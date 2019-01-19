В США сообщили об успешных испытаниях Россией системы ПРО-ПСО "Нудоль"

В американской прессе появился материал со ссылкой на разведку США. В материале заявлено о том, что в России проведены успешные испытания перспективной системы противоракетной обороны «Нудоль». Речь идёт о материале на телеканале CNBC, где добавляется, что «Нудоль» - это также и система противоспутниковой обороны (ПСО).В публикации утверждается, что российская противоракета комплекса ПРО-ПСО испытывалась в конце прошлого года. Будучи выпущенной с мобильной пусковой установки, она успешно преодолела расстояние в 3 тыс. км, затратив на это около 17 минут. Заданная цель была успешно поражена. При этом о месте проведения испытаний не сообщается.Если верить американским сообщениям, то это второе успешное испытание, которое было проведено в РФ в 2018 году. В общей сложности, по заявлениям американских СМИ, Россия провела не менее семи испытаний системы «Нудоль».система ПРО-ПСО А-235 «Нудоль» (раннее обозначение «Самолёт-М») разрабатывается специалистами концерна «Алмаз-Антей». В систему входит ракетный комплекс дальнего перехвата. Специалисты предполагают, что изначальные наработки по этой программе были проведены ещё в СССР в конце 80-х годов, однако в связи с распадом страны все работы на определённое время были фактически свёрнуты.Ранее сообщалось, что максимальная дальность поражения цели противоракетой системы «Нудоль» составляет 1,5 тыс. км. Если руководствоваться публикациями в американских СМИ, это расстояние уже увеличено по меньшей мере вдвое.