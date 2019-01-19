СМИ: Выход США из ДРСМД развязывает России руки
Соединенные Штаты делают большую ошибку, выходя из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, так как Россия имеет на вооружении ракеты с неядерными боеголовками, которые намного смертоноснее ядерного оружия, пишет Foreign Policy.
По мнению издания, выход из договора РСМД будет губительным для Вашингтона и сыграет на руку Москве, поскольку позволит ей развернуть новые ракеты наземного базирования с обычными боеголовками, не особо наращивая ядерный потенциал, а высокоточное неядерное оружие России может нанести значительный урон США и их союзникам по альянсу. В пример авторы издания привели слова, сказанные в 1984 году начальником Генштаба ВС СССР Николаем Огарковым, который заявил, что высокоточные ракеты с увеличенной дальностью полета могут резко повысить разрушительные возможности неядерного оружия, что в итоге сделает его близким к ядерному в плане эффективности.
Издание подчеркивает, что некоторые в Соединенных Штатах до сих пор не понимают значения высокоточных неядерных ракет, считая их второстепенным оружием в отличии от ядерного.
Авторы также напоминают, что у США и НАТО имеется много крылатых ракет, формально подпадающих под действие договора, но размещенных на морских и авиационных носителях, тем самым в договоре не указанных. У России же, по убеждению издания, таких ракет нет, и ей остается только размещение наземных установок, чтобы ответить на угрозы Запада. Выходя их ДРСМД, США позволяют России создавать новые смертоносные ракеты наземного базирования с неядерными боеголовками по новым технологиям, которые у Москвы конечно же имеются.
По мнению издания, выход из договора РСМД будет губительным для Вашингтона и сыграет на руку Москве, поскольку позволит ей развернуть новые ракеты наземного базирования с обычными боеголовками, не особо наращивая ядерный потенциал, а высокоточное неядерное оружие России может нанести значительный урон США и их союзникам по альянсу. В пример авторы издания привели слова, сказанные в 1984 году начальником Генштаба ВС СССР Николаем Огарковым, который заявил, что высокоточные ракеты с увеличенной дальностью полета могут резко повысить разрушительные возможности неядерного оружия, что в итоге сделает его близким к ядерному в плане эффективности.
Издание подчеркивает, что некоторые в Соединенных Штатах до сих пор не понимают значения высокоточных неядерных ракет, считая их второстепенным оружием в отличии от ядерного.
Авторы также напоминают, что у США и НАТО имеется много крылатых ракет, формально подпадающих под действие договора, но размещенных на морских и авиационных носителях, тем самым в договоре не указанных. У России же, по убеждению издания, таких ракет нет, и ей остается только размещение наземных установок, чтобы ответить на угрозы Запада. Выходя их ДРСМД, США позволяют России создавать новые смертоносные ракеты наземного базирования с неядерными боеголовками по новым технологиям, которые у Москвы конечно же имеются.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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