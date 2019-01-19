Новости

В западных СМИ предложили признать Турцию спонсором терроризма

28
Информационная служба SkyNews в своей арабоязычной версии публикует материал под заголовком «Турция и «Аль-Каида» (*запрещена в РФ). Не пора ли считать Анкару спонсором терроризма?»

В западных СМИ предложили признать Турцию спонсором терроризма



При этом статья ссылается на материал в американской газете «Washington Examiner», где говорится о выявленной связи отдельных террористов, атаковавших кенийскую столицу Найроби, с правительственными силами Турции.

В материале говорится о контактах террористов группировки «Аш-Шабаб»*, которую называют «частью «Аль-Каиды» в Африке», с представителями Турции в том числе через протурецкие силы в Сирии.

«Washington Examiner» пишет о том, что несколько дней назад задержанный на территории Пакистана террорист «Аль-Каиды» по имени Ибрагим Шен ранее работал в турецкой разведке. Потом, как заявлено, он контактировал с так называемой «Свободной армией Сирии» (ССА).

Из материала:
Настало время объявить Турцию государственным спонсором терроризма.


В материале говорится о получение данных о том, что упомянутый Ибрагим Шен в 2012 году передал одному из полевых командиров африканского террористического движения «Аш-Шабаб» около 60 тысяч долларов. При этом в «Washington Examiner» добавляется, что эта информация получена от турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена. Напомним, что власти Турции Гюлена считают тем человеком, который и организовал недавнюю попытку госпереворота в стране. Сам Гюлена при этом давно живёт в США, и власти Штатов экстрадировать его в Турцию не собираются (по крайней мере, пока).

Из материала:
Анкара всячески пыталась скрыть контакта Ибрагима Шена с определёнными террористическими силами на территории Сирии. В 2014 году в Турции расследование этих контактов было прекращено, а всех следователей и прокуроров, которые расследованием занимались, уволили.


Заявлено, что на данный момент имеются записи телефонных переговоров представителя турецкой разведки с главарями «Аль-Каиды» в Сирии. В одном из телефонных разговоров содержится предложение Ибрагима Шена в адрес боевиков использовать машины скорой помощи для трансграничной перевозки грузов для ячеек "Аль-Каиды". При этом Шен якобы заявил, что таможня «не станет проверять машины», так как «ситуация находится под контролем».

В Турции эту публикацию в западной прессе пока официально не прокомментировали.
Использованы фотографии:
Фейсбук
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Боевики "Аш-Шабаб" расправились с пассажирами рейсового автобуса в Кении
Экспертное сообщество США пытается наметить пути выхода из афганского тупика
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
28 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти