выживания с навыками ориентирования на незнакомой местности.
3. Проверка командных и лидерских способностей, а также коммуникативных навыков.
Рекомендации тренировок для успешной сдачи нормативов физической подготовки:
Плавание: 1. Два-три раза в неделю, на расстояние 1-2 км каждый раз.
2. Один раз в неделю — грузом, а лучше в одежде с амуницией, хотя бы на 50-100 метров.
3. Получение навыков плавания и ныряния с ластами, в маске, с трубкой и в гидрокостюме на глубины в несколько метров.
Важно! Никогда не плавайте в одиночку, обязательно наличие человека, который будет вас страховать.
Бег: четыре-пять раз в неделю минимум на 3-5 миль в максимально быстром темпе.
Пешие марши: дважды в неделю с укладкой рюкзака весом от 30 до 50 фунтов, на расстояние от 5 до 15 миль в относительно быстром темпе.
Подтягивания: каждые два дня (т.е. через день или в крайнем случае через 2 дня на третий) – 75-100 раз (7-10 подходов по 10 раз).
Отжимания: от 200 до 300 повторений также каждые 2 дня (10-15 блоков по 20 упражнений).
Приседания: 200-300 повторений по той же недельной схеме, что и выше (но тут по 5-10 блоков по 30-50 раз).
Надеемся, что эта информация окажется полезной нашим читателям. Однако просим их не переусердствовать при личном применении подобных практик.
- Автор:
- Михаил Сириец
- Использованы фотографии:
- Wikipedia
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