Разведывательная авиация США замечена в районе Приднестровья

Разведывательная авиация Соединенных Штатов в пятницу резко нарастила количество полетов вдоль западных границ нашего государства, а также в районе Черного моря. Согласно мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, в течении дня возле российских рубежей были замечены не только самолеты и дроны ВВС США, но и разведывательный самолет частной американской компании, проведший разведку границ Приднестровья.По данным ресурсов, в пятницу в районе крымского полуострова и побережья Кубани были замечены стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk ВВС США и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, которые совершили многочасовой разведывательный полет вдоль российских границ. Американский дрон, взлетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 17:15 мск в пятницу, за пять часов совершил шесть пролетов вблизи юго-западного и южного Крыма, Керченского пролива и побережья Краснодарского края. Перед этим американский разведчик пролетел вдоль линии разграничения на Донбассе.В районе 19:00 в район Черного моря прибыл морской разведчик ВМС США P-8A Poseidon, который в течении трех часов кружил у южного и юго-западного побережья Крыма, совершив четыре пролета на расстоянии 40 км от главной базы Черноморского флота.Разведку западных границ произвел стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, который в течении двух с половиной часов летал вблизи границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши, Литвы, а также над Балтикой.В тоже время вблизи восточной границы Приднестровья был замечен разведывательный самолет частной американской компании Dynamic Avlease Inc., оказывающей услуги армии США в сфере проведения воздушной разведки.