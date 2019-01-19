Болгария выдала США российского гражданина

Российский гражданин Александр Жуков, обвинённый американскими властями "в сговоре с целью компьютерного мошенничества", был экстрадирован из Болгарии в Соединённые Штаты.Как сообщили в российском посольстве в Вашингтоне, в скором времени задержанного россиянина, который сейчас содержится в бруклинской тюрьме, посетят сотрудники консульства РФ в Нью-Йорке с целью оказания всего необходимого консульского содействия.Ранее в американских СМИ было заявлено, что житель Санкт-Петербурга А.Жуков хорошо известен в теневом Интернете под сетевым именем Nаstra, образованного от имени французского предсказателя Нострадамуса. В США гражданина России подозревают в цифровом мошенничестве с рекламой в Интернете, ущерб от которого может составлять свыше 7 млн. долларов. Жуков может получить до 20 лет лишения свободы по американским законам.В общем списке заочно обвинённых в махинациях с рекламой в сети Интернет оказалось шесть россиян и два гражданина Казахстана. Им были предъявлены обвинения в нанесении «ущерба на десятки миллионов долларов».Напомним, что ранее в России был задержан гражданин США и ещё трёх государств (Канады, Британии и Ирландии) по обвинению в шпионаже в пользу американских спецслужб.