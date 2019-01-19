В западных СМИ предложили признать Турцию спонсором терроризма

Настало время объявить Турцию государственным спонсором терроризма.

Анкара всячески пыталась скрыть контакта Ибрагима Шена с определёнными террористическими силами на территории Сирии. В 2014 году в Турции расследование этих контактов было прекращено, а всех следователей и прокуроров, которые расследованием занимались, уволили.