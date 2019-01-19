В Индии: Повысилась вероятность закупки 40 истребителей Су-30МКИ

В индийских СМИ появилась статья, в которой автор по имени Шива Арур сообщает о "росте вероятности" приобретения крупной партии российских истребителей Су-30МКИ для нужд индийской военной авиации. По словам автора, такая вероятность выросла на фоне разногласий между правительством Индии, выступившим за закупку французских истребителей Rafale, и оппозиционными силами в индийском Конгрессе, назвавшими контракт с французами необдуманным решением.Напомним, что в индийском Конгрессе раскритиковали решение Минобороны, заявив, что тех денег, которые в итоге будут потрачены на закупку и обслуживание одного Rafale, хватило бы на два самолёта Су-30МКИ.Чтобы найти компромисс с оппозицией, правительство рассматривает возможность прийти к варианту примерно равных (по числу самолётов) закупок Rafale и Су-30МКИ. Так, заявлено, что официальные власти готовы приобрести партию российских истребителей в количестве 40 единиц. Речь идёт о самолётах, которые производятся в самой Индии по лицензии российской компании «Сухой».В материале издания Livefist Defense говорится о том, что это не только снизит градус противостояния между правительством и оппозицией по вопросам оборонного сектора, но и загрузит производственную линию крупнейшего в Индии авиапроизводителя HAL. Несколько дней назад на нашем сайте выходил материал о том, что HAL переживает не лучшие времена, и руководство компании было вынуждено пойти на запрос средств кредита у банка с целью погашения многомиллионной (в долларах) задолженности перед сотрудниками.В пользу необходимости подписания контракта с РФ на производство 40 единиц Су-30МКИ в Индии, как пишет Шива Ашур, говорит и тот факт, что в этом случае индийские производители получат контрактное право на создание двигателей АЛ-31ФП. Как заявлено, речь идёт о полном цикле производства, а не только о конечной сборке.