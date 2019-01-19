Новый Ми-26Т2В готов к государственным совместным испытаниям
Холдинг "Вертолеты России" завершил предварительные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В. Контрольные испытания подтвердили заложенные в машину характеристики, вертолет готов к государственным испытаниям, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Согласно сообщению пресс-службы, предварительные летные испытания Ми-26Т2В прошли успешно. В настоящее время Минобороны совместно с холдингом разрабатывает программу государственных совместных испытаний (ГСИ), и по планам военного ведомства уже в начале второго квартала этого года приступит к испытаниям. Серийное производство, как сообщалось ранее, планируется развернуть уже в этом году.
Новый вертолет Ми-26Т2В отличается от базовой модели Ми-26 наличием интегрированного комплекса бортового радиоэлектронного оборудования, способного в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, выход в заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродромы. Кроме этого, на вертолете установлен цифровой пилотажный комплекс, бортовой комплекс обороны "Витебск".
Модернизированный Ми-26Т2В по-прежнему имеет восьмилопастной несущий винт диаметром 32 м с ометаемой площадью более 800 кв.м. При максимальной взлетной массе до 56 т вертолет может поднимать в воздух 20 т груза, как внутри кабины, так и на внешней подвеске.
По заявлению "Вертолетов России" новая модернизация вертолета предназначена для Министерства обороны России и не является экспортной.
Согласно сообщению пресс-службы, предварительные летные испытания Ми-26Т2В прошли успешно. В настоящее время Минобороны совместно с холдингом разрабатывает программу государственных совместных испытаний (ГСИ), и по планам военного ведомства уже в начале второго квартала этого года приступит к испытаниям. Серийное производство, как сообщалось ранее, планируется развернуть уже в этом году.
Новый вертолет Ми-26Т2В отличается от базовой модели Ми-26 наличием интегрированного комплекса бортового радиоэлектронного оборудования, способного в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, выход в заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродромы. Кроме этого, на вертолете установлен цифровой пилотажный комплекс, бортовой комплекс обороны "Витебск".
Модернизированный Ми-26Т2В по-прежнему имеет восьмилопастной несущий винт диаметром 32 м с ометаемой площадью более 800 кв.м. При максимальной взлетной массе до 56 т вертолет может поднимать в воздух 20 т груза, как внутри кабины, так и на внешней подвеске.
По заявлению "Вертолетов России" новая модернизация вертолета предназначена для Министерства обороны России и не является экспортной.
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- Вертолеты России
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