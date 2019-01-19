Корейцы потребовали от Токио переименовать Японское море

В Южной Корее высказали претензии к Токио по поводу названия Японского моря. В Сеуле считают, что такое название откровенно не соответствует «географической действительности». Отмечено, что название «Японское» стало фактически результатом милитаристской политики Японии в начале прошлого века. На этом основании власти Республики Корея требуют восстановить справедливость и осуществить переименование моря в Восточное. В качестве компромиссного варианта на картах мира предлагается использовать два названия: Восточное (Японское) море.В Токио ответили на претензии корейских партнёров, заявив, что инициатива о названии моря в конечном итоге исходила от европейского картографического общества в XIX веке. Поэтому японские власти посоветовали официальному Сеулу переадресовать свои претензии европейцам, включая МГО (Международную гидрографическую организацию) со штаб-квартирой в Монако.Стоит напомнить, что несколько лет назад в МГО от Южной Кореи уже поступало заявление с просьбой о переименовании Японского моря. От переименования моря в Монако отказались, заявив, что Сеул и Токио должны прийти к учитывающему интересы обеих стран соглашению. Это решение (а точнее, его отсутствие) от 2012 года вызвало волну протестов в Сеуле, и эта волна может подняться и в текущем году, если Монако и Япония не захотят учесть предложение Южной Кореи.Наиболее радикальные силы в Республике Корея и вовсе предлагают пойти по пути снижения уровня дипотношений с Токио «до момента переименования».Стоит отметить, что вопросы с переименованиями остаются актуальными и в других частях света. Так, Греция настаивает на переименовании Македонии, заявляя, что у северного соседа нет права носить название исторической области Эллады. И власти Македонии уже пошли по пути изменения названия страны с той целью, чтобы её приняли в НАТО.Для справки: Японское море помимо берегов Японии и Южной Кореи омывает берега России и КНДР.