Директор музея ГУЛага: Захоронение тела Ленина было бы шагом вперёд для России

Я понимаю, что могут быть осуждения, что представители каких-то групп могут "поэтически высказываться", но, в общем, для России это будет шаг вперёд.

В преддверии 95 годовщины со дня смерти Владимира Ленина поднята очередная волна обсуждения темы «необходимости придать тело земле». В частности, этот вопрос был поднят таким человеком как Роман Романов, находящимся в должности директора музея истории ГУЛага, располагающегося в Москве. Он же является членом Совета по правам человека при президенте страны.В интервью РИА Новости г-н Романов заявил, что сейчас «абсолютно реально захоронить тело Ленина». Причём сам факт гипотетического захоронения Романов назвал «шагом вперёд для России».А помещение тела в Мавзолей в 20-х годах - это не захоронение?Романова цитирует информационное агентство:При этом директор музея истории ГУЛага заявил, что понимает наличие в России слоёв населения, для которых историческая фигура Владимира Ленина важна. И далее Романов добавляет, что в этой связи нужно продумать место захоронения, чтобы «доступ к нему был обеспечен».А что же, по мнению Романова, должно оказаться в Мавзолее на Красной площади? Член президентского совета по правам человека уверен, что лучший вариант для Мавзолея – «музей идеологии».Для справки: Государственный музей истории ГУЛага был основан в Москве в 2001 году. Сайт музея объявляет миссией этого учреждения сохранение исторической памяти. Значит ли это, что фигура Владимира Ленина к исторической памяти, по мнению музейной верхушки, не относится?..