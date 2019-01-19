ВЦИОМ сообщает о падении уровня доверия президенту России
ВЦИОМ впервые в наступившем году опубликовал рейтинг (уровень) доверия российским политикам. Опрос по поводу того, кому доверяют россияне в решении государственных вопросов, проводился по телефону и коснулся 1,6 тыс. россиян (стандартная для ВЦИОМ выборка) из различных регионов Российской Федерации.
В сравнении с предыдущим опросом (от 29 декабря 2018 года) рейтинг доверия президенту России опустился на 3,1 процентных пункта и составил 33,4%. Это самый низкий показатель за все последние годы проведения подобного рода опросов ВЦИОМом. Общий индекс доверия президенту составил 27. Это на три пункта ниже, чем по опросам декабря прошлого года. Однако этот показатель не помешал президенту Путину сохранить за собой 1-й место в доверительном рейтинге.
В тройку (точнее – по результатам – в четвёрку) лидеров по уровню доверия (помимо Владимира Путина) вошли такие российские политические деятели как Сергей Шойгу (у него 13,7% голосов) и Сергей Лавров с Владимиром Жириновским (у них по 9,3%).
На нижних строчках рейтинга расположились Алексей Навальный и Ксения Собчак. Их рейтинги – ниже уровня статпогрешности.
Среди лидеров по ответу на вопрос о недоверии такие фигуры как Владимир Жириновский (26,3%), Дмитрий Медведев (23,8%), Геннадий Зюганов (10,7%) и Владимир Путин (6,7%).
Эти результаты в целом могут говорить о повышении уровня разочарования деятельностью представителей российской политической системы со стороны большинства граждан страны. Сколько-нибудь существенного роста рейтинга доверия ни у кого из фигур в списке не произошло.
В сравнении с предыдущим опросом (от 29 декабря 2018 года) рейтинг доверия президенту России опустился на 3,1 процентных пункта и составил 33,4%. Это самый низкий показатель за все последние годы проведения подобного рода опросов ВЦИОМом. Общий индекс доверия президенту составил 27. Это на три пункта ниже, чем по опросам декабря прошлого года. Однако этот показатель не помешал президенту Путину сохранить за собой 1-й место в доверительном рейтинге.
В тройку (точнее – по результатам – в четвёрку) лидеров по уровню доверия (помимо Владимира Путина) вошли такие российские политические деятели как Сергей Шойгу (у него 13,7% голосов) и Сергей Лавров с Владимиром Жириновским (у них по 9,3%).
На нижних строчках рейтинга расположились Алексей Навальный и Ксения Собчак. Их рейтинги – ниже уровня статпогрешности.
Среди лидеров по ответу на вопрос о недоверии такие фигуры как Владимир Жириновский (26,3%), Дмитрий Медведев (23,8%), Геннадий Зюганов (10,7%) и Владимир Путин (6,7%).
Эти результаты в целом могут говорить о повышении уровня разочарования деятельностью представителей российской политической системы со стороны большинства граждан страны. Сколько-нибудь существенного роста рейтинга доверия ни у кого из фигур в списке не произошло.
- Использованы фотографии:
- сайт Кремля
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