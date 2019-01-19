В Киеве рассказали, почему российское топливо закупают в Белоруссии

Нам выгоден такой вариант. Но у нас есть альтернатива – топливо европейских компаний. Потянем ли мы с вами такое евротопливо?

На Украине попытались объяснить закупку российской переработанной нефти через белорусскую территорию. Свою «теорию» по этому поводу предложил замминистра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий Украины» Георгий Тука. По словам Туки, Киев идёт на такой шаг, так как «закупать топливо в Европе слишком дорого».Тука заявил, что Белоруссия продаёт топливо, которое вырабатывается на белорусских нефтеперерабатывающих заводах из российской нефти.Украинский чиновник:При этом на Украине решили особо подчеркнуть, что после попадания нефти РФ в Беларусь, топливо перестаёт быть российским. Видимо, это ключевой фактор...Напомним, что накануне белорусский президент ответил на претензии определённых кругов России о «поставках топлива для украинских танков». По словам Александра Лукашенко, для танков ВСУ поставляется дизельное топливо, а оно идёт на Украину из России.Также следует отметить, что осенью прошлого года Москва заявила Минску об отказе поставлять нефть в Белоруссию сверх тех объёмов, которые используются для внутренних нужд самой республики. У президента Лукашенко это вызвало, мягко говоря, критическую реакцию. После этого начались известные взаимные претензии, в ходе которых председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посоветовал Минску «ценить помощь со стороны России» и напомнил, что Россия прокредитовала экономику РБ в последние годы на 6,5 млрд долларов.