В кафедральном соборе украинского города Сумы прогремел взрыв

Террористический акт в канун празднования православного Крещения произошёл в украинском городе Сумы. Во время вечернего богослужения в Спасо-Преображенского кафедрального собора прогремел взрыв. Очевидцы событий сообщают о том, что неизвестные бросили в помещение храма взрывное устройство, которое сработало через несколько мгновений.Сайт Сумской епархии Украинской православной церкви (относится к Московскому патриархату) сообщает, что по счастливой случайности в результате взрыва нет жертв.На место взрыва прибыли специалисты взрывотехнических служб. Изначально сообщалось, что в храме взорвалась граната, теперь же утверждается, что речь идёт о «пиротехническом средстве для игры в страйкбол». Этот факт дал возможность сумской полиции возбудить дело не по статье терроризм, а по статье «хулиганство», что для нынешней Украины является более «политкорректным вариантом». Ведь в противном случае пришлось бы расследовать преступление именно террористического характера, а, по украинским пропагандистским лекалам, террористов в стране нет – только герои, а все «террористы» - на Донбассе.Нужно добавить, что после оформления раскольнической ПЦУ на Украине окончательно запутались, когда праздновать Рождество и Крещение.Люди, остающиеся приверженцами раз и навсегда выбранной вере, отмечают эти праздники 7 и 19 января. Раскольники и политические элиты пытаются перевести праздники на манер западного календаря. Получается нелепость: в прошлом году Порошенко поздравлял православных граждан Украины 19 января с Крещением, а в этом году поздравления уже нет.